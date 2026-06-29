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Beatrice Egli und Florian Silbereisen: Schlagerbooom-Auftritt entfacht neue Spekulationen um das Duo

Liebesgeflüster

Beatrice Egli und Florian Silbereisen: Schlagerbooom-Auftritt entfacht neue Spekulationen um das Duo

29.06.2026, 15.41 Uhr
von Alina Altendorf
Seit Jahren wird über Beatrice Egli und Florian Silbereisen gerätselt. Ihr gemeinsamer Moment vor Publikum gibt den Gerüchten nun weiteres Futter.
Beatrice Egli und Florian Silbereisen singen auf einem bett.
Immer wieder kursieren Gerüchte um Beatrice Egli und Florian Silbereisen. Ein Zuschauervideo einer Aufzeichnung kurbelt diese weiter an.  Fotoquelle: picture alliance / osnapix | Hirnschal

Beim "Schlagerbooom Open Air" in Kitzbühel wurde es zwischen Beatrice Egli und Florian Silbereisen auffällig vertraut. Am Samstag, den 06. Juni, lud Florian Silbereisen (44) erneut zu der Show ein. Wer kein Ticket hatte, musste sich bis zum 27. Juni gedulden, denn erst da wurde die Show-Aufzeichnung in der ARD und im ORF 2 ausgestrahlt. Schuld daran war – mal wieder – die WM, genauer das Testspiel zwischen Deutschland und den USA am Samstag zuvor. Die produzierenden Sender waren bemüht, bis dahin kaum Infos nach außen dringen zu lassen. Dennoch hat es ein Zuschauervideo auf TikTok geschafft, an die Öffentlichkeit zu gelangen.

Beatrice Egli und Florian Silbereisen: "Das wissen nur wir" auf der Hollywoodschaukel

Beatrice Egli(37) gab neben ihrem DSDS-Siegersong "Mein Herz" auch ein Duett mit keinem Geringeren als dem Gastgeber höchstpersönlich zum Besten. Bereits 2023 erschien ihr Song "Das wissen nur wir". Beim "Schlagerbooom Open Air" performen sie ihn auf einer mit Rosen geschmückten Hollywoodschaukel. Dabei tänzeln sie umeinander rum. Mal steht Beatrice hinter Florian, mal Florian hinter Beatrice. Die Requisiteure konnten oder wollten anscheinend keine Schaukel bauen, auf der beide bequem Platz gefunden hätten. So klettert Beatrice zum krönenden Abschluss auf Florians Schoß. Die Szene endete mit einem angedeuteten Kuss.

Liebesgerüchte um Florian Silbereisen und Beatrice Egli nehmen neue Fahrt auf

Seit Jahren kursieren Liebesgerüchte über die beiden, die sie nicht selten selbst immer wieder anheizen. In ihrem Duett geht es um eine eventuelle Beziehung, die hinter verschlossenen Türen stattfindet. Das lyrische Ich findet die Geheimniskrämerei verlockend, rätselt aber ähnlich wie die Öffentlichkeit, ob da hinter verschlossenen Türen denn mehr läuft als bekannt ist. Die Performance der beiden hingegen stiehlt dem Text die geheimnisumwobene Botschaft. Denn was Silbereisen und Egli tun, wirkt relativ eindeutig, zumindest sehr vertraut.

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Keine Bestätigung: Was Beatrice Egli über Florian Silbereisen sagt

Öffentlich bestätigen die beiden ihre eventuelle Beziehung nicht. Allerdings dementieren sie sie auch nicht. In der MDR-Sendung "Riverboat" wurde die 37-Jährige von Kim Fisher gefragt, was da denn nun zwischen ihr und Florian laufe. Eglis Antwort: "Das wissen nur wir, und das lassen wir auch dabei." Ist ihr Auftritt also wieder nur geschickte Promo oder schildert er ihre wahre, geheime Beziehung? Oder ist es gar das Spiel auf einer Metaebene mit der Öffentlichkeit, das sie in ihrem Duett vertont haben? Das wissen wohl nur die beiden.

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