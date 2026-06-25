Besondere Einladung: Veronica Ferres tritt Oscar-Akademie bei

Eine besondere Ehre für Veronica Ferres: Die deutsche Schauspielerin, die 1993 mit Helmut Dietls Hitler-Tagebuch-Satire "Schtonk!" ihren Durchbruch feierte und anschließend mit "Das Superweib" und "Rossini" weitere Bekanntheit erlangte, hat eine Einladung der Oscar-Akademie erhalten. Damit zählt sie zu insgesamt 529 Filmschaffenden, die von der Academy of Motion Picture Arts and Sciences in diesem Jahr als neue Mitglieder ausgewählt wurden – darunter 29 Schauspielerinnen und Schauspieler.

Die neuen Mitglieder der Oscar-Akademie dürfen künftig bei der Vergabe des wichtigsten Filmpreises der Welt mit abstimmen. Neben Veronica Ferres wurden unter anderem auch Josh O'Connor, Jacob Elordi, Mathieu Amalric, Mia Goth, Teyana Taylor und Jenna Ortega eingeladen.

Weitere Deutsche in Oscar-Akademie eingeladen Es gibt aber auch weitere Deutsche, denen diese Ehre zuteilwird. Auf der am Mittwoch (Ortszeit) veröffentlichten Liste stehen beispielsweise auch der Kameramann Markus Förderer ("September 5"), die Kostümbildnerin Sabrina Krämer ("In die Sonne schauen") und Filmkomponist Karim Sebastian Elias ("Cutting Through Rocks"). Zudem wurden Michael Ralla und Guido Wolter, die bei den Oscars in diesem Jahr für ihre Arbeit an dem Film "Blood & Sinners" nominiert waren, in der Sparte Visuelle Effekte aufgelistet.

Für die Oscar-Akademie können sich Filmschaffende nicht bewerben, sondern müssen von bereits bestehenden Mitgliedern vorgeschlagen werden. Eine Aufnahme ist nach einer Oscar-Nominierung möglich oder durch andere Verdienste um den Film.

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