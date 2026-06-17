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Diese WM-Spiele laufen heute (17.6.) und in der Nacht im TV

TV-Übertragungen

Diese WM-Spiele laufen heute (17.6.) und in der Nacht im TV

17.06.2026, 05.00 Uhr
Größer, teurer und unübersichtlicher als alle Weltmeisterschaften bisher ist die Fußball-WM 2026. Hier kommt der aktuelle TV-Fahrplan.
Fußball-Weltmeisterschaft
Cristiano Ronaldo spielt mit 41 Jahren seine wohl letzte WM für Portugal.  Fotoquelle: 2026 Getty Images/Carlos Rodrigues

104 Spiele, 48 Mannschaften, 39 Turniertage – die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 stößt in neue Dimensionen vor. Als TV-schauender Fan den Überblick zu wahren, ist nicht ganz leicht. Zu einem Wildwuchs unterschiedlicher Anstoßzeiten teils zu nachtschlafender mitteleuropäischer Zeit gesellt sich eine komplexe Rechte-Lage.

Alle WM-Spiele zeigt in Deutschland alleine der kostenpflichtige Abo-Dienst Magenta TV. ARD und ZDF teilen sich die Übertragung von insgesamt 60 Begegnungen – darunter alle mit Beteiligung der deutschen Mannschaft.

Diese Paarungen sind am Dienstag, 17. Juni, und in der Nacht zum Dienstag zu sehen

    1. Spieltag, Gruppe J Österreich – Jordanien, Anstoß: 17.6., 6.00 Uhr. Levi's Stadium (San Francisco Bay Area). ZDF und Magenta TV.
    1. Spieltag, Gruppe K Portugal – DR Kongo, Anstoß: 17.6., 19.00 Uhr. NRG Stadium (Houston). ZDF und Magenta TV.
    1. Spieltag, Gruppe L England – Kroatien, Anstoß: 17.6., 22.00 Uhr. AT&T Stadium (Dallas). ZDF und Magenta TV.
    1. Spieltag, Gruppe L Ghana – Panama, Anstoß: 18.6., 1.00 Uhr. BMO Field (Toronto). Magenta TV.
    1. Spieltag, Gruppe K Usbekistan – Kolumbien, Anstoß: 18.6., 4.00 Uhr, Azteca (Mexico City). Magenta TV.

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
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