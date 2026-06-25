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Besondere Einladung: Veronica Ferres tritt Oscar-Akademie bei

Oscar-Akademie

Besondere Einladung: Veronica Ferres tritt Oscar-Akademie bei

25.06.2026, 13.34 Uhr
von Gianluca Reucher
Veronica Ferres wird Mitglied der Oscar-Akademie und entscheidet künftig mit, wer den begehrten Filmpreis erhält. Die Schauspielerin ist eine von 29 neu eingeladenen Darstellern und zählt somit zu den 529 neuen Mitgliedern der Academy of Motion Picture Arts and Sciences.
Veronica Ferres
Veronica Ferres hat eine Oscar-Einladung erhalten.  Fotoquelle: 2026 Getty Images/Gerald Matzka

Eine besondere Ehre für Veronica Ferres: Die deutsche Schauspielerin, die 1993 mit Helmut Dietls Hitler-Tagebuch-Satire "Schtonk!" ihren Durchbruch feierte und anschließend mit "Das Superweib" und "Rossini" weitere Bekanntheit erlangte, hat eine Einladung der Oscar-Akademie erhalten. Damit zählt sie zu insgesamt 529 Filmschaffenden, die von der Academy of Motion Picture Arts and Sciences in diesem Jahr als neue Mitglieder ausgewählt wurden – darunter 29 Schauspielerinnen und Schauspieler.

Die neuen Mitglieder der Oscar-Akademie dürfen künftig bei der Vergabe des wichtigsten Filmpreises der Welt mit abstimmen. Neben Veronica Ferres wurden unter anderem auch Josh O'Connor, Jacob Elordi, Mathieu Amalric, Mia Goth, Teyana Taylor und Jenna Ortega eingeladen.

Weitere Deutsche in Oscar-Akademie eingeladen

Es gibt aber auch weitere Deutsche, denen diese Ehre zuteilwird. Auf der am Mittwoch (Ortszeit) veröffentlichten Liste stehen beispielsweise auch der Kameramann Markus Förderer ("September 5"), die Kostümbildnerin Sabrina Krämer ("In die Sonne schauen") und Filmkomponist Karim Sebastian Elias ("Cutting Through Rocks"). Zudem wurden Michael Ralla und Guido Wolter, die bei den Oscars in diesem Jahr für ihre Arbeit an dem Film "Blood & Sinners" nominiert waren, in der Sparte Visuelle Effekte aufgelistet.

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Für die Oscar-Akademie können sich Filmschaffende nicht bewerben, sondern müssen von bereits bestehenden Mitgliedern vorgeschlagen werden. Eine Aufnahme ist nach einer Oscar-Nominierung möglich oder durch andere Verdienste um den Film.

Fußball im Bett: So lebt Tom Kaulitz seine WM-Leidenschaft mit Heidi Klum
Tom Kaulitz ist Fan-Experte bei MagentaTV während der WM 2022. Der Tokio-Hotel-Gitarrist teilt seine Leidenschaft für den Fußball und die Nationalmannschaft, während er seine neue Rolle genießt.
Fußball-Leidenschaft
Heidi Klum und Tom Kaulitz

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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