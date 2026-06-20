"Im Angesicht des Todes" bei Nitro: Roger Moores letzter James-Bond-Film

Er besaß Stil, Eleganz, Schlagfertigkeit und einen sehr ironischen Humor: "Ich mag schon fast keine Kritiken über Bond-Filme mehr lesen", witzelte der 2017 verstorbene Roger Moore einmal in einem Interview. Denn: "Ich fand heraus, dass jedes Mal, wenn ein neuer Bond-Film ins Kino kommt, die Kritiker über meine Filme wieder ein bisschen schlechter schreiben." Folgt man dieser Aussage, müsste "Im Angesicht des Todes" von 1985 (Freitag, 19. Juni, 20.15 Uhr, Nitro), mit dem Moore seine sieben Filme und zwölf Jahre währende Bond-Karriere beschloss, also der schlechteste seiner Auftritte als Geheimagent sein. Was in keinster Weise stimmt.

Roger Moore gab in "Im Angesicht des Todes" eine glänzende Abschiedsvorstellung. Mit einem atemberaubenden Auftakt im ewigen Eis der Arktis beginnt der siebte James Bond Roger Moores. Und actionreich geht es weiter, wenn der britische Geheimagent im Dienste Ihrer Majestät versucht, die Welt zu retten. Diesmal hat es Bond mit dem Psychopathen Max Zorin (Christopher Walken) zu tun, der einen Mikrochip der US-Armee den Sowjets zuspielt. Außerdem will Zorin Silicon Valley, den Computer-Standort in Amerikas Westen, vernichten. Dabei sollen ihm ein künstlich erzeugtes Erdbeben und seine Komplizin May Day (Grace Jones) helfen. Um den Bösewichten das Handwerk zu legen, muss James Bond einige Verfolgungsjagden und Mordanschläge überstehen.

Roger Moore verabschiedet sich mit viel Ironie von James Bond Dabei steht ihm die attraktive Stacey (Tanya Roberts) zur Seite, die dem eleganten Briten auch in privater Hinsicht zusagt. In zahlreichen Konfrontationen mit Zorin und seiner exotischen Handlangerin reihen sich Stunt- und Verführungsszenen aneinander, bis der Superagent wieder in letzter Sekunde in einem großen Showdown die Menschheit retten kann.

"Im Angesicht des Todes" lebt auch von Bonds Widersachern: Christopher Walken und Grace Jones sind würdige Bösewichte. Das Drehbuch von Richard Maibaum setzte noch mehr als seine Vorgänger auf komödiantische Elemente. Mit Moores Abgang war die "Bond"-Reihe nicht beendet, zwei Jahre später schlüpfte Timothy Dalton in die Rolle des Agenten. Er ging die Sache deutlich ernster an.

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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