Home News TV-News

Das "Alien"-Universum wächst: "Prometheus" läuft im Free-TV

SciFi-Meisterwerk

Das "Alien"-Universum wächst: "Prometheus" läuft im Free-TV

24.06.2026, 08.42 Uhr
von Jasmin Herzog
Ridley Scotts "Prometheus – Dunkle Zeichen" fesselt als düsteres Schauerstück im "Alien"-Universum. Mit Noomi Rapace als würdiger Nachfolgerin von Sigourney Weaver.
"Prometheus - Dunkle Zeichen"
Haben eine mörderische Begegnung mit unheimlichen Wesen aus einer fremden Welt: Pilot Janek (Idris Elba) und Kommandantin Vickers (Charlize Theron).   Fotoquelle: 2012 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved.
"Prometheus - Dunkle Zeichen"
Android David (Michael Fassbender) verfolgt eine eigene Agenda auf dem fernen Planeten.  Fotoquelle: 2012 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved.
"Prometheus - Dunkle Zeichen"
Aus Neugier wird Angst: Charlie Holloway (Logan Marshall-Green, links), Elizabeth Shaw (Noomi Rapace) und David (Michael Fassbender) erkunden gigantische Katakomben.  Fotoquelle: 2012 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved.
"Prometheus - Dunkle Zeichen"
Zurück in der Zukunft: "Prometheus - Dunkle Zeichen" fügt sich nahtlos in die "Alien"-Saga ein.  Fotoquelle: 2012 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved.
"Prometheus - Dunkle Zeichen"
Ridley Scott nutzt in "Prometheus - Dunkle Zeichen" zeitgemäße CGI-Technik, um eine visuell aufregende Science-Fiction-Fabel zu erzählen.  Fotoquelle: 2012 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved.

Das Alien, dieses fieseste aller unzerstörbaren Monster, das von 1979 bis 1997 in vier Filmen einfach auftauchte und Sigourney Weaver zur härtesten aller Science-Fiction-Actionheldinnen machte, hat eine Quasi-Vorgeschichte. Regisseur Ridley Scott kehrte 2012 zu der Reihe zurück, die er 1979 begründete: Offiziell ist "Prometheus – Dunkle Zeichen" zwar kein "Alien"-Prequel – aber es finden sich jede Menge Parallelen zum Science-Fiction-Klassiker. Als mystische Schöpfungsgeschichte erzählt, funktioniert "Prometheus" auch, ohne die Vorgänger zu kennen: Mehr als eine Million Kinozuschauer wollten den Start einer neuen SciFi-Reihe in deutschen Kinos sehen. ProSieben wiederholt den düsteren Weltraumbrocken nun zur Primetime am Mittwoch, dem 24. Juni um 20.15 Uhr.

Zwei Wissenschaftler entdecken in der nahen Zukunft überall auf der Erde prähistorische Zeichnungen: Charlie Holloway (Logan Marshall-Green) und Elizabeth Shaw (Noomi Rapace) verstehen ihre Entdeckungen als Einladung: Sie brechen zu einer intergalaktischen Forschungsreise auf und hoffen, die Schöpfer zu treffen, von denen sie sich Antworten auf die Frage nach dem Sinn des Lebens erwarten.

Noomi Rapace ist eine würdige Nachfolgerin für Sigourney Weaver

Science Fiction ist immer auch ein wenig Horror: Die Abgeschiedenheit eines fernen Planeten, seine düsteren Bauwerke und unbekannten Lebensformen – Ridley Scott verlässt sich auf bewährte Zutaten und reichert sie mit den visuellen Errungenschaften moderner CGI-Technik an. Das funktioniert prächtig. Der Horror steigert sich unmerklich, aber kommt dann mit ganzer Wucht. Höhepunkt ist eine brutale Szene, in der sich Elizabeth Shaw selbst operieren muss.

Derzeit beliebt:
>>"Polizeiruf"-Star Claudia Michelsen kritisiert Produktions-Stopp scharf: "Fatale Entscheidung"
>>Kippt die Stimmung gegen Donald Trump? ZDF-Doku sucht Antworten in den USA
>>Kabel Eins zeigt "Der Tag, an dem die Erde stillstand" mit Keanu Reeves und Jennifer Connelly
>>Kinostarts im Juni: "Disclosure Day", "Dolly" und ein Animationsfilm

