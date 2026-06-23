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Janine Kunze privat: Ehe mit Dirk Budach, drei Kinder und Abschiedsschmerz

Intime Einblicke

Janine Kunze privat: Ehe mit Dirk Budach, drei Kinder und Abschiedsschmerz

23.06.2026, 21.02 Uhr
von Paula Oferath
Janine Kunze und Dirk Budach feiern bald Silberhochzeit. Im ZDF sprach die Schauspielerin über die Geheimnisse ihrer Ehe und die Herausforderung des Loslassens ihrer Kinder.
Janine Kunze, Dirk Budach
Schauspielerin Janine Kunze sprach über die Formel hinter ihrer glücklichen Ehe mit Dirk Budach.  Fotoquelle: 2016 Getty Images/Andreas Rentz
Nadine Kunze und Familie
"Oh Gott, jetzt gehen sie bald alle": Janine Kunze (Zweite von rechts) mit Ehemann Dirk Budach (links) und den Kindern Luiz-Fritz und Lili-Mari bei einer Filmpremiere.  Fotoquelle: 2025 Getty Images/Andreas Rentz

"Ich war nicht auf der Suche", verriet Janine Kunze in der ZDF-Sendung "Volle Kanne". Moderatorin Nadine Krüger hatte den "Hausmeister Krause"-Star gefragt, was sein Geheimnis gewesen sei, seinem Herzensmenschen zu begegnen. "Ich war mit meinen Freundinnen unterwegs, hatte einen ganz wundervollen Abend und war einfach gut drauf", erinnerte sich die Schauspielerin an das Kennenlernen mit ihrem Mann.

Im kommenden Jahr feiern Janine Kunze und ihr Ehemann, Rechtsanwalt Dirk Budach, Silberhochzeit. Was ihre langjährige Beziehung ausmacht, erklärte die 52-Jährige ebenfalls. "Ich glaube, ganz wichtig ist Authentizität, dass man einfach so ist, wie man ist, und auch viel miteinander lacht. Und das tun wir", sagte sie in der Sendung. Das Ehepaar begegne sich auf Augenhöhe und bringe einander großen Respekt entgegen. Auch wenn es "nicht nur eitel Sonnenschein" sei, blicke man immer in "dieselbe Richtung".

Janine Kunze über Familie, Mutterrolle und Abschiedsschmerz

Janine Kunze und Dirk Budach haben drei gemeinsame Kinder. Auch Tochter Lili Budach (23) ist als Schauspielerin aktiv. In der Fernsehserie "Heldt" stand sie gemeinsam mit ihrer Mutter vor der Kamera.

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Besonders emotional wird es für die Kölnerin beim Gedanken daran, dass ihre Kinder zunehmend ihren eigenen Weg gehen. "Das Loslassen der Kinder fällt mir schwer", gestand sie. Immer wieder müsse sie "Tränchen" verdrücken und denke: "Oh Gott, jetzt gehen sie bald alle". Mittlerweile seien ihre Kinder schon "flügge", erklärte Kunze. Zwar sei sie sehr stolz auf ihren Nachwuchs, zugleich bereite ihr der Gedanke Sorgen, wenn die Kinder nicht mehr jeden Abend nach Hause kämen "und das Haus so leer wird".

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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