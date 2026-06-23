TV-Übertragungsplan
Diese WM-Spiele laufen heute (23.6.) und in der Nacht im TV
23.06.2026, 06.00 Uhr
Harry Kane ist mit den Engländern erfolgreich ins WM-Turnier gestartet. Nun wartet Ghana. Fotoquelle: 2026 Getty Images/Richard Pelham
104 Spiele, 48 Mannschaften, 39 Turniertage – die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 stößt in neue Dimensionen vor. Als TV-schauender Fan den Überblick zu wahren, ist nicht ganz leicht. Zu einem Wildwuchs unterschiedlicher Anstoßzeiten teils zu nachtschlafender mitteleuropäischer Zeit gesellt sich eine komplexe Rechte-Lage.
Alle WM-Spiele zeigt in Deutschland alleine der kostenpflichtige Abo-Dienst Magenta TV. ARD und ZDF teilen sich die Übertragung von insgesamt 60 Begegnungen – darunter alle mit Beteiligung der deutschen Mannschaft.
Diese Paarungen sind am Dienstag, 23. Juni, und in der Nacht zum Mittwoch zu sehen
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- Spieltag, Gruppe K Portugal – Usbekistan, Anstoß: 23.6., 19.00 Uhr. NRG Stadium (Houston). ARD und Magenta TV.
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- Spieltag, Gruppe L England – Ghana, Anstoß: 23.6., 22.00 Uhr. Gillette Stadium (Boston). ARD und Magenta TV.
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- Spieltag, Gruppe L Panama – Kroatien, Anstoß: 24.6., 1.00 Uhr. BMO Field (Toronto). Magenta TV.
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- Spieltag, Gruppe K Kolumbien – DR Kongo, Anstoß: 24.6., 4.00 Uhr. Estadio Akron (Guadalajara). ARD und Magenta TV.
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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
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