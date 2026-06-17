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Jörg Dahlmann meldet sich nach erneuter Krebsdiagnose zu Wort

Krebserkrankung

Jörg Dahlmann meldet sich nach erneuter Krebsdiagnose zu Wort

17.06.2026, 09.07 Uhr
von Paulina Meissner
Jörg Dahlmann, der ehemalige Fußball-Kommentator, muss sich erneut einer Krebsbehandlung unterziehen. Ein Tumor in der Leber zwingt ihn, seinen Einsatz bei der WM in der Türkei abzusagen.
Jörg Dahlmann
Ex-Sportkommentator Jörg Dahlmann ist erneut an Krebs erkrankt.  Fotoquelle: 2025 Getty Images/Gerald Matzka

Es ist ein erneuter Schicksalsschlag für Ex-Sportreporter Jörg Dahlmann. In der Vergangenheit sprach der 67-Jährige bereits öffentlich über seine Krankheitsgeschichte – nun wurde bei Dahlmann erneut Krebs diagnostiziert. Zum vierten Mal.

Das machte Dahlmann in einem Gespräch mit "RTL.de" öffentlich. "Bei mir wurde ein Tumor in der Leber festgestellt", erklärte der Ex-Kommentator dort. Die erneute Diagnose stelle für ihn nicht nur einen großen gesundheitlichen Rückschlag dar, er falle auch bei seinem WM-Einsatz in der Türkei aus. Im Robinson Club Camyuva sollte er während der Fußball-Weltmeisterschaft gemeinsam mit Béla Réthy eine Moderationsrolle übernehmen und Fans durch die WM begleiten.

Stattdessen muss sich Dahlmann nun einer Operation unterziehen, bei der ein Teil der Leber sowie wahrscheinlich auch die Galle entfernt werden sollen. Vor der Diagnose habe er über Beschwerden in den Gallengängen geklagt, die immer stärker geworden sein, so der Kommentator.

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Auch auf seinem Instagram-Profil meldete sich Dahlmann zu Wort. Zu einem Video schreibt er dort: "Ja, leider muss ich wieder gegen Dinge in meinem Körper kämpfen, die dort nicht sein sollten. Nach Darm, Haut und Prostata meldet sich jetzt mal die Leber zu Wort." Dahlmann erklärt, er gehe mit seiner Diagnose bewusst an die Öffentlichkeit, "um zwei Dinge zu erreichen": "Den Leuten, die krank sind, möchte ich sagen: 'Never give up, immer weitermachen!' und zweitens: Geht zur Vorsorge!"

Jörg Dahlmann erhielt 2005 die erste Krebsdiagnose

Für Dahlmann ist es bereits die vierte Krebsdiagnose. Im Jahr 2005 erkrankte er an Darmkrebs. Der Krebs wurde früh im Zuge einer Vorsorgeuntersuchung entdeckt, dennoch musste Dahlmann in der Folge ein Teil seines Darms entfernt werden. Später erkrankte Dahlmann an Hautkrebs und 2016 an Prostatakrebs. Für den Sportreporter nicht nur eine körperliche, sondern auch eine starke psychische Belastung.

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Bei seiner Teilnahme am RTL-Dschungelcamp im Jahr 2025 sprach er offen über seine Krankheitsgeschichte und über die mentale Belastung. Dahlmann verlor bereits seinen Vater, seinen Großvater und seinen Onkel an Krebs. Mittlerweile wisse er: "Ich habe einen Gen-Fehler. Mir fehlt das Reparatur-Gen beziehungsweise das Gen, das den Körper sich gegen Krebs wehren lässt."

Der erneuten Diagnose geschlagen geben will sich der Ex-Kommentar jedoch nicht. Er zeigt sich tapfer und stellt klar: "Ich bin erst 67. Ich will auf jeden Fall noch ein paar Jahre leben und das schaffe ich auch."

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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