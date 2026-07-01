Home News Star-News

ARD-Experte Hitzlsperger mit klaren Worten zu Nagelsmann und dem DFB: "Fast schon eitel"

DFB-Kritik

ARD-Experte Hitzlsperger mit klaren Worten zu Nagelsmann und dem DFB: "Fast schon eitel"

01.07.2026, 20.53 Uhr
von Jürgen Winzer
Nach dem blamablen WM-Aus der deutschen Nationalmannschaft gegen Paraguay kritisiert ARD-Experte Thomas Hitzlsperger den Nationaltrainer Julian Nagelsmann scharf. Hitzlsperger bemängelt die mangelnde Souveränität und die verzögerte Aufarbeitung beim DFB.
Thomas Hitzlsperger
Thomas Hitzlsperger fordert nach dem WM-Aus vom DFB schnelle Konsequenzen.  Fotoquelle: 2022 Getty Images/Matthias Hangst

Wie konnte es zu dem blamablen Aus der deutschen Nationalmannschaft im WM-Sechzehntelfinale gegen Paraguay kommen? Es gibt Klärungs- und Handlungsbedarf, findet auch Thomas Hitzlsperger. "Je früher, desto besser", meinte der ARD-Experte im Vorfeld des nächsten Sechzehntelfinalspiels Elfenbeinküste gegen Norwegen. Der DFB scheint jedoch nichts überstürzen zu wollen.

Die für den Abend deutscher Zeit geplante "Abschiedspressekonferenz" wurde abgesagt. Während die ersten Spieler sich Richtung Heimat absetzten, fertigte der DFB ein Statement-Video mit DFB-Boss Bernd Neuendorfer. In Eigenregie, also mit selbst erarbeiteter Rede und eigenem Schnitt. Journalisten waren nicht anwesend, folglich gab es auch keine Nachfragen.

"Dann haben sie nicht verstanden, worum es hier geht"

Im Video gab sich Neuendorf zerknirscht, aber lächelnd, dankbar gegenüber den Fans. Der entscheidende Satz: "Ich glaube, wir können nicht einfach zur Tagesordnung übergehen." Man müsse analysieren und ergründen, "warum wir unseren Ansprüchen nicht gerecht wurden". Man wolle aber keine Entscheidungen überstürzen. Stattdessen wolle man sich "in den kommenden Tagen zusammensetzen und darüber sprechen".

Derzeit beliebt:
>>Annika Ernst entsagt dem "Jugendwahn" – und verrät ihr wahres Alter
>>ARD-Mann schildert irritierende Stimmung in WM-Katakomben: "Warum explodiert denn hier keiner?"
>>Beatrice Egli: Kaum zu glauben, wie alles begann!
>>"Für mich führen alle Wege zu Jürgen Klopp": Wolf Fuss kritisiert Nagelsmann

Das erinnerte nicht nur Hitzlsperger fatal an die verzögerte Aufarbeitung nach dem WM-Fiasko 2018 unter Jogi Löw. Damals war der Trainer nach dem Ausscheiden in der Gruppenphase erst mal tagelang abgetaucht. Hitzlsperger: "Es muss schnell passieren. Das hat eine hohe Dringlichkeit. Wenn das Trainerteam jetzt erst mal in Urlaub geht, dann haben sie nicht verstanden, worum es hier geht."

In den Stunden nach der Pleite scheint sich in der öffentlichen Wahrnehmung die Chance auf einen Verbleib Nagelsmanns im Amt stetig zu verkleinern. Auch Hitzlsperger sparte nicht mit Kritik und hielt Nagelsmann vor, dass er – "völlig ohne Not" – selbst vor der WM "etliche Baustellen aufgemacht" habe.

Hitzlsperger nennt Nagelsmann "nicht souverän genug"

Seine "fast schon eitle" Kommunikation in der Causa Deniz Undav, seine Nibelungentreue in Bezug auf Leroy Sané, seine vielen Planänderungen, personalisiert unter anderem im Comeback von Manuel Neuer zulasten des loyalen, aber ausgebooteten Torwarts Oliver Baumann. Das patzig-trotzige Auftreten in Interviews. "Er war nicht souverän genug", fasste Hitzlsperger zusammen.

"Er ist ein toller Trainer, als Fachmann unbestritten", führte der Vize-Weltmeister von 2006 aus. Aber er sei jung und habe wenig Lebenserfahrung. "Als Bundestrainer vielleicht zu wenig."

Das alles habe zu einer paradoxen Situation geführt. Die Mannschaft befinde sich in der Identitätskrise. "Wir machen nichts wirklich schlecht, aber auch nichts richtig gut", fand Hitzlsperger, der "wieder eine Identität" forderte, "eine Klarheit, wo wir hinwollen und wer wir sind." Dazu komme, dass Nagelsmann im sturen Mühen, alles kontrollieren zu wollen, für Verunsicherung im Kader gesorgt habe. "Er hat das Zutrauen zu seiner Mannschaft nicht."

