Neuer "Kaulitz & Kaulitz"-Trailer zeigt Bill Kaulitz auf Tuchfühlung mit Reality-Star

Im vergangenen Jahr heizte eine Instagram-Story die ohnehin schon brodelnde Gerüchteküche noch weiter an: Auf einem Instagram-Foto waren Bill Kaulitz, Jannik Kontalis, dessen Reality-Kumpel Giuliano Hediger sowie einige weitere Personen bei einer Pool-Party zu sehen. Kontalis und Kaulitz saßen auf dem Foto eng nebeneinander. Bereits zuvor hatten Fotos für Aufsehen gesorgt, die die beiden Männer eng aneinandergeschmiegt bei einer Veranstaltung zeigen.

Doch was lief wirklich zwischen dem Sänger und dem Reality-Star? Eindeutige Antworten könnte nun die dritte Staffel der Netflix-Serie "Kaulitz & Kaulitz" liefern, die am 23. Juli veröffentlicht wird. So sind in einem neuen Trailer auch Szenen zu sehen, die Bill Kaulitz und Jannik Kontalis gemeinsam zeigen – auf ebenjener Pool-Party. "Ich bin nun mal unvernünftig", hört man den Musiker aus dem Off sagen, während er und der "Prominent getrennt"-Star sich näherkommen.

Es werde "echter und emotionaler denn je", hieß es bereits zuvor in einer Ankündigung des Streamingdienstes. Die "beliebtesten Zwillinge Deutschlands", wie Netflix das Brüderpaar nennt, teilen demnach wieder "intime Momente, Streits und Szenen, die ans Herz gehen". Weiter steht fest, dass neben Los Angeles und Berlin "dieses Mal auch die Heimat ihrer Kindheit" eine Rolle spielen werde: "Bill und Tom geben seltene Einblicke in ihre Vergangenheit und die Spuren, die ihr Umfeld hinterlassen hat." Bill und Tom Kaulitz wuchsen zunächst in Leipzig auf. Nach der Trennung ihrer Eltern zogen die Zwillinge gemeinsam mit ihrer Mutter nach Loitsche in der Nähe von Magdeburg.

"Man muss auch die hässlichen Seiten zeigen" Bereits im Mai hatte Bill Kaulitz auf der Digitalmesse OMR sich zu den neuen Folgen der Serie geäußert. "Alle Wände werden gebrochen. Es wird ganz wild", verriet der Tokio-Hotel-Frontmann. So sei die erste Staffel noch "ein Herantasten" gewesen, blickte der 36-Jährige auf die Debütstaffel 2024 zurück. Nach den ersten Erfahrungen scheinen beim generell sehr offenen Musiker nun endgültig alle Hemmungen gefallen zu sein.

"Ich weiß gar nicht, ob man das zeigen kann", gab Kaulitz preis, "all in" zu gehen. Damit stoße er selbst bei Bruder Tom bisweilen an Grenzen. "Tom guckt mich oft an: 'Das würde ich an deiner Stelle herausschneiden'", erklärte der Sänger. "Aber warum? Man muss auch die hässlichen Seiten zeigen." Schon 2025 hatte er im Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" angekündigt, dass in der dritten Staffel des Netflix-Erfolges "Tränen fließen" werden.



Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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