Home News Star-News

"OP eilt": Jörg Dahlmann gibt Termin für erneute Krebs-Operation bekannt

Vierte Krebserkrankung

"OP eilt": Jörg Dahlmann gibt Termin für erneute Krebs-Operation bekannt

29.06.2026, 09.28 Uhr
Bereits zum vierten Mal ist Jörg Dahlmann an Krebs erkrankt. Grund ist eine genetische Veranlagung. Nun hat der ehemalige Sportreporter den Termin seiner anstehenden OP bekanntgegeben.
Jörg Dahlmann
Jörg Dahlmann muss wegen einer Krebserkrankung operiert werden.  Fotoquelle: 2025 Getty Images/Gerald Matzka

Anfang Juni bekam Jörg Dahlmann die schlechte Nachricht: Erneut wurde beim ehemaligen Sportreporter Krebs diagnostiziert. Diesmal ist die Leber betroffen. Insgesamt ist es das vierte Mal, dass Dahlmann an Krebs erkrankt ist. Dass er schon so oft mit Krebs diagnostiziert wurde, ist genetisch bedingt: Dahlmann leidet am Lynch-Syndrom, das das Krebsrisiko immens steigert.

Nun steht fest, wann Dahlmann aufgrund seiner erneuten Erkrankung unters Messer muss: Bereits am Donnerstag, 2. Juli, wird der Eingriff in der Uni-Klinik Mainz stattfinden. "Die OP eilt, denn die Krebszellen vermehren sich schnell in dem kranken Organ", verriet Dahlmann "Bild". Dabei soll sein rechter Leberlappen, in dem der Tumor entdeckt worden ist, entfernt werden. Die Funktion soll dann vom linken Leberlappen übernommen worden, der dafür nachwachsen müsste.

"Natürlich habe ich Angst, aber ich bin auch zuversichtlich", so Dahlmann weiter. In die Fähigkeiten seines behandelnden Arztes hat der 67-Jährige vollstes Vertrauen. Er sei "in besten Händen bei Professor Dr. Hauke Lang, dem führenden Experten in der Leberchirurgie". Eine gemeinsame Leidenschaft deutet er als positives Zeichen: "Bei meinem Vorgespräch zur OP bei Professor Lang stand eine Schalke-Tasse auf seinem Schreibtisch", erzählt er "Bild". "Er ist wie ich ein Fan des Vereins, das verstärkt mein Vertrauen zu ihm noch mehr. Was kann da noch schiefgehen?"

Derzeit beliebt:
>>"Henry Fonda for President": Kritik zum Dokumentarfilm
>>"Unerträgliche Temperaturen": So reagierte der ZDF-"Fernsehgarten" auf die Hitze
>>Johann Lafer kämpft gegen Krebs – Günther Jauch bietet seine Hilfe an
>>Jörg Dahlmann meldet sich nach erneuter Krebsdiagnose zu Wort


