Fußball-Weltmeisterschaft
Diese WM-Spiele laufen heute (15.6.) und in der Nacht im TV
15.06.2026, 06.00 Uhr
Pedri spielt im Mittelfeld der Spanier eine Schlüsselrolle. Fotoquelle: 2026 Getty Images/Agustin Cuevas
104 Spiele, 48 Mannschaften, 39 Turniertage – die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 stößt in neue Dimensionen vor. Als TV-schauender Fan den Überblick zu wahren, ist nicht ganz leicht. Zu einem Wildwuchs unterschiedlicher Anstoßzeiten teils zu nachtschlafender mitteleuropäischer Zeit gesellt sich eine komplexe Rechte-Lage.
Alle WM-Spiele zeigt in Deutschland alleine der kostenpflichtige Abo-Dienst Magenta TV. ARD und ZDF teilen sich die Übertragung von insgesamt 60 Begegnungen – darunter alle mit Beteiligung der deutschen Mannschaft.
Diese Paarungen sind am Montag, 15. Juni, und in der Nacht zum Dienstag zu sehen
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- Spieltag, Gruppe H Spanien – Kap Verde, Anstoß: 15.6., 18.00 Uhr. Mercedes-Benz Stadium (Atlanta). ARD und Magenta TV.
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- Spieltag, Gruppe G Belgien – Ägypten, Anstoß: 15.6., 21.00 Uhr. Lumen Field (Seattle). ARD und Magenta TV.
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- Spieltag, Gruppe H Saudi-Arabien – Uruguay, Anstoß: 16.6., 0.00 Uhr. Hard Rock Stadium (Miami). ZDF und Magenta TV.
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- Spieltag, Gruppe G Iran – Neuseeland, Anstoß: 16.6., 3.00 Uhr. SoFi Stadium (Los Angeles), ZDF und Magenta TV.
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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
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