Christoph Kramers neues Buch "Wolkenberührpunkt": Ein Muss nach der WM!
Christoph Kramer, ehemaliger Fußballprofi und ZDF-Experte, erzählt von seinem zweiten Roman "Wolkenberührpunkt". Der Bestsellerautor empfiehlt das Buch für die Zeit nach der WM.
Ex-Fußballprofi als Autor
Christoph Kramer

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Christoph Kramers neues Buch "Wolkenberührpunkt": Ein Muss nach der WM!
Ex-Fußballprofi als Autor
Christoph Kramer
Diese WM-Spiele laufen heute (1.7.) und in der Nacht im TV
WM 2026 TV-Plan
Fußball-Weltmeisterschaft
Sportreporter Frank Buschmann verabschiedet sich von Instagram: "Ertrage ich nicht“
Social Media-Rückzug
Frank Buschmann
DFB-Team raus: Per Mertesacker und Christian Streich sorgen sich um den deutschen Fußball
WM-Enttäuschung
Deutschland - Paraguay
Tom Kaulitz bei Magenta TV: Zwischen Fan-Traum und Experten-Druck
WM-Fan-Experte
Tom Kaulitz lacht mit einem Mikrofon in der Hand.
Christoph Kramer und Per Mertesacker über DFB-Team, K.o.-Runde und WM-Titel 2014
WM-Nostalgie
Christoph Kramer
Super-Bowl-Feeling bei der WM: Diese Stars stehen im Finale bereit
WM-Halbzeitshow
Shakira
Neymar bei der WM 2026: Christoph Kramer zweifelt an langen Einsätzen
Brasiliens Luxusproblem
Christoph Kramer, Neymar
ZDF-Expertin schlägt Christian Streich als neuen Bundestrainer vor
Trainerdiskussion
ZDF-WM-Studio
Jürgen Klopp reagiert auf Bundestrainer-Debatte nach deutschem WM-Aus
Nach DFB-Ausscheiden
Jürgen Klopp
Baustellenmord in Köln: „Marie Brand“ bekommt es mit der Mafia zu tun
"Marie Brand und die Ehrenfrauen"
Marie Brand und die Ehrenfrauen
Nachbarschaftskrieg zwischen Spießigkeit, Sexismus und Partyprinzip
"Bad Neighbors 2"
Bad Neighbors 2
Disco-Doku bei ARTE: Von Studio 54 bis Nile Rodgers und Grandmaster Flash
"Disco für alle!"
Disco für alle!
Arnold Schwarzenegger fehlt – doch die „Predator“-Gerüchte reißen nicht ab
"Predator – Upgrade"
Predator - Upgrade
Patrice Aminati gibt beunruhigendes Gesundheitsupdate zu Krebs-Erkrankung
"Kraft ist endlich"
Patrice Aminati
Vanessa Mai überrascht in Podcast mit Glaubensbekenntnis: "Bete jeden Abend zu Gott"
Schlagerstar im Gebet
Vanessa Mai
Neue DVDs und Blu-rays: "Die Ältern“, "Crime 101“ und "Dead of Winter“
Heimkino-Highlights der Woche
"Die Ältern"
DFB-Hit "Major Tom": So denkt Peter Schilling über KI-Musik
Trends mit KI
Peter Schilling lacht.
Julian Nagelsmann bügelt ZDF-Reporterin ab – und fordert „Drecksackmentalität“
Hitziges Interview
Julian Nagelsmann im Interview
"logo!"-Moderatorin Maral Bazargani verstärkt "ZDF-Morgenmagazin"
Neue Morgenmoderation
ZDF-Morgenmagazin
Florian Silbereisen unter Druck: 80 Prozent begrüßen ARD-Sparpläne
ARD-Einsparungen
Florian Silbereisen schaut ernst.
Roland Kaiser glaubt: AfD könnte sich in Regierungsverantwortung "selbst entzaubern"
Roland Kaiser über AfD
Roland Kaiser
Wie findet ChatGPT eigentlich Steven Spielbergs "A.I.: Künstliche Intelligenz"?
KI-Kritik
A.I.: Künstliche Intelligenz (2001)
"Das ist kein Zufall": Mats Hummels rechnet nach WM-Aus gnadenlos mit DFB-Elf ab und fordert Personalbeben
Hummels' Abrechnung
Mats Hummels
ARTE-Doku über den Reichstagsbrand: Wie der Brand Adolf Hitler zur Diktatur verhalf
"Als der Reichstag brannte"
Als der Reichstag brannte
Hendrik Duryn ermittelt wieder: Ein Geisterschiff treibt auf der Nordsee
"Dünentod – Ein Nordsee-Krimi"
"Dünentod - Ein Nordsee-Krimi"
Was machen Mila Kunis und ihre "Wilden Siebziger"-Co-Stars heute?
Sitcom-Stars heute
Was machen die Stars der "wilden Siebziger" heute?
Warum „Dirty Dancing“ in Ost und West eine ganze Generation bewegte
"Die Zeit meines Lebens – 'Dirty Dancing' in Ost und West"
Die Zeit meines Lebens - "Dirty Dancing" in Ost und West
Ein Geldautomaten-Raub eskaliert – und erschüttert das „Nachtschicht“-Team
"Nachtschicht – Cash & Carry"
Nachtschicht - Cash & Carry
Diese WM-Spiele laufen heute (30.6.) und in der Nacht im TV
WM 2026 TV-Plan
Fußball-Weltmeisterschaft