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

"Das Kleid ist durchsichtig": Kiewel sorgt im "ZDF-Fernsehgarten" für Aufsehen
Erfrischung im TV
"ZDF Fernsehgarten"
Das sind die Mottos und Gäste beim "ZDF-Fernsehgarten"
Sonntagsprogramm
Andrea Kiewel mit Mikrofon im ZDF-Fernsehgarten
Ärger um ZDF-"Fernsehgarten": Fans kritisieren Preise und Pannen
Zuschauerunmut
Andrea Kiewel in einem roten Kleid im ZDF Fernsehgarten.
"sportstudio live: Fußball Länderspiel – Deutschland – Finnland": Die Übertragung im ZDF
WM-Vorbereitung
Joshua Kimmich
"Es gab kein Warnsignal": TV-Star spricht über Krebsdiagnose
Krebsdiagnose
Uwe Herrmann
So steht es um die Krebserkrankung von Jessie J: "Habe stundenlang geweint"
Jessie J's Genesung
Jessie J
„Zwischen Tüll und Tränen“-Star Uwe Herrmann an seltenem Krebs erkrankt
Zwei Operationen
Uwe Herrmann lächelt.
Buh-Rufe und Andrea Kiewels Zwangspause: Das waren die größten Skandale im ZDF-"Fernsehgarten"
Jubiläums-Saison
"ZDF-Fernsehgarten"-Moderatorin Andrea "Kiwi" Kiewel sorgte mit besonderer Showeinlage für Diskussion.
Überraschendes Familienglück für Campino: Zweites Kind mit 63
Campinos späte Vaterschaft
Campino
Comeback aufgeschoben: Thomas Gottschalk macht seine Rückkehr spannend
Krankheit
Thomas Gottschalk
"Transformers: Ära des Untergangs": Hier knallt es so richtig
Action-Feuerwerk
Transformers: Ära des Untergangs
"Monica Vitti, die Königin des italienischen Films": Feministin, Ikone und unnahbar
Porträt über die Schauspielerin
Monica Vitti, die Königin des italienischen Films
"Die Landarztpraxis – Team Sonnenhof": Kritik zum Spin-Off auf SAT.1
Neues TV-Spin-off
"Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof"
"Monsieur Claude und seine Töchter": Stereotypen im Visier
Einer der erfolgreichsten französischen Filme aller Zeiten
Monsieur Claude und seine Töchter
Helene Fischer und das "Ganzkörperkondom" in Frankfurt
Helene live in Frankfurt
Helene Fischer
Staffel 3 von "Interview with the Vampire": Lestat rockt die Bühne
Vampir-Rockstar
The Vampire Lestat
Mel Brooks wird 100: Seine besten Parodien im Überblick
Legendärer Parodist
Höhenkoller (1977)
Hollywoods Außenseiter John Cusack: Das macht der Schauspieler heute
Vom Teenie-Idol zum Aktivisten
High Fidelity
Vom Flüchtling zum Drogenboss: Al Pacino in "Scarface"
Gangster-Epos
Scarface
Kultfilm der 90er-Jahre: Was wurde aus den "Grüne Tomaten"-Stars?
Karrieren der Hauptdarsteller
Grüne Tomaten
"Terra X: Asien – Wilde Ozeane": Kritik zur ZDF-Reihe
Asiens Ozeane
Terra X: Asien - Wilde Ozeane
Autorin Juli Zeh im Porträt: "Ich hatte vor allem Angst"
Doku "Juli Zeh – Vom Schreiben und Streiten"
Juli Zeh - Vom Schreiben und Streiten
"Enhanced Games – Die Dopingspiele": Kritik zur ARD-Dokumentation
Dopingspiele
Enhanced Games - Die Dopingspiele
"Deepwater Horizon": Der Film zur Umweltkatastrophe auf SAT.1
Ölkatastrophe
Deepwater Horizon
"Wünschte, sie könnte es miterleben": Diese Ikone moderierte vor 40 Jahren den ersten "Fernsehgarten"
ZDF Fernsehgeschichte
ZDF-Fernsehgarten
"Das Vermächtnis der Tempelritter": Kritik zum Abenteuerfilm mit Nicolas Cage auf RTL
Abenteuerfilm-Highlight
Das Vermächtnis der Tempelritter
Umfrage setzt Florian Silbereisen und seine TV-Shows unter Druck
ARD-Einsparungen
Florian Silbereisen schaut ernst.
Ronja Forcher verliert 14 Kilo: Das ist ihr Geheimnis!
"Der Bergdoktor"-Schauspielerin
Ronja Forcher
Neue Staffel von "Kaulitz & Kaulitz" gibt wilde Einblicke: "Weiß nicht, ob man das zeigen kann"
Tokio-Hotel-Zwillinge
Bill Kaulitz
Das unerwartete Liebesglück von Helene Fischer und Thomas Seitel
Schlagerliebe
Helene Fischer und Thomas Seitel bei einem Kunststück an einem Seil.