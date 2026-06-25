Home News Film-News

Kino-Highlights am 25. Juni: Supergirl, Jackass und Power Ballad

Kino-Neustarts

Kino-Highlights am 25. Juni: Supergirl, Jackass und Power Ballad

25.06.2026, 15.27 Uhr
von Jonas Decker
Milly Alcock startet mit "Supergirl" im neuen DC Universe durch, während Johnny Knoxville in "Jackass: Einer geht noch" ein letztes Mal auf die Pauke haut. John Carney bringt mit "Power Ballad" musikalischen Schwung ins Kino.
Supergirl
Nach dem Durchbruch mit "House of the Dragon" spielt Milly Alcock nun die Hauptrolle in "Supergirl".  Fotoquelle: DC Studios/Warner Bros. Pictures
Supergirl
Bemerkenswert: Nachdem er vor einigen Jahren schon den Titelhelden in den "Aquaman"-Filmen spielte, hat Jason Momoa nun eine weitere DC-Rolle als Lobo ergattert.  Fotoquelle: DC Studios/Warner Bros. Pictures
Jackass: Einer geht noch
Ganz schön verrückte Typen: Johnny Knoxville (links) und seine Truppe fahren Einkaufswagen ohne Sturzhelm.  Fotoquelle: 2026 Paramount Pictures
Jackass: Einer geht noch
Was haben ein Widder und eine mehrstöckige Torte miteinander zu tun? Wer den "Jackass"-Humor (im Bild: Johnny Knoxville, rechts, und Chris Pontius) kennt, wird es schnell verstehen ...  Fotoquelle: 2026 Paramount Pictures
Power Ballad - Der Song meines Lebens
Rick (Paul Rudd, rechts) träumte einst von großen Stadien, jetzt spielt er auf Hochzeiten.  Fotoquelle: Lionsgate
Power Ballad - Der Song meines Lebens
Zwei Männer mit Musik im Blut: Rick (Paul Rudd, links) und Danny (Nick Jonas) verstehen sich sofort.  Fotoquelle: Lionsgate/David Cleary

Sie behauptete sich in einer Welt voller Eis und Feuer, ließ sich nicht einschüchtern von Drachen und mächtigen Männern: Die australische Schauspielerin Milly Alcock war in ihrer Rolle als Prinzessin Rhaenyra Targaryen die vielleicht größte Entdeckung der ersten Staffel von "House of the Dragon". Viele sahen ihren Auftritt in dem "Game of Thrones"-Spin-off auch als Empfehlung für größere Aufgaben. Zum Beispiel solche wie diese: Milly Alcock ist im neuen DC Universe (DCU) ab sofort als "Supergirl" zu sehen.

Außerdem neu auf der Leinwand: In "Jackass: Einer geht noch" erleben Johnny Knoxville und Co. ihr letztes Kino-Abenteuer, und mit "Power Ballad – Der Song meines Lebens" erzählt John Carney ("Sing Street") mal wieder eine Musikergeschichte.

Supergirl

Im Oktober 2022 wurden James Gunn und Peter Safran als neue Kreativchefs der DC Studios eingesetzt, in ihren Planungen für die Zukunft spielte "Supergirl" von Beginn an eine zentrale Rolle. Ein zuvor bereits geplantes Projekt mit Sasha Calle warfen Gunn und Safran über den Haufen, um noch einmal bei Null anzufangen. Das Drehbuch für den Film, der jetzt in den Kinos startet, schrieb Ana Nogueira basierend auf der Comicreihe "Supergirl: Woman of Tomorrow" (ab 2021). Die Inszenierung des 170-Millionen-Dollar-Spektakels übernahm Regisseur Craig Gillespie ("I, Tonya", "Cruella").

Derzeit beliebt:
>>Tom Kaulitz bei „Kaulitz Hills“: So erlebt er seinen WM-Job bei MagentaTV
>>"Event Horizon": Sci-Fi-Horror der Extraklasse
>>Milly Alcock als "Supergirl": Ein neuer Stern am Heldenhimmel
>>Supergirl, Batman und Co.: So geht's im DC-Universum weiter

Einen ersten kleinen Auftritt hatte Milly Alcock zuletzt bereits in "Superman" (2025), dem ersten Film des neuen DC Universe. Jetzt also Film Nummer zwei nach der Neustrukturierung, ihr eigenes großes Abenteuer als Kara Zor-El alias Supergirl. Die Vorab-Trailer zeigten die Cousine von Superman als junge Frau, die noch nach ihrem Platz im Universum sucht. Bei einer Art Roadtrip durch die Galaxie trifft sie, begleitet von ihrem Hund Krypto, auf Ruthye Marye Knoll (Eve Ridley) – ein Mädchen, dem großes Leid widerfahren ist ...

