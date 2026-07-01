Beatrice Egli: Kaum zu glauben, wie alles begann!

Gesungen hat die gebürtige Schweizerin schon seit ihrer Kindheit, aber erst mit ihrem Sieg in der 10. Staffel von DSDS 2013 gelang ihr der Sprung in die nationale Schlagerszene und der Start ihrer professionellen Karriere. (Fotoquelle: picture alliance / Geisler-Fotopress / Oliver Hausen)



Dass ihr Herz für Schlager schlägt, stand für Beatrice schon früh fest. Schon vor ihrem Sieg bei DSDS trat sie regelmäßig bei Volksfesten und kleineren TV-Shows auf, wie hier beim Herbstfest der Volksmusik 2007 in Chemnitz, und sammelte dabei wertvolle Bühnenerfahrung. (Fotoquelle: picture-alliance / ZB / Andreas Lander)



Nach dem DSDS-Sieg steht Beatrice Egli zusammen mit Dieter Bohlen in Köln auf der Bühne von Das Supertalent – Platin-Schallplatten in der Hand und ein breites Lächeln im Gesicht. Die Sängerin hat es geschafft! (Fotoquelle: picture alliance / dpa / Henning Kaiser)



Ein erfrischendes Gesicht in der Schlagerszene: Beatrice Egli wird herzlich aufgenommen und ist ein gern gesehener Gast bei Live-Shows und im TV sowie bei Kollegen und Fans – so wie hier gemeinsam mit Andreas Gabalier und Moderator Florian Silbereisen beim Volksmusiksommer in Graz. (Fotoquelle: picture alliance / dpa / Andreas Lander)



Allen Grund zur Freude hat sie schon ein Jahr nach ihrem DSDS-Sieg beim 23. Echo 2014: Strahlend nimmt sie ihren ersten großen Musikpreis entgegen als Newcomer International. (Fotoquelle: picture alliance / BREUEL-BILD / Daniel Hinz)



Ihre Wurzeln vergisst Beatrice trotz ihres Erfolgs nicht und teilt ihre Freude gerne mit der Familie. Gemeinsam mit ihren Großeltern Margrit und Fritz Egli feiert sie in der TV-Show "Das große Fest zum Jubiläum" in Magdeburg. (Fotoquelle: picture alliance / Geisler-Fotopress / Stephan Schraps)



Ab da hagelt es Auszeichnungen – Beatrice Egli, von ihren Fans liebevoll "Bebi" genannt, sammelt Trophäen, wie hier 2014 bei der Verleihung von "Mein Star des Jahres". Jede Auszeichnung spiegelt die Begeisterung und Liebe ihrer Fans wider. (Fotoquelle: picture alliance / Eventpress)



Mit ihrem Debütalbum "Glücksgefühle" mit Hits wie "Mein Herz", "Glücksgefühle" und "Alles was du willst" bringen fröhliche Stimmung und stecken Fans sofort mit ihrer Lebensfreude an. (Fotoquelle: picture alliance / Geisler-Fotopress / Clemens Niehaus)



Auf der Bühne in ihrem Element – Von Lampenfieber keine Spur: Die Chartstürmerin Beatrice Egli fühlt sich live pudelwohl. Kein Wunder, denn schon als Kind übte die strahlende Schweizerin auf Jahrmärkten mit dem Mikrofon für ihre spätere Karriere als große Schlagersängerin. (Fotoquelle: picture alliance / Jazzarchiv / Michi Reimers)



Auf der Bühne gibt die Schlagerqueen alles: Ihre Stimme begeistert, und auch ihre Bühnenshows können sich sehen lassen. Hoch lebe die neue Schlagerqueen Beatrice Egli! (Fotoquelle: picture alliance / Sven Simon / Annegret Hilse)



Stillstand kennt Beatrice Egli nicht. Schon 2016 liefert sie ihren Fans frische Songs mit dem Album "Kick" und erklärt: "Seit ich denken kann, singe ich Schlager und höre Schlager." Kein Wunder, dass ihre Fans ihr dafür begeistert danken. (Fotoquelle: picture alliance / dpa / Klaus-Dietmar Gabbert)



In ihrer ersten eigenen Show "Beatrice Egli – Die große Show der Träume" begrüßt die Sängerin nicht nur vielversprechende Talente, sondern auch prominente Gäste wie Andreas Gabalier, Howard Carpendale und Måns Zelmerlöw, die für Musik, Spaß und spannende Einblicke sorgen. (Fotoquelle: picture alliance / BREUEL-BILD / ABB)



Bei der 100. Sendung von "Musik für Sie" zeigt Beatrice Egli auf dem Petersberg vor dem Erfurter Dom ihre ganze Bühnenpower. Mit Live-Gesang und guter Laune feiert sie gemeinsam mit Publikum und Kollegen diesen besonderen Meilenstein der MDR-Show. (Fotoquelle: picture alliance / Geisler-Fotopress / Michael Kremer)



"Bebi" strahlt mit neuer Frisur bei der Deutschlandpremiere von "PLAYMOBIL – Der Film" in München. Wie sie selbst sagt: "Der beste Style ist der, den du trägst und dich dabei wohlfühlst." (Fotoquelle: picture alliance / Breuel Bild)

Die Schweizer Schlagersängerin Beatrice Egli sorgt beim Picknickdeckenkonzert im Steigerwaldstadion für gute Laune. Fans genießen ihre Hits coronakonform auf Decken unter freiem Himmel – Abstand ja, Stimmung garantiert! (Fotoquelle: picture alliance/dpa/ Zentralbild / Bodo Schackow)



Mit Frisuren und Haarstylings kennt sich "Bebi" bestens aus: Bevor sie ihre Karriere als Schlagersängerin startete, absolvierte Beatrice Egli eine Ausbildung zur Friseurin. Kein Wunder, dass bei ihr jedes einzelne Haar perfekt sitzt! (Fotoquelle: picture alliance / Geisler-Fotopress / Christian Behring)



Unglaublich – schon ihr achtes Studioalbum mit gerade mal 33 Jahren! "Alles was du brauchst" bringt 16 Popschlager- und Partyhits wie "Samstagnacht" und "Ganz egal". Für Beatrice Egli ist es ihr persönlichstes Album, in dem sie auch Themen anspricht "über die man nicht so spricht" – und damit Menschen motivieren will, zu sich selbst zu stehen. (Fotoquelle: picture alliance / KEYSTONE / CHRISTIAN MERZ)



Bei ihrer eigenen Show empfängt Beatrice Egli prominente Gäste wie Howard Carpendale, Maite Kelly oder Sasha. Für sie ist es ein "Abend unter Freunden", an dem sie ihre Begeisterung für Musik teilen und dafür sorgt, dass sich alle Gäste wohlfühlen. (Fotoquelle: picture alliance / dpa / Jens Kalaene)



Beatrice Egli singt die Schweizer Nationalhymne zur Eröffnung der Frauen-EM in Basel und verzichtet dabei sogar auf ihre Gage – ein Moment voller Stolz, Emotionen und Einsatz für Gleichberechtigung! (Fotoquelle: picture alliance / dpa / Sebastian Gollnow)



Mit ihrer Expertise komplettiert Beatrice Egli das Rateteam von "The Masked Singer" neben Promis wie Verona Pooth und Chris Tall. Mit 33 Jahren ist Egli längst nicht nur in der deutschsprachigen Schlagerwelt ein Megastar, sondern im gesamten Entertainment-Bereich nicht mehr wegzudenken. Wir sind gespannt auf alles, was noch kommt! (Fotoquelle: picture alliance / dpa / Rolf Vennenbernd)

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