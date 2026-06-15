Home News TV-News

Diese WM-Spiele laufen heute (15.6.) und in der Nacht im TV

Fußball-Weltmeisterschaft

Diese WM-Spiele laufen heute (15.6.) und in der Nacht im TV

15.06.2026, 06.00 Uhr
Größer, teurer und unübersichtlicher als alle Weltmeisterschaften bisher ist die Fußball-WM 2026. Hier kommt der aktuelle TV-Fahrplan.
Fußball-Weltmeisterschaft
Pedri spielt im Mittelfeld der Spanier eine Schlüsselrolle.  Fotoquelle: 2026 Getty Images/Agustin Cuevas

104 Spiele, 48 Mannschaften, 39 Turniertage – die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 stößt in neue Dimensionen vor. Als TV-schauender Fan den Überblick zu wahren, ist nicht ganz leicht. Zu einem Wildwuchs unterschiedlicher Anstoßzeiten teils zu nachtschlafender mitteleuropäischer Zeit gesellt sich eine komplexe Rechte-Lage.

Alle WM-Spiele zeigt in Deutschland alleine der kostenpflichtige Abo-Dienst Magenta TV. ARD und ZDF teilen sich die Übertragung von insgesamt 60 Begegnungen – darunter alle mit Beteiligung der deutschen Mannschaft.

Diese Paarungen sind am Montag, 15. Juni, und in der Nacht zum Dienstag zu sehen

    1. Spieltag, Gruppe H Spanien – Kap Verde, Anstoß: 15.6., 18.00 Uhr. Mercedes-Benz Stadium (Atlanta). ARD und Magenta TV.
    1. Spieltag, Gruppe G Belgien – Ägypten, Anstoß: 15.6., 21.00 Uhr. Lumen Field (Seattle). ARD und Magenta TV.
    1. Spieltag, Gruppe H Saudi-Arabien – Uruguay, Anstoß: 16.6., 0.00 Uhr. Hard Rock Stadium (Miami). ZDF und Magenta TV.
    1. Spieltag, Gruppe G Iran – Neuseeland, Anstoß: 16.6., 3.00 Uhr. SoFi Stadium (Los Angeles), ZDF und Magenta TV.

Derzeit beliebt:
>>"Die Toten vom Bodensee – Die Messias": Kritik zum ZDF-Krimi mit Alina Fritsch
>>"Big Bang Theory": Das machen die Stars heute
>>WM 2026 im Free-TV: Für Fans gibt es eine bittere Überraschung!
>>Skandal-"Tatort" soll nie wieder gezeigt werden: Schauspielerin darüber empört

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Relevante Themen dieses Artikels
Fußball-WM 2026