"Rache lässt deinen Schmerz nicht verschwinden", erklärt Supergirl ihrer neuen Gefährtin. Und doch begleitet sie Ruthye bei ihrer Suche nach Vergeltung. Die Rolle des Antagonisten fällt dem kriegerisch-schurkischen Krem of the Yellow Hills (Matthias Schoenaerts) zu. In einer größeren Nebenrolle wirkt außerdem der ehemalige "Aquaman"-Star Jason Momoa mit: Er spielt Lobo, einen zwielichtigen Kopfgeldjäger, der viel trinkt und raucht und große Sprüche klopft.

Jackass: Einer geht noch

"Jackass", Teil fünf. Viel muss man dazu wohl nicht mehr erklären, 26 Jahre nach dem Start der legendären gleichnamigen MTV-Show. Männer, die sich gegenseitig Bowlingkugeln in die Weichteile werfen und sich dann lachend oder weinend auf dem Boden krümmen – das ist das Humorlevel, und daran hat sich bis heute nicht viel geändert. Wer "Jackass" früher geschmacklos und dumm fand, wird auch den neuen Film geschmacklos und dumm finden. Wer die Streiche und Stunts damals feierte, wird auch jetzt wieder seinen Spaß haben.

Was diesen fünften Film der Kinoreihe aber doch besonders macht: Es soll der letzte seiner Art sein. Der deutsche Titel "Jackass: Einer geht noch" ist dahingehend etwas schwammig, der englische dafür umso deutlicher – "Jackass: Best and Last" heißt es da. Ein letztes großes Feuerwerk, mit alten Lieblings-Sketchen und natürlich auch viel neuem Material. Was das Publikum unter anderem erwartet: Steve-O, bei "Jackass" seit jeher der Mann für die besonders schmutzigen Jobs, unterzieht sich einer Prostata-Untersuchung durch einen Roboter. Poopies, der seit "Jackass Forever" (2022) zur Crew gehört, soll versuchen, mit einem Elektroschockgerät zwischen den Beinen über einen Schwebebalken zu laufen. Noch Fragen? Die eine vielleicht: Was ist mit Bam Margera?

Viele Fans hatten gehofft, der "Jackass"-Star der ersten Stunde, der in der Vergangenheit immer wieder mit Drogenproblemen zu kämpfen hatte und bei den Dreharbeiten zum letzten Film gefeuert wurde, würde aktiv in "Jackass: Einer geht noch" mitwirken. Den letzten Meldungen zufolge kam das Bam-Comeback aber nicht zustande. Anders als viele andere "Jackass"-Haudegen wie Chris Pontius, Wee Man, Preston Lacy, Dave England und natürlich Johnny Knoxville wird Bam Margera wohl nur in Archivaufnahmen zu sehen sein – ebenso wie Ryan Dunn, der 2011 bei einem Autounfall ums Leben kam.

Power Ballad – Der Song meines Lebens

"Was macht einen Song wirklich groß und bewegt die Zuhörer?" – Das soll eine der zentralen Fragen des Films "Power Ballad" sein, und wenn sie jemand beantworten kann, dann wohl John Carney. Als Gründungsmitglied und Bassist der irischen Band The Frames kennt Carney sich im Musikgeschäft gut aus, und diese spezielle Expertise bringt er immer wieder auch in seine Arbeit als Regisseur und Autor ein. Nach gefeierten Musik-Filmen wie "Can A Song Save Your Life?" (2013) und "Sing Street" bringt er jetzt auch in "Power Ballad – Der Song meines Lebens" seine größten Leidenschaften zusammen.

Für die Hauptrollen seines neuen Films, den er zusammen mit Co-Autor Peter McDonald entwickelte, konnte John Carney zwei echte Superstars verpflichten: Paul Rudd ("Ant-Man", "Ghostbusters") spielt Rick Power, einen Rockmusiker mit ehemals großen Ambitionen, der sich inzwischen mit Hochzeitskonzerten begnügt. Und Nick Jonas verkörpert den Boyband-Star Danny Wilson, eine Rolle, die ihm als Mitglied der Jonas Brothers wie auf den Leib geschneidert ist.

Die zwei Protagonisten lernen sich auf einer Hochzeit kennen, bei der Rick mit seiner Band The Bride & Groove auftritt, und es funkt sofort zwischen den beiden. Nach einem gemeinsamen Song auf der Hochzeit trifft man sich noch einmal zu einer Jamsession, trinkt etwas Whiskey, lässt der Musik ihren Lauf. Da ist viel "Power" drin. Und dann kommt die "Ballade": Einige Zeit nach ihrem Treffen findet Rick heraus, dass Danny einen seiner Songs aufgenommen hat und ihn als seinen eigenen ausgibt. Das bringt dann doch einige schiefe Töne in die Musicalkomödie, die übrigens von der Entstehungsgeschichte von Robbie Williams' "Angels" inspiriert sein soll.

