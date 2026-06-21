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"Es ist nur eine Phase, Hase": Christoph Maria Herbst glänzt als neurotischer Ehemann

"Es ist nur eine Phase, Hase"

Midlife-Crisis mit Glitzerperücke: Christoph Maria Herbst dreht in dieser Komödie auf

21.06.2026, 07.00 Uhr
von Jasmin Herzog
Christoph Maria Herbst und Christiane Paul kämpfen in "Es ist nur eine Phase, Hase" mit den Tücken der Midlife-Crisis. Die Komödie nach dem Bestseller zeigt ein Ehepaar, das mit Humor und Emotionen die Herausforderungen der "Alterspubertät" meistert. Zu sehen auf 3sat und in der ZDF-Mediathek.
Es ist nur eine Phase, Hase
Die "Alterspubertät" stürzt die Ehe und das Leben von Emilia (Christiane Paul) und Paul (Christoph Maria Herbst) in "Es ist nur eine Phase, Hase" eine handfeste Krise.   Fotoquelle: ZDF/ARD Degeto/Majestic Filmproduktion
Es ist nur eine Phase, Hase
Paul versucht mit allen Mitteln, sein jüngeres Ich zum Vorschein zu bringen. Seine Kumpels Theo (Jürgen Vogel, links) und Jonathan (Peter Jordan) stehen ihm mit fragwürdigen Tipps zur Seite.  Fotoquelle: ZDF/ARD Degeto/Majestic Filmproduktion
Es ist nur eine Phase, Hase
Emilia (Christiane Paul) vermisst die intime Zweisamkeit mit Paul (Christoph Maria Herbst) - und sucht sich diese bei einem anderen Mann.  Fotoquelle: ZDF/ARD Degeto/Majestic Filmproduktion

Basierend auf dem gleichnamigen Bestsellerroman (2018) von Maxim Leo und Jochen-Martin Gutsch erzählt "Es ist nur eine Phase, Hase" (2021) von einem Paar mitten in der Midlife-Crisis: Autor Paul (Christoph Maria Herbst) und Schauspielerin Emilia (International-Emmy-Gewinnerin Christiane Paul) waren einst ein Traumpaar, doch die sogenannte "Alterspubertät" macht den beiden einen Strich durch die Rechnung. 3sat wiederholt die erfolgreiche Komödie. Außerdem ist der Film in der ZDF-Mediathek zu sehen.

3sat
Es ist nur eine Phase, Hase
Komödie • 21.06.2026 • 21:45 Uhr

Christoph Maria Herbst brilliert als neurotischer Ehemann

"Das ist Biologie. Wir sind unseren Hormonen ausgeliefert. Ab 40 wird die Pubertät quasi rückabgewickelt", weiß Pauls Kumpel Jonathan (Peter Jordan) die Situation höchst professionell einzuschätzen: "Die Sexualhormone verschwinden. Die Muskulatur erschlafft, die Erektion natürlich auch. Die Spermienproduktion wird komplett heruntergefahren ... Und dann fallen dir die Schamhaare aus". Das zaubert Paul einen Ausdruck blanken Entsetzens ins Gesicht – und bringt das Publikum zum Lachen, noch bevor der Vorspann zu Ende ist. Christoph Maria Herbst brilliert in der Rolle des versnobten, neurotischen Ehemanns, der mitten in einer saftigen Midlife-Crisis steckt und mit allen Mitteln versucht, sein jüngeres Ich zum Vorschein zu bringen. Dafür experimentiert er mit den verrücktesten Dingen.

So erwischt ihn eines seiner Kinder dabei, wie er sich eine Kugel des Newton-Pendels auf seinem Schreibtisch in den Hintern schiebt, während er ein YouTube-Video über PC-Muskeltraining anschaut. Spätestens hier merkt der Zuschauer, auf welche Art Humor die Macher setzen. Dass der Film etwa nach der ersten Hälfte etwas an Witz verliert, tut der Komödie keinen Abbruch. Im Gegenteil: Zwar reihen sich die Klischees über die ach so schwere Zeit der Mittvierziger endlos aneinander, aber die Drehbuchautoren Malte Welding und Florian Gallenberger (Regie) setzen auch auf große Gefühle und menschliche Entwicklungsphasen.

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"Es ist nur eine Phase, Hase" zeigt Liebe im Ausnahmezustand

Paul probiert alles aus, kifft und improvisiert mit irgendwelchen Spielzeugen – aber allein: sehr zum Leidwesen seiner Frau. "Mein Mann ist einmal 800 Kilometer gefahren, nur um mit mir zu schlafen. Und jetzt ist ihm schon die andere Seite des Bettes zu weit", jammert Emilia. Aha, da liegt der Hund also begraben. Herbst erweckt als knuddeliger, etwas pummeliger Familienvater fast Mitleid, wenn er sich mit Glitzerperücke auf dem Kopf vor seinen Kindern mit Macarena-Moves zum Affen macht, während sich seine Frau zum selben Song 20 Jahre in die Vergangenheit beamt und sich mit einem Casanova der Extraklasse vergnügt. Als Emilia auf Ruben (Nicola Perot) trifft, wird's brenzlig, oder besser gesagt: heiß.

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Thomas Müller und Jürgen Klopp

Denn nach Emilias One-Night-Stand mit dem Charmebolzen im Körper eines Adonis ist nichts mehr, wie es war: Emilia will eine Beziehungspause. Doch Paul stürzt die vorübergehende Trennung in eine tiefe Krise, aus der ihn weder seine besten Freunde (Jürgen Vogel und Peter Jordan) noch eine Affäre mit einer jungen Lehrerin retten kann. Vogel schlüpft dabei in die Rolle des alternden Playboys, der Paul wie ein Teufelchen ins Ohr flüstert. Als Emilia und Paul sich auf einer Geburtstagsparty wiedertreffen, eskaliert die Lage zum Schrecken ihrer drei gemeinsamen Kinder endgültig.

Es ist nur eine Phase, Hase – So. 21.06. – 3sat: 21.45 Uhr

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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