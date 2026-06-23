Michelle beendet ihre Karriere – schon wieder: Ihr letzter TV-Auftritt steht fest

Schlagerstar Michelle hat nach ARD-Angaben ihren letzten Fernsehauftritt bestätigt. Mehr als 30 Jahre stand die Sängerin auf den Bühnen Deutschlands und verkaufte Millionen Tonträger. Bereits im Februar 2026 beendete Michelle mit der Abschiedstournee "Zum letzten Mal – Flutlicht" offiziell ihre musikalische Laufbahn.

Am 15. Februar, ihrem 54. Geburtstag, gab sie in der Berliner Uber Arena ihr letztes Konzert. Nun kehrt sie noch einmal zurück: Das Erste hat angekündigt, dass Michelle in der Sendung "Schlagerbooom Open Air 2026 – Die Stadionshow in Österreich" zum allerletzten Mal als Sängerin auftreten und sich von ihrem Publikum verabschieden wird.

Moderator Florian Silbereisen präsentiert das Event in den Kitzbüheler Alpen. Der Sender kündigt eine "sehr, sehr emotionale Show" an. Silbereisen sagte: "Andrea Berg feiert 25 Jahre 'Tausendmal belogen'. Nena wird endlich wieder ihre '99 Luftballons' steigen lassen. Und Michelle wird zum allerletzten Mal als Sängerin auf der Bühne stehen und sich verabschieden."

Michelle steht vor ihrem letzten Auftritt bei Silbereisen Zum Line-up des TV-Events gehören zahlreiche prominente Künstlerinnen und Künstler; US-Star Anastacia wird in der Show eine Weltpremiere performen. Weitere angekündigte Gäste sind unter anderem Maite Kelly, Pietro Basile, DJ Ötzi, David Garrett, Beatrice Egli, Vanessa Mai, Andy Borg, Kerstin Ott, Oli.P und Anna-Carina Woitschack. Das Erste bezeichnet die bekannte Sendung als "größte TV-Open-Air-Show des Jahres".

Die Veranstalter versprechen einen "Abend der Superlative" und kündigen an, dass "hunderte Drohnen in einer spektakulären Choreografie den Nachthimmel in eine einzigartige Showbühne" verwandeln sollen. Details zu Michelles finalem Auftritt nannte der Sender bislang nicht.

ARD zeigt "Schlagerbooom Open Air 2026" im TV Das Erste zeigt den "Schlagerbooom Open Air 2026" am Samstag, 27. Juni, ab 20.15 Uhr; parallel ist die Sendung in der ARD Mediathek zu sehen.