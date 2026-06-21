Home News TV-News

"Terra X: Asien" Folge 4: Wildtiere im Dschungel mit modernster Kameratechnik

"Terra X: Asien (4) – Wilder Dschungel"

Asiens Dschungel zwischen Schönheit, Gefahr und Überlebenskampf

21.06.2026, 06.30 Uhr
von Hans Czerny
Die Terra X-Reihe "Asien" präsentiert in der vierten Folge atemberaubende Bilder aus dem wilden Dschungel. Mit modernster Kameratechnik werden Tiere wie Orang-Utans und Pandas in ihrer natürlichen Umgebung gezeigt. Ein Muss für Naturfilm-Liebhaber!
Terra X : Asien - Wilder Dschungel
Tiger in Nepal nutzen gern Grasflächen zum Jagen, weil dort viele Beutetiere zu finden sind und sich die Großkatzen gut verstecken können.  Fotoquelle: ZDF / BBC Studios
Terra X : Asien - Wilder Dschungel
Pandas können trotz ihres Gewichts gut klettern, wie dieses Jungtier in Sichuan, China.  Fotoquelle:  ZDF / BBC Studios
Terra X : Asien - Wilder Dschungel
Diese jungen Bengaltiger in Nepal sind fast ausgewachsen und werden bald nach eigenen Revieren suchen.  Fotoquelle:  ZDF / BBC Studios
Terra X : Asien - Wilder Dschungel
Dieses große Orang-Utan-Männchen aus Borneo ist auf der Suche nach Früchten und anderer Nahrung.  Fotoquelle:  ZDF / BBC Studios
Terra X : Asien - Wilder Dschungel
Tropische Regenwälder, wie dieser in Indonesien, sind die Heimat zahlreicher Tiere und Pflanzen.  Fotoquelle:  ZDF / BBC Studios

Braunbären in der Wüste, Pandas in einsamen Bergregionen, Elefanten, die Straßen blockieren und sie nur gegen Futter freigeben: Das alles ist in den neuen Folgen der "Terra X"-Tierdoku über "Asien" zu sehen. Folge vier führt die Zuschauer in den "wilden Dschungel".

ZDF
Terra X: Asien (4) – Wilder Dschungel
Naturdoku • 21.06.2026 • 19:30 Uhr

Mit neuester Kameratechnik werden Orang-Utans auf Borneo bei der Partnersuche beobachtet, während Elefanten Palmölplantagen "plündern". In Nepal gehen Tiger auf die Jagd, und Panzernashörner liefern sich bei der Revierverteidigung heftige Kämpfe. Und schließlich ist die Kamera auch dabei, wenn junge Pandabären in den Bambuswäldern Chinas ihre Kletterkünste beweisen. Eine neue Generation Persischer Leoparden im Irak hat es in unseren Augen schwer gegen die knuffigen Kerlchen mit den schwarz umrandeten Augen zu bestehen.

Vier Jahre Drehzeit für 60 außergewöhnliche Naturgeschichten

Die BBC / ZDF-Koproduktion zeigt mit moderner Aufnahmetechnik "verblüffende Verhaltensweisen", von denen einige zuvor noch nie gefilmt wurden. Hochauflösende Kameradrohnen und automatische Kamerafallen kamen dabei zum Einsatz. Für die insgesamt 60 Tiergeschichten wurde eine Produktionszeit von vier Jahren mit 2.250 Drehtagen veranschlagt.

Derzeit beliebt:
>>"The Flash" bei RTL: DC-Blockbuster mit Ezra Miller, Michael Keaton und Ben Affleck
>>Diese WM-Spiele laufen heute (21.6.) und in der Nacht im TV
>>WM 2026: Diese Gegner drohen Deutschland nach der Gruppenphase
>>Skandalfilm "The Apprentice" enthüllt Donald Trumps Schattenseiten

Kameraleute aus 19 Nationen und Crewmitglieder aus 30 Nationen sorgten für Bilder und Tonmaterial. Während die Regie ausschließlich in Händen britischer Naturfilmer lag, spricht Oliver Preusche jeweils den deutschen Kommentar. Weitere Folgen sind jeweils sonntags, 19.30 Uhr, im ZDF zu sehen.

Terra X: Asien (4) – Wilder Dschungel – So. 21.06. – ZDF: 19.30 Uhr

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Relevante Themen dieses Artikels
Terra X