Das könnte dich auch interessieren

Per Mertesacker reichten 50 Seiten von Christoph Kramers Roman
Literarische Premiere
Per Mertesacker, Christoph Kramer
Esther Sedlaczek spricht über ihr Privatleben und das Verhältnis zu Bastian Schweinsteiger
Sportmoderatorin
Bastian Schweinsteiger und Esther Sedlaczek
Stefan Mross schockiert über das ARD-Vorgehen: "So etwas macht man nicht"
"Immer wieder sonntags"
Stefan Mross mit einem ernsten Blick bei seiner Sendung.
ARD-Korrespondentin Mareike Aden erklärt, wie der Brexit der Musikbranche schadet
Brexit-Auswirkungen
Mareike Aden im Interview
"Wetten, dass..?" mit Kaulitz-Brüdern: So wird sich die Show verändern
Comeback der Kult-Show
Bill und Tom Kaulitz befinden sich in einem türkisfarbenen Raum
"Sportschau: Deutschland – Curacao": Alle Infos zur Übertragung in der ARD
WM-Auftakt
Esther Sedlaczek und Bastian Schweinsteiger
"Terra X History: Kriegsverbrechen – Wenn der Staat zum Täter wird": Kritik zur ZDF-Dokumentation
Kriegsverbrechen
Terra X History: Kriegsverbrechen - Wenn der Staat zum Täter wird
"Rosamunde Pilcher: Liebe und andere Schätze": Kritik zur ZDF-Romanze mit Leni Adams
Romantische Wiederholung
"Rosamunde Pilcher: Liebe und andere Schätze"
Diese WM-Spiele laufen heute (14.6.) und in der Nacht im TV
TV-Fahrplan
Kai Havertz
"Terra X: Orientexpress – Ein Zug schreibt Geschichte": Kritik zur ZDF-Dokumentation
Orientexpress-Doku
"Terra X: Orientexpress - Ein Zug schreibt Geschichte"
Historische WM-Momente: Deutschland und seine unvergesslichen Siege
Deutsche Fußballgeschichte
Die deutsche Nationalmannschaft von 1954 in Bern.
"Ist das alles richtig, was ich da mache?": Stefan Mross spricht über "Fehlentscheidungen"
Schlagerkarriere
Immer wieder sonntags
Das große James-Bond-Ranking: Warum dieser 007-Star sogar Daniel Craig schlägt
Wer war der beste?
Sechs Bond-Darsteller gemeinsam in einer Fotomontage.
Darum wird Tom Kaulitz WM-Job zu einer Bewährungsprobe: "Ich bin sehr nervös"
Fan-Experte für MagentaTV
Tom und Bill Kaulitz
"Dr. Nice" Staffel 4: Dramen, Liebe und Überraschungen erwartet!
Neue Folgen der ZDF-Serie
Patrick Kalupa, Josefine Preuß und Maximilian Grill
So lernte Esther Sedlaczek ihren berühmten Vater kennen
Kennenlernen erst mit 16 Jahren
Experte Bastian Schweinsteiger und Moderatorin Esther Sedlaczek.
Andrea Kiewel gibt Einblicke in ihren Alltag in Tel Aviv
Leben in Israel
Andrea Kiewel begrüßt die Zuschauer im ZDF Fernsehgarten.
Andrea Kiewel über belastende Phase: „Vier Wochen lang dachte mein Mann an Scheidung“
Kiwi im Wandel
Andrea "Kiwi" Kiewel
Schicksalhafte Begegnung: Wie Helene Fischer und Thomas Seitel zusammenfanden
Schlagerliebe
Helene Fischer und Thomas Seitel bei einem Kunststück an einem Seil.
Treffen im Stadion: Helene Fischer veröffentlicht Video mit Thomas Müller
Gemeinsame Sache
Video auf Instagram: Helene Fischer und Thomas Müller machen gemeinsame Sache.
Robert De Niro als furchteinflößender Ex-Häftling in "Kap der Angst"
Psychothriller
Kap der Angst
Alternative TV-Programme zur WM 2026: Superhelden und Romanzen
TV-Highlights
"Riddick - Chroniken eines Kriegers"
"Adel verpflichtet": In diesem Komödienklassiker stirbt eine Hollywoodstar gleich achtmal
Meisterstück des schwarzen Humors
Adel verpflichtet
"Tod eines Mädchens": Kritik zum Krimi mit Anja Kling auf 3sat
Nordholm-Krimi
Tod eines Mädchens
Hollywood-Legende enthüllt: Darum drehte Spielberg nie 007
Spielbergs Bond-Absage
Steven Spielberg
Experten sprachlos: Was geschah im WM-Studio?
Schweigen im Studio
Benni McCarthy
Star Trek IV: Der Film, der seiner Zeit voraus war
Zeitreise-Abenteuer
Star Trek IV: Zurück in die Gegenwart
Hella von Sinnen über "Genial daneben": "Ich hoffe sehr auf eine Rückkehr"
Podcast-Abenteuer
Hella von Sinnen
Mary-Kate und Ashley: Was machen die Olsen-Zwillinge heute?
Erfolg abseits der Leinwand
Was machen die Olsen-Zwillinge heute?
"Ägypten: Das geheimnisvolle Grab des Wesirs": Kritik zur Dokumentation auf ARTE
Archäologische Sensation
Ägypten: Das geheimnisvolle Grab des Wesirs