Home News Star-News

10. Todestag: Hier fand Bud Spencer seine letzte Ruhe

Kultstar der 70er

10. Todestag: Hier fand Bud Spencer seine letzte Ruhe

26.06.2026, 11.04 Uhr
von Stefan Weber
Zehn Jahre nach dem Tod von Bud Spencer pilgern Fans weiterhin nach Rom, um dem Kultstar zu gedenken. Der Schauspieler, bekannt für seine Filme mit Terence Hill, bleibt unvergessen und wird als Pop-Ikone gefeiert.
Der Alleskönner
Für einen Oscar ist er nie näher in Betracht gezogen worden. Er selbst wollte sich nicht einmal Schauspieler nennen. Vor zehn Jahren, am 27. Juni 2016, starb mit Carlo Pedersoli einer der ganz Großen des Filmgeschäfts.   Fotoquelle: Adam Berry/Getty Images
Ein Mann des Geistes
Ein schlauer, hochbegabter Kerl war der Neapolitaner, der später vor allem mit Haudrauffilmen bekannt wurde. Hier posiert Bud Spencer 1948 vor seiner Uni in Rom: Er war damals einer der jüngsten Studenten Italiens.   Fotoquelle: Archiv / RBB / Media Film
Ein Weltenbummler
Als Banana Joe (Bild) machte Bud Spencer Südamerika (un-)sicher. Als Carlo Pedersoli hatte er eine äußerst aufregende Vergangenheit in diversen lateinamerikanischen Ländern.   Fotoquelle: Kabel 1
Ein Olympionike
Berühmt wurde Bud Spencer als Schwimmer: Zweimal nahm er an Olympischen Spielen teil. In Melbourne 1956 schwamm er im Freistil auf Rang elf.   Fotoquelle: Archiv / RBB / Media Film
Gott vergibt ... Django nie!
Ins Filmgewerbe rutschte Bud Spencer (links) zufällig über eine Statistenrolle. Ein Meilenstein seiner Karriere war "Gott vergibt ... Django nie" (1967) - ein brutaler und ernster Italo-Western. Am Set traf er auf seinen langjährigen kongenialen Prügelpartner Terence Hill (rechts).  Fotoquelle: Screen Power
Vier Fäuste für ein Halleluja
Bud Spencer erreichte seinen Karrierehöhepunkt Anfang der 1970er-Jahre. "Vier Fäuste für ein Halleluja" (1971) war hierzulande der erfolgreichste Film des Jahrzehnts.  Fotoquelle: Tobis Film
Natürlich auch: Bestseller-Autor
Die Autobiografie "Mein Leben, meine Filme" entwickelte sich 2011 unverhofft zum Dauerbestseller.   Fotoquelle: Johannes Simon/Getty Images
Ein Lebenskünstler und treuer Ehemann
Mit seiner Frau Maria war Bud Spencer über 50 Jahre verheiratet.   Fotoquelle: Archiv / RBB / Media Film / Christoph Lerch
Ein leidenschaftlicher Sänger und Musiker
Schon in den 70er-Jahren schrieb Pedersoli an Soundtracks seiner Filme mit, er komponierte Volkslieder, Pop und liebte brasilianische Musik. Erst Anfang 2016 erschien mit "Futtetenne" ein neues Album.  Fotoquelle: Plattfuss Vertriebs GmbH
Bud Spencer
Vor zehn Jahren starb die kolossale Kinolegende im Alter von 86 Jahren. "Mit unserem tiefsten Mitgefühl müssen wir mitteilen, dass Bud zu seiner nächsten Reise fliegt", teilte seine Familie damals auf seiner Facebook-Seite mit. Sein letztes Wort soll "Grazie" gewesen sein.   Fotoquelle: Adam Berry/Getty Images

Zehn Jahre nach seinem Tod pilgern noch immer Fans aus aller Welt nach Rom, um ihrem Idol die Ehre zu erweisen: Am 27. Juni 2016 starb Carlo Pedersoli, besser bekannt als Bud Spencer, im Alter von 86 Jahren in einem Krankenhaus der italienischen Hauptstadt. Denn Bud Spencer war weit mehr als der bärtige Haudrauf aus den Kultkomödien mit Terence Hill. Er war Schwimm-Olympionike, studierte Chemie und Jura, lebte zeitweise in Südamerika, gründete später die Fluggesellschaft Mistral Air und veröffentlichte sogar Musik. Berühmt wurde er jedoch vor allem durch seine Filmkarriere, die ihn für mehrere Generationen zu einem der populärsten europäischen Schauspieler machte.

Die Trauer um den 1929 in Neapel geborenen Schauspieler zeigte sich besonders in Rom. Zwei Tage nach seinem Tod wurde sein Leichnam im Rathaus auf dem Kapitolshügel aufgebahrt. Tausende Menschen standen Schlange, um persönlich Abschied zu nehmen. Die Polizei musste den Zugang zeitweise kontrollieren. Roms damalige Bürgermeisterin Virginia Raggi würdigte den Verstorbenen mit den Worten: "Viele von uns sind mit seinen Filmen aufgewachsen, in denen immer das Gute über das Böse siegte." Auch sein langjähriger Filmpartner Terence Hill nahm an der Trauerfeier teil und hielt eine Rede.

