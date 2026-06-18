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Daveigh Chase gestorben: "The Ring"-Schauspielerin wurde nur 35 Jahre alt

Früher Ruhm

Daveigh Chase gestorben: "The Ring"-Schauspielerin wurde nur 35 Jahre alt

18.06.2026, 10.14 Uhr
von Franziska Wenzlick
Bekannt durch "The Ring" und "Donnie Darko", ist die Schauspielerin Daveigh Chase im Alter von 35 Jahren verstorben. Ihr Partner bestätigte den Tod und erklärt die Umstände.
Daveigh Chase
Die US-Schauspielerin Daveigh Chase ist im Alter von 35 Jahren gestorben.  Fotoquelle: 2011 Getty Images/Jason Merritt

Die US-amerikanische Schauspielerin Daveigh Chase ist gestorben. Wie ihr Partner Roy Hernandez gegenüber dem Nachrichtenportal "TMZ" bestätigte, erlag Chase am Dienstag den Folgen einer Sepsis infolge einer Hirnhautentzündung. Zuvor war sie Berichten zufolge wegen Mangelernährung in ein Krankenhaus in Los Angeles eingewiesen worden. Chase wurde nur 35 Jahre alt.

Daveigh Chase wurde als Samara in "The Ring" berühmt

Bekannt wurde die Schauspielerin unter anderem durch "The Ring" (2003). In dem Remake des japanischen Horror-Klassikers "Ringu" war Daveigh Chase der Mittelpunkt eines todbringenden Videos. Für ihrer Rolle als Samara wurde die damals Zwölfjährige mit einem MTV Movie Award ausgezeichnet.

Bereits seit Kindesalter stand die 1990 in Las Vegas geborene Darstellerin vor der Kamera. Nach einer Rolle im Kultfilm "Donnie Darko" war Chase überwiegend in TV-Serien (darunter "Charmed", "Emergency Love" und "Big Love") zu sehen, machte Musik und arbeitete auch als Synchronsprecherin. Unter anderem lieh sie der Hauptfigur in "Chihiros Reise ins Zauberland" sowie Lilo im Disney-Film "Lilo & Stitch" ihre Stimme.

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Daveigh Chase kämpfte vor ihrem Tod wohl mit gesundheitlichen Problemen

Nachdem Chase in jungen Jahren an mehr als 50 Film- und TV-Produktionen mitgewirkt hatte, zog sie sich letztlich immer mehr aus der Öffentlichkeit zurück. Ihre letzte Rolle hatte die Schauspielerin im 2016 veröffentlichten Thriller "American Romance".

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In den darauffolgenden Jahren machte Chase wegen mehrerer Verhaftungen Schlagzeilen, unter anderem wegen unerlaubten Drogenbesitzes. Dem US-Branchenmagazin "Page Six" zufolge hatte ihr Partner Roy Hernandez nur wenige Tage vor ihrem Tod eine Spendenkampagne ins Leben gerufen und dort auf den schlechten Gesundheitszustand der 35-Jährigen aufmerksam gemacht.

"Alles, was sie sich jemals gewünscht hat, war ein Ort, an dem wir zusammenleben, uns sicher fühlen und glücklich sein könnten", erklärte Hernandez in der Beschreibung des Spendenaufrufs. "Jetzt möchte ich ihr mehr denn je dieses Gefühl von Zuhause und Frieden in ihren letzten Tagen schenken."

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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