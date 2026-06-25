"Ein starkes Team: Erntedank": Kritik zum ZDF-Krimi mit Florian Martens

Kommissar Otto Garber (Florian Martens) ist unter die Angler gegangen. Urlaubsschwer lässt er sich am Ufer der Havel in seinen Anglerstuhl fallen – und macht prompt den Maikäfer rücklings. Bis er dann allerdings am Ende der 78. Folge von "Ein starkes Team" mit dem schönen Titel "Erntedank" auch noch ins Wasser fällt, dauert es eine ganze Weile, genau genommen nicht so furchtbar spannende, aber wie immer recht charmante 90 Minuten lang. Das ZDF zeigt die 2019 veröffentlichte Episode der seit 1994 ausgestrahlten Reihe nun als Wiederholung am Donnerstagabend.

Ein starkes Team – Erntedank Kriminalfilm • 25.06.2026 • 22:00 Uhr

Ein kürzlich in den Ruhestand getretener Ex-Kommissar ist in einer Laubenkolonie ermordet worden. Der Gartenvereinsvorstand hatte sich zu Lebzeiten reichlich unbeliebt gemacht. Des Mordes Verdächtige gibt es fast genauso viele, wie Parzellen in der Schrebergartenkolonie. Man hatte es ja schon immer gewusst: Kleingärtner führen ein gefährliches Leben. Der Neid wächst mit, wenn Phlox und Rosen sprießen.

"Ein starkes Team: Erntedank" führt Otto Garber undercover in die Laubenkolonie Albert Kramm, der tote Polizist, soll ein rechtes Ekel gewesen sein, auch wenn er sich für seine Kolonie immer tatenfroh eingesetzt hat. Wie es scheint, hat Kramm allerlei Mitglieder erpresst: mal wegen der nicht ordnungsgemäßen Entsorgung von Pflanzenpilzen, mal auch wegen Schwarzarbeit und hinterzogener Sozialabgaben und des Verkaufs abgelaufener Lebensmittel, wie im Falle des Wirts im Vereinslokal.

Otto schmeckt's bei ihm trotzdem. Man hat ihn undercover in die Schrebergartenkolonie eingeschleust. Sein Ohr wird dort immer größer, die Kleingärtner machen es ihm aber auch furchtbar leicht. Geradezu anstrengungslos kriegt er vieles mit von allerlei mitmenschlichen Beziehungen, mal homo-, mal auch heterosexuell orientiert. Eifersucht ist da genauso im Spiel wie die Furcht vor dem Ordnungsamt: Unter der Grasnarbe wurde Giftmüll entdeckt, den es heimlich zu entsorgen gilt.

Sehr lange fällt in diesem verhäkelten Kleingarten-Thriller der Verdacht auf Markus (Sebastian Hülk), den Sohn des toten Kommissars. Noch im Dienst, hatte ihn der Vater hinter Gitter gebracht, als Mitglied einer Einbrecherbande, die Villen reicher Leute knackte.

Florian Martens und Stefanie Stappenbeck im ZDF-Krimi Der obligate Humor erwächst diesmal weniger aus Sputniks (Jaecki Schwarz) Sekundenauftritt als schlitzohriger Schrottauto-Verleiher, als aus Ottos etwas überdehnter Undercover-Situation, die er nach dem Kleingartenmotto: "Hier fragt dich keiner, wer du bist und was du hast!" äußerst weidlich nützt.

Linett Wachow (Stefanie Stappenbeck), Ottos Kollegin, wirkt indessen mit bescheidener Zuträgerrolle unzureichend bedacht, während ihr Chef Reddemann (Arnfried Lerche) mit wichtigtuerischen Kommentaren zunehmend nach vorne drängt. Wer aber immer schon damit liebäugelte, stolzer Besitzer einer Kleingarten-Parzelle zu werden, ist wohl nun von diesem Ansinnen wieder ein Stück weit abgerückt. Lieber mit Otto angeln geh'n.

"Ein starkes Team" im ZDF: Weitere Wiederholung nach "Erntedank" Direkt im Anschluss folgt im ZDF dann gleich die nächste Wiederholung eines "Starken Teams". In "Tödliche Seilschaften" aus dem Jahr 2019 wird der Stiefsohn des Berliner Bausenators tot auf einer Baustelle gefunden.

Das "starke Team" feierte im vergangenen Jahr ein besonderes Jubiläum. Die 100. Folge wurde im Oktober ausgestrahlt. Inzwischen sind vier neue Folgen abgedreht und warten auf ihre TV-Premiere.

Ein starkes Team – Erntedank – Do. 25.06. – ZDF: 22.00 Uhr

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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