Die eigentliche Beerdigungszeremonie fand am folgenden Tag in der Kirche Santa Maria in Monte Santo statt. Sie war geladenen Gästen vorbehalten. Unter den Trauergästen befanden sich unter anderem Regisseur Ermanno Olmi und Schauspieler Franco Nero. Als der Sarg in die Kirche getragen wurde, spielte eine Band "Dune Buggy" aus dem Spencer-und-Hill-Klassiker "Zwei wie Pech und Schwefel" – ein ungewöhnlicher, aber passender Abschied für einen Mann, dessen Filme Millionen Menschen zum Lachen brachten.

Derzeit beliebt:
>>"Power Ballad"-Star Paul Rudd findet, dass Hochzeitssänger mehr Anerkennung verdienen
>>Beiname abgelegt: Darum ist Finch nicht mehr asozial
>>Terence Hill fand am Set nicht nur Bud Spencer, sondern auch die Liebe
>>Das sind die besten Filme von Bud Spencer und Terence Hill

Wo Bud Spencer heute ruht

Seine letzte Ruhestätte fand Bud Spencer auf dem Campo Verano, dem größten Friedhof Roms im Stadtteil Tiburtino neben der Basilica di San Lorenzo fuori le mura. Zahlreiche bekannte Persönlichkeiten wurden dort beigesetzt. Die genaue Lage seines Grabes ist allerdings nicht öffentlich bekannt.

Dennoch gibt es einen Ort, an dem Fans seiner gedenken können. In der Kapelle der Familie Vasaturo Amato, der Familie seiner Ehefrau Maria, wurde eine Gedenkstätte eingerichtet. Sie befindet sich rechts hinter dem Seiteneingang Portonaccio (Cappella V). Dort erinnern Blumen, Fotos, Fanartikel und persönliche Briefe an den Schauspieler. Besucher aus vielen Ländern hinterlassen bis heute Botschaften für ihr Idol.

Seinen letzten großen Kinoauftritt hatte er in einer deutschen Komödie

Denn auch nach dem Ende seiner großen Kinojahre verschwand Bud Spencer keineswegs von der Bildfläche. In den 1990er Jahren war er im italienischen Fernsehen mit der erfolgreichen Serie "Zwei Supertypen in Miami" zu sehen. An seiner Seite spielten zunächst "Miami Vice"-Star Philip Michael Thomas und später "Police Academy"-Darsteller Michael Winslow. Die Drehbücher schrieb sein Sohn Giuseppe. Gemeinsam mit Thomas entstand außerdem die Serie "Zwei Engel mit vier Fäusten". 1994 kehrte Spencer noch einmal mit Terence Hill zurück. Für "Die Troublemaker" stand das Kultduo nach neunjähriger Pause wieder gemeinsam vor der Kamera. Der Film blieb jedoch deutlich hinter den Zuschauerzahlen früherer Erfolge zurück.

Danach übernahm Spencer vor allem kleinere und ernstere Rollen. 2005 spielte er in der Fernsehproduktion "Padre Speranza – Mit Gottes Segen". Im selben Jahr kandidierte er bei den Regionalwahlen in Latium für die Partei Forza Italia, verpasste jedoch den Einzug in ein Regierungsamt. Nach fünfjähriger Drehpause kehrte er 2007 für die deutsche Agentenparodie "Mord ist mein Geschäft, Liebling" ins Filmgeschäft zurück. An der Seite von Nora Tschirner, Rick Kavanian und Christian Tramitz übernahm er eine Rolle und warb anschließend auch in Deutschland für den Film.

Spencer wurde zur Pop-Ikone

In seinen letzten Jahren entwickelte sich Bud Spencer zunehmend zur popkulturellen Ikone. 2011 erschien seine Autobiografie "Mein Leben, meine Filme" auf Deutsch und stieg bis auf Platz eins der Spiegel-Bestsellerliste. Es folgten weitere Bücher, darunter "In achtzig Jahren um die Welt", sowie erfolgreiche Lesereisen durch Deutschland. Auch sein filmisches Erbe wurde neu entdeckt. 2011 widmete ihm das Berliner Kino Babylon die erste deutsche Bud-Spencer-Retrospektive. Dokumentationen wie "Bud's Best – Die Welt des Bud Spencer" beleuchteten Leben und Karriere des Schauspielers.

Gleichzeitig blieb er kreativ. 2016 veröffentlichte er mit "Futtetenne" ein Album mit selbst interpretierten italienischen Liedern. Große Popularität erlangte auch sein Facebook-Kanal, den er selbst "Facebud" nannte und der zum Zeitpunkt seines Todes rund 1,5 Millionen Follower hatte. Zu seinen letzten Projekten gehörte die Dokumentation "Sie nannten ihn Spencer", ein Fanprojekt über den Menschen Carlo Pedersoli und sein berühmtes Leinwandalter-Ego. Der Film feierte 2017 Premiere und enthält zugleich seinen letzten Leinwandauftritt.

