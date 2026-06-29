"OP eilt": Jörg Dahlmann gibt Termin für erneute Krebs-Operation bekannt

Anfang Juni bekam Jörg Dahlmann die schlechte Nachricht: Erneut wurde beim ehemaligen Sportreporter Krebs diagnostiziert. Diesmal ist die Leber betroffen. Insgesamt ist es das vierte Mal, dass Dahlmann an Krebs erkrankt ist. Dass er schon so oft mit Krebs diagnostiziert wurde, ist genetisch bedingt: Dahlmann leidet am Lynch-Syndrom, das das Krebsrisiko immens steigert.

Nun steht fest, wann Dahlmann aufgrund seiner erneuten Erkrankung unters Messer muss: Bereits am Donnerstag, 2. Juli, wird der Eingriff in der Uni-Klinik Mainz stattfinden. "Die OP eilt, denn die Krebszellen vermehren sich schnell in dem kranken Organ", verriet Dahlmann "Bild". Dabei soll sein rechter Leberlappen, in dem der Tumor entdeckt worden ist, entfernt werden. Die Funktion soll dann vom linken Leberlappen übernommen worden, der dafür nachwachsen müsste.

"Natürlich habe ich Angst, aber ich bin auch zuversichtlich", so Dahlmann weiter. In die Fähigkeiten seines behandelnden Arztes hat der 67-Jährige vollstes Vertrauen. Er sei "in besten Händen bei Professor Dr. Hauke Lang, dem führenden Experten in der Leberchirurgie". Eine gemeinsame Leidenschaft deutet er als positives Zeichen: "Bei meinem Vorgespräch zur OP bei Professor Lang stand eine Schalke-Tasse auf seinem Schreibtisch", erzählt er "Bild". "Er ist wie ich ein Fan des Vereins, das verstärkt mein Vertrauen zu ihm noch mehr. Was kann da noch schiefgehen?"