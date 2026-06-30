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"Das ist kein Zufall": Mats Hummels rechnet nach WM-Aus gnadenlos mit DFB-Elf ab und fordert Personalbeben

Hummels' Abrechnung

"Das ist kein Zufall": Mats Hummels rechnet nach WM-Aus gnadenlos mit DFB-Elf ab und fordert Personalbeben

30.06.2026, 09.19 Uhr
Mats Hummels hat nach dem enttäuschenden WM-Aus knallhart mit der deutschen Nationalmannschaft abgerechnet. Der MagentaTV-Experte forderte nach der Niederlage gegen Paraguay Konsequenzen.
Mats Hummels
Mats Hummels rechnet bei MagentaTV mit der DFB-Elf ab.  Fotoquelle: MagentaTV

Mats Hummels ist nach der blamablen Niederlage im Elfmeterschießen gegen Paraguay deutlich geworden. Bei MagentaTV spricht der Experte von "keinem einzigen starken Turnier" der deutschen Nationalmannschaft seit einem Jahrzehnt und hält daher das frühe WM-Aus im Sechzehntelfinale für "kein Zufall".

Bei seiner Abrechnung mit der DFB-Elf fordert Hummels auch ein Personalbeben auf allen Ebenen. "Auf Verantwortlichenseite schreit das schon irgendwie nach Konsequenzen. Das kann ich nicht anders sagen", so der frühere Bayern- und BVB-Profi, der auch auf Spielerseite erwarte, "dass einige von sich aus zurücktreten werden". Hummels weiter: "Dann glaube ich aber auch, muss es Entscheidungen geben, dass auch Spieler, die Anfang 30 sind, die aber jetzt schon 4, 5. 6 Turniere ihre Chance hatten für Deutschland ein gutes Turnier zu spielen oder gute Ergebnisse zu erzielen und das nicht geschafft haben, dass man da vielleicht auch ranmuss."

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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