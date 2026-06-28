"Enhanced Games – Die Dopingspiele": Kritik zur ARD-Dokumentation

Was passiert, wenn Doping nicht länger verboten, sondern ausdrücklich erlaubt ist? Dieser Frage geht die ARD-Dokumentation "Enhanced Games – Die Dopingspiele" von Willem Konrad und Ben Wozny nach. Im Mittelpunkt steht der deutsche Schwimmer Marius Kusch, der sich entschieden hat, bei den umstrittenen "Enhanced Games" in Las Vegas anzutreten. Es ist ein Wettkampf – ausgerechnet in der Glückspielmetropole in der Wüste Nevadas – bei dem leistungssteigernde Substanzen ausdrücklich erlaubt sind.

Enhanced Games – Die Dopingspiele Dokumentation • 28.06.2026 • 19:15 Uhr

Ein riskantes Spiel – auch mit der eigenen Gesundheit Mit seiner Teilnahme verlässt Kusch bewusst die Welt des klassischen olympischen Sports und stellt sich einer Debatte, die weit über den Leistungssport hinausreicht. Die Dokumentation beleuchtet die Beweggründe des Athleten und zeichnet die kontroverse Diskussion rund um das neue Sportformat nach. Für die einen markiert es einen gefährlichen Bruch mit den Grundprinzipien des Fairplays, für die anderen ist es ein ehrlicherer Umgang mit einer Realität, die im Spitzensport seit Jahrzehnten existiert.

Kritiker sehen in den "Enhanced Games" ein riskantes Experiment. Mediziner warnen vor gesundheitlichen Folgen und schwer kalkulierbaren Langzeitrisiken. Ethiker befürchten eine Entwicklung zurück zu einem Spektakel, bei dem die körperliche Leistungssteigerung um jeden Preis im Mittelpunkt steht. Auch Vertreter des olympischen Sports lehnen das Konzept entschieden ab und sprechen von einem Angriff auf die Grundwerte des Wettkampfs.

Die Organisatoren der Enhanced Games halten dagegen. Aus ihrer Sicht ist das bestehende Sportsystem längst von Widersprüchen geprägt. Sie argumentieren, dass Verbote, Kontrollen und Skandale ein Klima geschaffen hätten, das von "Heuchelei, Willkür und Doppelmoral" geprägt sei. Die Legalisierung leistungssteigernder Mittel verstehen sie deshalb als konsequenten Schritt zu mehr Transparenz.

Die Dokumentation beschränkt sich jedoch nicht auf die Frage nach Doping und sportlicher Fairness. Sie ordnet das Phänomen in größere gesellschaftliche Entwicklungen ein. Dabei geht es um Selbstoptimierung, Leistungssteigerung und den Wunsch nach einem längeren, gesünderen Leben. Auch die wachsende Longevity-Bewegung und die Rolle von Marketing und wirtschaftlichen Interessen in diesem Umfeld werden thematisiert.

Enhanced Games – Die Dopingspiele – So. 28.06. – ARD: 19.15 Uhr

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