Das könnte dich auch interessieren

Markus Lanz sieht in der Aufrüstung ein mögliches "Verarmungsprogramm"
Deutliche Kritik
"Lanz + Precht"
Diese WM-Spiele laufen heute (20.6.) und in der Nacht im TV
WM-Fahrplan
Fußball-Weltmeisterschaft
Fast zwei Jahre begleitet: ZDF-Doku blickt hinter die Fassade von Joshua Kimmich
"Kapitän Kimmich"
Kapitän Kimmich
Diese WM-Spiele laufen heute (19.6.) und in der Nacht im TV
TV-Fahrplan
Fußball-Weltmeisterschaft
Maybrit Illner: Das sind ihre Gäste und das Thema in der heutigen Sendung
Polit-Talkshow im ZDF
Jeden Donnerstag gibt es bei Maybrit Illner lebhafte Diskussionen über gesellschaftlich relevante Themen.
MagentaTV: Experten-Duo Jürgen Klopp und Thomas Müller wird zum Streitthema
WM 2026
Thomas Müller und Jürgen Klopp
"Maybrit Illner" pausiert: Diese ZDF-Kollegin übernimmt im Sommer
Das hat sie vor
Maybritt Illner trägt ein Kleid und lächelt.
ZDF zeigt das Trump-Biopic, das Donald Trump offenbar stoppen wollte
"The Apprentice – The Trump Story"
The Apprentice - The Trump Story
Diese WM-Spiele laufen heute (18.6.) und in der Nacht im TV
Fußball-WM TV-Plan
Fußball-Weltmeisterschaft
Alte Spannungen: "Bro'Sis"-Star teilt gegen Giovanni Zarrella aus
20 Jahre alter Konflikt
Giovanni Zarrella auf der Bühne.
WM-Duell gegen die Elfenbeinküste: Alle Infos zur TV-Übertragung
Wer zeigt die Partie?
Leroy Sane / Nico Schlotterbeck 7 Kai Havertz / Leon Goretzka / Jonathan Tah / Oliver Baumann , vorne von links: David Raum / Florian Wirtz / Joshua Kimmich / Angelo Stiller / Serge Gnabry posieren für ein Gruppenfoto.
Marie Reim packt aus: Das sagt Vater Matthias zu ihrem neuen Partner!
Beziehungsenthüllung
Marie Reim
Vom Arthaus zur Action: Leonie Benesch auf der Überholspur
Deutschlands neuer Action-Star
Prisoner - Auf der Flucht
Hella von Sinnen und Mike Krüger im Gender-Dialog
Gender-Diskussion
"Gestatten, von Sinnen!"
Episches Historiendrama: Luc Bessons "Johanna von Orleans"
Französische Heldin
Johanna von Orleans
"John Sugar" Staffel 2 bei Apple TV: Colin Farrell kehrt als Alien-Detektiv zurück
Film-Noir-Serie mit Sci-Fi-Twist
John Sugar, Staffel 2
Jim Carrey vor Rückkehr als "Der Grinch" – das ist bislang bekannt
26 Jahre später
Der Grinch
"Im Angesicht des Todes" bei Nitro: Roger Moores letzter James-Bond-Film
Ende einer Ära
James Bond 007 - Im Angesicht des Todes
DFB-Keeper Manuel Neuer spricht über Familie, Titelziel und zweites Baby
Privates Familienglück
Manuel Neuer
Esther Sedlaczek berichtet von Panikattacke, Therapie und Perfektionsdruck
Mentale Gesundheit
Esther Sedlaczek
Vergiss die WM: Diese Filme lohnen sich!
Fesselnde TV-Alternativen
"James Bond 007 - Lizenz zum Töten"
Eine Frau überfährt einen Mann – doch Borchert glaubt nicht an ihre Schuld
"Der Zürich-Krimi: Borchert und die dunklen Schatten"
"Der Zürich-Krimi: Borchert und die dunklen Schatten"
Wiener Philharmoniker, Oper und Musical: 3sat eröffnet den Festspielsommer
"Sommernachtskonzert Schönbrunn 2026"
Sommernachtskonzert Schönbrunn 2026
Animationsfilm über einen friedlichen Stier: Ein Film über Mut, Sanftheit und Anderssein
"Ferdinand – Geht STIERisch ab!"
Ferdinand - Geht STIERisch ab!
Westeros in Brand: Das sind die Streaming-Tipps der Woche
Streaming-Highlights
"House Of The Dragon"
"Quizduell-Olymp": Das sind die prominenten Quiz-Gäste im Juni
Quiz-Show mit Esther Sedlaczek
Freitags lädt Esther Sedlaczek zum "Quizduell-Olymp" ein. Welche prominenten Gäste sich den kniffeligen Fragen stellen, finden Sie hier immer aktuell im Überblick.
"Eiskalt": Stefan Mross schockiert über das Ende seiner ARD-Show
"Immer wieder sonntags"
Stefan Mross mit einem ernsten Blick bei seiner Sendung.
Anja Knauer ehrlich: "Mich an den Grill zu stellen, ist grundsätzlich keine gute Idee"
Grill-Interview
Anja Knauer schaut ernst.
Beatrice Egli stellt klar: "Mich gibt's auch mal schlechtgelaunt"
Schlagerstar im Interview
Eine junge Frau unterhält sich mit Beatrice Egli auf einer Couch.
WM 2026 Spielplan: Termine, Ergebnisse und TV-Übertragungen im Überblick
Schlaflose Nächte für Fans
Joshua Kimmich spielt Fußball.