Als Spencer am 27. Juni 2016 starb, löste die Nachricht weltweit große Anteilnahme aus. Sein Sohn Giuseppe berichtete kurz danach, die letzten Worte seines Vaters seien schlicht gewesen: "Danke".

Ronja Forcher spricht über ihre radikale Gewichtsabnahme - ohne Abnehmspritze
Ronja Forcher hat in den letzten Monaten 14 Kilogramm abgenommen. Ohne Abnehmspritze setzt die "Der Bergdoktor"-Schauspielerin auf einen gesünderen Lebensstil.
Neue Routinen
Ronja Forcher

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Neue DVDs und Blu-rays: „A Knight of the Seven Kingdoms“, „Nouvelle Vague“ und „Return to Silent Hill“
Heimkino-Highlights der Woche
"A Knight of the Seven Kingdoms"
Ein ungewöhnlicher Einsatz für die Natur: Das sind die Heimkino-Highlights der Woche
Neue DVD-Releases
"Hoppers"
Tom Holland: Dieser Star ist für ihn der perfekte "Spider-Man"-Nachfolger
Zukunft der Kultfigur
Tom Holland
Hollywood-Legende enthüllt: Darum drehte Spielberg nie 007
Spielbergs Bond-Absage
Steven Spielberg
TV-Abschied naht: "Notruf Hafenkante"-Star vergießt bittere Tränen
Emotionaler Abschied
"Notruf Hafenkante"
Tourstart in Dresden: Diese Lieder sind auf Helene Fischers Setlist
Große Tour
Helene Fischer in einem roten Body auf der Bühne.
Heath Ledger als Joker oder Jason Biggs als Student: Das Alternativprogramm zur WM
Alternativprogramm
"American Pie 2"
Steven Spielberg überzeugt: Aliens haben bereits die Erde besucht
"Vielleicht waren sie schon immer hier"
Steven Spielberg
Erneute Rückkehr nach Pandora: Das sind die Heimkino-Highlights der Woche
DVD-Highlights
"Avatar: Fire and Ash"
"Michael" Biopic bricht Regeln: Warum kommt der Film so früh ins Streaming?
Kino-Erfolg
Jaafar Jackson in der Hauptrolle des Biopics "Michael"
Neue DVDs und Blu-rays: "Die Ältern", "Crime 101" und "Dead of Winter"
DVD-Neuerscheinungen
"Die Ältern"
"Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem": Kritik zum Abenteuer auf ProSieben
Turtles-Reboot
Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem
"Nord bei Nordost – Westend": Kritik zum ARD-Krimi mit Cordelia Wege
Krimi-Highlight
Nord bei Nordost
"Versace: Imperium der Träume": Kritik zum Biopic auf ARTE
Versaces Traumwelt
Versace: Imperium der Träume
Diese WM-Spiele laufen heute (26.6.) und in der Nacht im TV
WM 2026 TV-Plan
Fußball-Weltmeisterschaft
Ronja Forcher spricht über ihre radikale Gewichtsabnahme - ohne Abnehmspritze
Neue Routinen
Ronja Forcher
Kino-Highlights am 25. Juni: Supergirl, Jackass und Power Ballad
Kino-Neustarts
Supergirl
Tom Kaulitz bei „Kaulitz Hills“: So erlebt er seinen WM-Job bei MagentaTV
WM-Fan-Experte
Tom Kaulitz
"Event Horizon": Sci-Fi-Horror der Extraklasse
Sci-Fi-Horror
"Event Horizon - Am Rande des Universums"
"Avatar": Die zweite Staffel mit weniger Folgen und mehr Spannung
Kürzung als Vorteil
"Avatar - Der Herr der Elemente" - Staffel 2 | Netflix
Besondere Einladung: Veronica Ferres tritt Oscar-Akademie bei
Oscar-Akademie
Veronica Ferres
Fußball im Bett: So lebt Tom Kaulitz seine WM-Leidenschaft mit Heidi Klum
Fußball-Leidenschaft
Heidi Klum und Tom Kaulitz
Milly Alcock als "Supergirl": Ein neuer Stern am Heldenhimmel
Neue Superheldenära
Supergirl
"Hamburg Days": Fortsetzung nach Schicksal einer Schauspielerin
Beatles-Serie
Luna Jordan
Alternativen zum Fußballabend: Drei Filmhighlights im TV
Alternative TV-Programme
"Perfect Match - Die Steffi & Andre Story"
Oliver Geissen: Seine Ehe mit Christina Plate und das Leben als Patchwork-Familie
Privatleben des Moderators
Oliver Geissen und Christina Plate
Kritik und Tränen: Anne Mendens Rückkehr zu GZSZ nach Baby-Pause
GZSZ-Comeback
Anne Menden
Klopp verlässt Interview wegen Schweinsteiger-Frage: "Das ist ein ernstes Thema"
Interview-Abbruch
Jürgen Klopp
Vassili Golod übernimmt "Monitor" von Georg Restle
"Monitor" unter neuer Leitung
Vassili Golod
Thomas Seitel: Das ist der Mann an der Seite von Helene Fischer
Geschützte Privatsphäre
Thomas Seitel trägt einen Anzug und schaut in die Kamera.