"Die Verräter" 2026: Diese Promis würden perfekt ins Schloss der Intrigen passen
"Die Verräter" geht 2026 in die vierte Runde. Während erste Kandidaten gehandelt werden, liefern Fans Wunsch-Promis, die perfekt ins Schloss passen.
Spannung im Schloss
Sonja Zietlow umgeben von vier Personen in Kutten.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Terence Hill fand am Set nicht nur Bud Spencer, sondern auch die Liebe
Kult-Duo der Filmgeschichte
Zwei vom Affen gebissen - Gott vergibt, wir beide nie! (1967)
Neue DVDs und Blu-rays: „A Knight of the Seven Kingdoms“, „Nouvelle Vague“ und „Return to Silent Hill“
Heimkino-Highlights der Woche
"A Knight of the Seven Kingdoms"
Nach Idee von Paul Walker: "Fast & Furious" soll wieder so werden wie früher
Vermächtnis der Reihe
The Fast and the Furious (2001)
Alle James-Bond-Darsteller im Ranking: Daniel Craig nur auf Platz 3
007 im Vergleich
Sechs Bond-Darsteller gemeinsam in einer Fotomontage.
"Jonas Brothers"-Star Nick Jonas spricht über Ängste und Erfolge
Nick Jonas' Einblicke
Power Ballad
Legendärer "James Bond"-Bösewicht: Das dachte Richard Kiel über seine Rolle als "Beißer"
Bond-Legende
James Bond 007 - Der Spion, der mich liebte
Prequel über Optimus Prime und Megatron läuft erstmals im Free-TV
"Transformers One"
Transformers One
ARTE-Doku blickt hinter die Kulissen von Steven Spielbergs Klassiker
"'Der weiße Hai', Kultfilm mit Biss"
Steven Spielberg, Hollywoods ewiges Wunderkind
Nach 24 Jahren: Mike Myers bestätigt "Austin Powers"-Fortsetzung
Comeback-Pläne
Mike Myers in "Austin Powers"
Ein ungewöhnlicher Einsatz für die Natur: Das sind die Heimkino-Highlights der Woche
Neue DVD-Releases
"Hoppers"
"Avatar": Die zweite Staffel mit weniger Folgen und mehr Spannung
Kürzung als Vorteil
"Avatar - Der Herr der Elemente" - Staffel 2 | Netflix
Besondere Einladung: Veronica Ferres tritt Oscar-Akademie bei
Oscar-Akademie
Veronica Ferres
Fußball im Bett: So lebt Tom Kaulitz seine WM-Leidenschaft mit Heidi Klum
Fußball-Leidenschaft
Heidi Klum und Tom Kaulitz
"Hamburg Days": Fortsetzung nach Schicksal einer Schauspielerin
Beatles-Serie
Luna Jordan
Alternativen zum Fußballabend: Drei Filmhighlights im TV
Alternative TV-Programme
"Perfect Match - Die Steffi & Andre Story"
Oliver Geissen: Seine Ehe mit Christina Plate und das Leben als Patchwork-Familie
Privatleben des Moderators
Oliver Geissen und Christina Plate
Kritik und Tränen: Anne Mendens Rückkehr zu GZSZ nach Baby-Pause
GZSZ-Comeback
Anne Menden
Klopp verlässt Interview wegen Schweinsteiger-Frage: "Das ist ein ernstes Thema"
Interview-Abbruch
Jürgen Klopp
Vassili Golod übernimmt "Monitor" von Georg Restle
"Monitor" unter neuer Leitung
Vassili Golod
Thomas Seitel: Das ist der Mann an der Seite von Helene Fischer
Geschützte Privatsphäre
Thomas Seitel trägt einen Anzug und schaut in die Kamera.
"Dunkelheit wurde heller": Michaela May spricht über ihren Weg aus der Familien-Tragödie
Michaela Mays Schicksal
Michaela May
Nelson Müller erobert Michelin-Stern zurück: "unglaublich stolz"
Michelin-Rückkehr
Nelson Müller
Simone Thomalla überrascht: Playboy, Theater und neue Liebe
Facettenreiche Schauspielerin
Simone Thomalla vor einer blauen Wand.
Tom und Bill Kaulitz sprechen über den Tokio-Hotel-Abschied: "Irgendwann kommt der Punkt"
Ende?
Tom und Bill Kaulitz
Helene Fischer kämpft bei "360°"-Stadiontour mit extremer Hitze
Live-Konzert bei Extremtemperaturen
Helene Fischer
Letztes Fotoshooting: So sollte Falcos Zukunft aussehen
Neuaufbruch
Falco
Steffi Graf und Andre Agassi: Das Tennis-Traumpaar im Film
"Perfect Match – Die Steffi & Andre Story"
"Perfect Match - Die Steffi & Andre Story"
"Die Wahrheit über Google": Alle Infos zur ARD-Doku über den Tech-Riesen
Digitale Abhängigkeit
"Die Wahrheit über Google"
"Ein starkes Team: Erntedank": Kritik zum ZDF-Krimi mit Florian Martens
Mord im Schrebergarten
Ein starkes Team - Erntedank
"Mückenalarm": Alle Infos zur ARTE-Doku über tropische Krankheiten
Gefahr durch Stiche
Mückenalarm