"GZSZ" bei RTL: Doppelfolge enthüllt den Mörder von Zoe und Carlos

Intrigant und zu allem bereit: Zoe (Lara Dandelion Seibert) hielt den Berliner Kiez in "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" seit 2023 mit ihren Machenschaften und sogar mit Mordversuchen immer wieder in Atem. Dabei entging die ehemalige Agentin bereits einmal dem Tod, doch ein zweites Mal gelang es ihr nicht: Im April 2026 wurde sie in der 8.506. Folge des RTL-Dauerbrenners in ihrer Wohnung erschossen – aber von wem?

Gute Zeiten, schlechte Zeiten Daily-Soap • 22.06.2026 • 19:40 Uhr

Bei RTL+ ist die "GZSZ"-Mordauflösung schon vorab zu sehen Während Fans rätselten und die Ermittler in der Daily-Soap im Dunkeln tappten, erschütterte bereits der nächste Mord die Hauptstadt: Carlos (Patrick Fernandes), der Mann von Zoe, wurde ebenfalls erschossen. In der Doppelfolge "Neue Hinweise und heiße Spuren" kommt nun zur besten Sendezeit gewohnt dramatisch die Wahrheit ans Licht. Bei RTL+ ist die Auflösung der Mordfälle bereits eine Woche im Voraus zu sehen.

Eins fanden Toni Ahrens (Olivia Marei) und ihr neuer Kollege Holger "Schmitti" Schmitt (Timo Hastenpflug) in den vergangenen Wochen schnell heraus: Ein Motiv, Zoe und Carlos aus dem Weg zu räumen, hatten viele. "GZSZ"-Urgestein Jo Gerner (Wolfgang Bahro) zählt ebenso zu den Hauptverdächtigen wie seine Stieftochter Laura (Chryssanthi Kavazi). Doch auch einige andere Personen aus der Familie würden von den Morden profitieren – das müssen sich Gerner und Laura eingestehen.

Andere Hinweise zeigen jedoch auf Zoes Konkurrentin Katrin Flemming (Ulrike Frank) und ihre Ex-Affäre und den Vater ihrer Tochter, John Bachmann. Gespielt wird der von Felix von Jascheroff, der jüngst seinen Ausstieg bei "GZSZ" verkündete. Er stand seit 2001 für die Daily-Soap vor der Kamera und wird die Serie vermutlich 2027 endgültig verlassen.

Welche Rolle spielt Sebastian Fitzek im "GZSZ"-Kiez? Angesichts der vielen Verdächtigen und ihrer langen Vorgeschichten fällt es nicht nur den Ermittlern schwer, im dramatischen Durcheinander den Überblick zu behalten. Endlich, so wird es vielleicht manch ein Fan sagen, geht diese Storyline zu Ende – jedoch nicht, ohne noch einmal für ein emotionales Auf und Ab der Figuren zu sorgen. Denn jetzt steckt auch noch Ermittlerin Toni tiefer im Fall, als ihr lieb ist ...

Nach den teils übertrieben dramatischen Enthüllungen legt "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" keineswegs eine Verschnaufpause ein. Besonders der Gerner-Clan mit all seinen Geheimnissen, Beziehungen und Intrigen soll in den nächsten Monaten wieder in den Fokus rücken, heißt es von RTL. Wie der Sender bereits im Mai bekannt gab, wird außerdem ein prominenter Gast dem "GZSZ"-Kiez einen Besuch abstatten: Krimi-Autor Sebastian Fitzek soll im Juli mit Gerner und seiner Familie zu tun haben. Welche Rolle er dabei übernehmen wird, ist jedoch noch geheim.

Gute Zeiten, schlechte Zeiten – Mo. 22.06. – RTL: 19.40 Uhr

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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