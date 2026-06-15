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Charlotte Würdig heißt jetzt wieder Engelhardt – und lockt für RTL "Bad Boyfriends" in die Falle

Toxische Beziehungen

Charlotte Würdig heißt jetzt wieder Engelhardt – und lockt für RTL "Bad Boyfriends" in die Falle

15.06.2026, 18.10 Uhr
In einer neuen Realityshow schickt RTL toxische Boyfriends ins Besserungs-Camp. Moderiert wird die Show von Charlotte Würdig – allerdings nicht mehr unter diesem Namen.
Bad Boyfriends
Charlotte Engelhardt (ehemals Würdig) und Calvin Kleinen moderieren das neue Format.  Fotoquelle: RTL / Markus Hertrich
"Bad Boyfriends - Jetzt wird abgerechnet"
Die Beziehung von Nasrin und Josh wurde bereits bei "Temptation Island" auf die Probe gestellt. Wird sie auch diesem Experiment standhalten?   Fotoquelle: RTL / Markus Hertrich

Dieser neue TV-Job ist für Charlotte Würdig (47) eine Zäsur. Denn die Ex-Ehefrau von Rapper Sido (bürgerlich Paul Würdig) wird erstmals seit ihrer Eheschließung im Jahr 2012 wieder unter ihrem Geburtsnamen Engelhardt auf Sendung gehen. Der Titel der neuen RTL-Show, die sie moderiert, passt dazu wie gemalt: "Bad Boyfriends – Jetzt wird abgerechnet".

Ex-Mann Sido wird allerdings nicht mit von der Partie sein. Im Zentrum stehen acht Paare, die nach Teneriffa reisen – allerdings getrennt voneinander. Die Männer werden dabei in eine Falle gelockt. Sie erwarten eigentlich einen entspannten Männerurlaub. Stattdessen erwarten sie auf der spanischen Insel ihre besseren Hälften sowie ein Experiment mit klaren Regeln ungleicher Ausstattung: Während die Frauen in einer Luxusvilla untergebracht werden, müssen die Männer in einen deutlich einfacheren Bereich ausweichen, die sogenannte "Bro Zone", einen Trailerpark.

Die Idee dahinter: Die Beziehungen der Paare sollen unter Extrembedingungen auf die Probe gestellt werden. Immer wieder treffen die Paare aufeinander, es geht um Vertrauen, Loyalität und Kommunikation. "Wer nimmt die Chance zur Veränderung an?", heißt es in einer RTL-Info zum neuen Format. "Wer fällt in alte Muster zurück? Und welcher Bad Boyfriend kriegt am Ende tatsächlich die Kurve?"

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Charlotte Engelhardt: "Wir gehen auch in die Tiefe"

"Natürlich gibt es Drama, Tränen, Streit und jede Menge Emotionen. Aber wir gehen auch in die Tiefe", sagt Charlotte Engelhardt, ehemals Würdig, über die neue Sendereihe, in der teils bekannte Gesichter aus Shows wie "Temptation Island", "Are You The – One Realitystars in Love" und "Der Bachelor" dabei sind. Die Moderatorin ist sich sicher: Die Männer seien gezwungen "zuzuhören, statt nur zu antworten".

Auch Engelhardts Co-Moderator freut sich auf die Show, Reality-Urgestein Calvin Kleinen: "Die Jungs denken erst: Geil, 'Bro Island', Männerurlaub, Party und eine gute Zeit. Aber dann kommt Charlotte und klärt alles auf. Ab da wird's ernst. Die Männer müssen sich fragen: Bin ich wirklich so ein schlechter Boyfriend? Und vor allem: Bin ich bereit, etwas zu ändern?"

"Bad Boyfriends – Jetzt wird abgerechnet" startet am Dienstag, 30. Juni, bei RTL+. Insgesamt fünf Doppelfolgen erscheinen wöchentlich.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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