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"Deepwater Horizon": Der Film zur Umweltkatastrophe auf SAT.1

Ölkatastrophe

"Deepwater Horizon": Der Film zur Umweltkatastrophe auf SAT.1

28.06.2026, 06.15 Uhr
von Tom Ruder
"Deepwater Horizon" thematisiert die verheerende Explosion der Bohrinsel 2010. Der Film von Peter Berg zeigt die dramatischen Ereignisse und beleuchtet die menschlichen Schicksale.
Deepwater Horizon
Offshore Installation Manager Jimmy Harrell (Kurt Russell) hat Erfahrung auf Bohrtürmen. Er warnt vor den Gefahren, wird aber nicht erhört.  Fotoquelle: Studiocanal / Enrique Chediak
Deepwater Horizon
An Bord der Ölbohrinsel "Deepwater Horizon" kam es am 20. April 2010 zur großen Katastrophe.   Fotoquelle: Studiocanal / Enrique Chediak
Deepwater Horizon
Mike Williams (Mark Wahlberg), Cheftechniker der Deepwater Horizon, verabschiedet sich am Morgen von seiner Familie.  Fotoquelle: Studiocanal / Enrique Chediak
Deepwater Horizon
Da ist noch alles gut: Mike Williams (Mark Wahlberg) chattet an Bord der "Deepwater Horizon" mit seiner Frau (Kate Hudson).  Fotoquelle:  Studiocanal / Enrique Chediak
Deepwater Horizon
Mike (Mark Wahlberg) versucht die Lage unter Kontrolle zu bringen.  Fotoquelle: Studiocanal / Enrique Chediak
Deepwater Horizon
Mike Williams (Mark Wahlberg) kämpft um das Leben seiner Mitarbeiter - und um sein eigenes.  Fotoquelle:  Studiocanal / Enrique Chediak
Deepwater Horizon
Keine Arbeit für Sauberkeitsfanatiker: Cheftechniker Mike Williams (Mark Wahlberg) steht die Anstrengung der Arbeit ins Gesicht geschrieben.  Fotoquelle: Studiocanal / Enrique Chediak

Am 20. April 2010 geschah die größte Umweltkatastrophe der jüngeren Geschichte. Der mitreißende Spielfilm "Deepwater Horizon" versucht zu erklären, wie es so weit kommen konnte.

SAT.1
Deepwater Horizon
Drama • 28.06.2026 • 20:15 Uhr

Die Explosion der Bohrinsel "Deepwater Horizon" zog 2010 eine gigantische Meeresverschmutzung nach sich. Dennoch setzt sich der gleichnamige Film nicht mit den ökologischen Folgen der Katastrophe auseinander, sondern beschäftigt sich nur am Rande mit den moralischen und finanziellen Verpflichtungen von Ölfirmen. "Deepwater Horizon" (2016) ist auch kein Plädoyer für Umweltschutz. Stattdessen unternimmt der Film von Regisseur Peter Berg den Versuch, das Drama vom 20. April 2010 in seiner Entstehung zu erklären. Vor allem aber versteht sich die Produktion als Denkmal für all jene, die bei dem Desaster rund um die BP-Ölplattform ihr Leben ließen. SAT.1 zeigt den packenden Katastrophenfilm am Sonntagabend.

Es wird, zumindest in der ersten Hälfte des Films, kompliziert. Man muss schon ausgebildet sein in jenen technischen Teilbereichen der Ölförderung, um zu verstehen, was die Story hier zu schildern versucht. Am Ende geht es um einen sogenannten "Blowout", also das unkontrollierte Austreten von Bohrspülung und Erdöl aus dem Bohrloch einer Bohr- oder Förderanlage. Und es geht um den BOP, den "Blowout-Preventer": Ventile, die das Austreten vom Öl am Bohrloch verhindern. Eine Vielzahl von weiteren Begriffen wird eingeführt, eine Kettenreaktion setzt sich in Gang.

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... und dann knallt es!

Im Mittelpunkt der Story, deren Figuren auf realen Vorbildern basieren, steht Mike Williams (Mark Wahlberg). Der Cheftechniker der Deepwater Horizon verabschiedet sich am Morgen von seiner Frau (Kate Hudson), um die nächsten drei Wochen auf der Plattform zu verbringen. Die folgenden Ereignisse sieht der Zuschauer vor allem aus seiner Sicht. Williams trifft früh auf den Offshore Installation Manager Jimmy Harrell (Kurt Russell) und die junge Technikerin Andrea Fleytas (Gina Rodriguez).

Gemeinsam wird ihnen vor Ort klar, dass es zu technischen Problemen gekommen ist. Tests konnten nicht durchgeführt werden, doch Donald Vidrine (John Malkovich), Vertreter des Ölkonzerns BP, drängt darauf, sofort mit der Ölförderung zu beginnen, um nicht noch mehr Zeit und Geld zu verlieren. Warnungen schlägt er in den Wind. Und dann knallt es, explodiert es, brennt es, stürzt alles ein.

In dieser Extremsituation tritt die gesamte Palette der menschlichen Eigenschaften zutage. Aber die schnelle Aufeinanderfolge der Ereignisse gibt keine Zeit mehr zu großen Emotionen, und so ist "Deepwater Horizon" in der Folge eher großes gigantischer Katastrophen-Actionfilm denn wirkliches Drama. Und doch hat der Film seine Berechtigung, gewährt er doch auch einen Blick auf jene Menschen, die weltweit draußen auf den Meeren Wagnisse eingehen, damit der Wagen vor der Tür immer weiter läuft.

Deepwater Horizon – So. 28.06. – SAT.1: 20.15 Uhr

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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