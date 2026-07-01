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Diese WM-Spiele laufen heute (1.7.) und in der Nacht im TV

WM 2026 TV-Plan

Diese WM-Spiele laufen heute (1.7.) und in der Nacht im TV

01.07.2026, 06.00 Uhr
Größer, teurer und unübersichtlicher als alle Weltmeisterschaften bisher ist die Fußball-WM 2026. Hier kommt der aktuelle TV-Fahrplan.
Fußball-Weltmeisterschaft
England-Star Jude Bellingham und sein deutscher Trainer Thomas Tuchel träumen vom WM-Titel.  Fotoquelle: 2026 Getty Images/Richard Pelham

104 Spiele, 48 Mannschaften, 39 Turniertage – die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 stößt in neue Dimensionen vor. Als TV-schauender Fan den Überblick zu wahren, ist nicht ganz leicht. Zu einem Wildwuchs unterschiedlicher Anstoßzeiten teils zu nachtschlafender mitteleuropäischer Zeit gesellt sich eine komplexe Rechte-Lage.

Alle WM-Spiele zeigt in Deutschland alleine der kostenpflichtige Abo-Dienst Magenta TV. ARD und ZDF teilen sich die Übertragung von insgesamt 60 Begegnungen – darunter alle mit Beteiligung der deutschen Mannschaft.

Nach der Vorrunde stehen nun die K.o.Runden an – beginnend mit dem Sechzehntelfinale, einem Novum in der WM-Geschichte.

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Diese Paarungen sind am Mittwoch, 1. Juli, und in der Nacht zum Donnerstag zu sehen

  • Sechzehntelfinale: England – DR Kongo, Anstoß: 1.7., 18.00 Uhr. Mercedes-Benz Stadium (Atlanta). ARD und Magenta TV.

  • Sechzehntelfinale: Belgien – Senegal, Anstoß: 1.7., 22.00 Uhr. Lumen Field (Seattle). ARD und Magenta TV.

  • Sechzehntelfinale: USA – Bosnien-Herzigowina, Anstoß: 2.7., 2.00 Uhr. Levi's Stadium (San Francisco Bay Area). Magenta TV.


    • Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
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