In ihrer energischen Art ist Shaw eine würdige Nachfolgerin von "Alien"-Star Sigourney Weaver alias Ellen Ripley: Einerseits robust und stark, bleibt sie andererseits doch verletzbar und grüblerisch. Ihre Dispute mit David, einem von Michael Fassbender gespielten Androiden, sind der eigentliche Kern des Films.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Prequel über Optimus Prime und Megatron läuft erstmals im Free-TV
"Transformers One"
Transformers One
Jede Lüge hat ihren Preis: ProSieben unterzieht Datingshow-Kandidaten einem Lügendetektor-Test
Lügen-Test im TV
"Eden - Du bezahlst für jede Lüge"
"Erniedrigt" & "rausgeekelt": Steven Gätjen packt über TV-Branche aus
Karrierehindernisse
Steven Gätjen
Vom rockigen Kurzhaarschnitt bis zur braven Bluse: So sah Andrea Kiewel früher aus
Optischer Wandel
Moderatorin Andrea Kiewel steht in glitzerndem Shirt nach der Show "Kiwis große Partynacht" im Studio Adlershof.
Steven Spielberg überzeugt: Aliens haben bereits die Erde besucht
"Vielleicht waren sie schon immer hier"
Steven Spielberg
Sebastian Pufpaff über Stefan Raab: Darum krachte es hinter den Kulissen von "TV total"
Hitzige Details
Sebastian Pufpaff
Er spielte in "Das Wunder von Bern" – heute moderiert Louis Klamroth "Hart aber fair"
Jüngster Polittalk-Moderator Deutschlands
Das Wunder von Bern (2003)
"Gladiator II": Kritik zur Free-TV-Premiere mit Paul Mescal auf ProSieben
Antike Fortsetzung
Gladiator II
Russell Crowe kämpft wieder: "Gladiator" auf ProSieben
Historische Filmkunst
"Gladiator"
Erneute Rückkehr nach Pandora: Das sind die DVD-Highlights der Woche
DVD-Highlights
"Avatar: Fire and Ash"
An einen Killer gekettet: Diese Thriller-Serie jagt zwei Gegensätze durch die Gefahr
"Prisoner – Auf der Flucht"
"Prisoner - Auf der Flucht"
Nora Weiss jagt eine alte Freundin – und zweifelt an deren Schuld
"Solo für Weiss – Tödliche Wahl"
Solo für Weiss - Tödliche Wahl
Historisches Drama über eine Frau mit Bart nach dem Vorbild von Clémentine Delait
"Rosalie"
Rosalie
Diese WM-Spiele laufen heute (24.6.) und in der Nacht im TV
TV-Übertragung WM 2026
Fußball-Weltmeisterschaft
Zum 70. Geburtstag von Joe Penny: Was wurde aus dem "Trio mit vier Fäusten"?
Kultserie 1980er
Trio mit vier Fäusten
ZDF-Doku „Amerika unter Trump“: Wendet sich die Stimmung gegen Donald Trump?
Widerstand in den USA
Elmar Theveßen
Janine Kunze lobt Heidi Klums Umgang mit der Menopause
Älterwerden und Körperbilder
Janine Kunze, Heidi Klum
Janine Kunze privat: Ehe mit Dirk Budach, drei Kinder und Abschiedsschmerz
Intime Einblicke
Janine Kunze, Dirk Budach
Neue DVDs und Blu-rays: „A Knight of the Seven Kingdoms“, „Nouvelle Vague“ und „Return to Silent Hill“
Heimkino-Highlights der Woche
"A Knight of the Seven Kingdoms"
Nach Hautkrebsdiagnose: Ruth Moschner wirbt für Vorsorgeuntersuchungen
Früherkennung rettet
Ruth Moschner
Vanessa Mai teilt in Podcast große Unsicherheit: "Ist mir super unangenehm!"
Selbstzweifel
Vanessa Mai
Jill Smokler ist tot: Gründerin von "Scary Mommy" stirbt mit 48 Jahren
Nach Gehirntumor-Diagnose
Jill Smokler
"Ich war kein gutes Vorbild": Radio-Kommentator wird nach Wutanfall von der WM ausgeschlossen
Verlust der WM-Akkreditierung
WM 2026: Türkei gegen Paraguay
"Mir gefällt es hier": Jochen Busse zieht in Seniorenresidenz
Operationen für Jochen Busse
Jochen Busse
Demi Moore über "Striptease": Rekordgage, Kritik und Feminismus-Debatte
30-jähriges Jubiläum
"Striptease"
Ross Antony zeigt selten private Seite und schwärmt von Ehemann Paul
Hommage zum Vatertag
Paul Reeves und Ross Antony
Karin Thaler drehte mit echtem Bären: So gefährlich war ihr "Bergdoktor"-Dreh
Bären-Begegnung
Karin Thaler bei "Volle Kanne"
"Nicht dein Ernst!": Lola Weippert überrascht Vanessa Mai mit großer Lebensentscheidung
Geplanter Neustart
Lola Weippert
Dieter Bohlen: Warum ein Sieg über Russland für ihn der "Worst Case" ist
Politischer Wirbel
Nahaufnahme von Dieter Bohlen während eines Gespräches
Neue Stars beim "Bergdoktor": Diese Darsteller sind in Staffel 20 erstmals dabei
Neue Staffel, neue Gesichter
Der auf einer Bank sitzende "Bergdoktor" Hans Sigl und seine rechts neben ihm stehende Filmtochter Ronja Forcher lächeln vor dem Hintergrund des Wilden Kaiser von der Terrasse des Film-Hofes mit üppig bunten Blumenarrangements