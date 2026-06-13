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WM 2026 im Free-TV: Für Fans gibt es eine bittere Überraschung

Spiele nur im Abo

WM 2026 im Free-TV: Für Fans gibt es eine bittere Überraschung

13.06.2026, 23.41 Uhr
von Stefan Weber
Das Turnier wird größer als je zuvor, doch im kostenlosen Fernsehen bleibt längst nicht alles sichtbar. Für Zuschauer entsteht schon in der Vorrunde ein spürbares TV-Problem.
WM 2026
Wenn die deutsche Nationalmannschaft - wie hier beim jüngsten 2:1-Sieg gegen die USA - bei der EM etwas zu jubeln hat, dann sind ARD und ZDF live dabei. Bei vielen anderen WM-Spielen schauen TV-Zuschauer aber in die Röhre.  Fotoquelle: Alexander Hassenstein/Getty Images

Die Fußball-WM 2026 sprengt mit 104 Spielen, 48 Teams und 39 Turniertagen alle bisherigen Dimensionen. Fans, die das komplette Mega-Turnier kostenlos im Free-TV sehen wollen, müssen sich allerdings auf Lücken einstellen: ARD und ZDF übertragen gemeinsam 60 Partien, ein großer Teil der Weltmeisterschaft bleibt zahlenden Kunden von MagentaTV vorbehalten.

Besonders deutlich wird das beim Blick auf die Anstoßzeiten: Viele Partien finden aufgrund der Zeitverschiebung in Nordamerika spätabends oder sogar mitten in der Nacht statt. Wer als Zuschauer nicht lange wachbleiben will und kann, sieht bei den öffentlich-rechtlichen Sendern – zumindest in der Vorrunde – nur einen Bruchteil der Spiele.

WM 2026 live im Free-TV: Diese Vorrunden-Spiele zeigen ARD und ZDF

Von den insgesamt 72 Vorrundenbegegnungen laufen lediglich etwa zwei Dutzend Spiele bei ARD und ZDF sowie zu "normalen" Anstoßzeiten (18 bis 23 Uhr) nach deutscher Zeit. Darunter befinden sich die drei Gruppenspiele der deutschen Nationalmannschaft – Deutschland gegen Curaçao (14. Juni, 19 Uhr, ARD), Deutschland gegen die Elfenbeinküste (20. Juni, 22 Uhr, ZDF) und Ecuador gegen Deutschland (25. Juni, 22 Uhr, ARD).

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Zu den wichtigsten Vorrundenspielen im Free-TV zählen außerdem das Auftaktspiel Mexiko gegen Südafrika (11. Juni, 21 Uhr, ZDF) zum Turnierauftakt, Kanada gegen Bosnien-Herzegowina (12. Juni, 21 Uhr, ARD), Belgien gegen Ägypten (15. Juni, 21 Uhr, ARD), Portugal gegen DR Kongo (17. Juni, 19 Uhr, ZDF), England gegen Kroatien (17. Juni, 22 Uhr, ZDF) sowie Argentinien gegen Österreich (22. Juni, 19 Uhr, ARD). Zahlreiche weitere attraktive Begegnungen bleiben dagegen exklusiv bei MagentaTV.

So laufen etwa die Spiele USA gegen Paraguay (13. Juni, 3 Uhr), Niederlande gegen Japan (14. Juni, 22 Uhr), Frankreich gegen Senegal (16. Juni, 21 Uhr), Schweiz gegen Bosnien-Herzegowina (18. Juni, 21 Uhr) und Spanien gegen Saudi-Arabien (21. Juni, 18 Uhr) nur exklusiv beim Telekom-Dienst. Selbst am dritten Gruppenspieltag wird pro Gruppe jeweils mindestens eine Partie ausschließlich bei MagentaTV gezeigt.

ARD und ZDF zeigen alle Deutschland-Spiele der WM 2026 im Free-TV

Wer hofft, dass nach der Vorrunde mehr Spiele ins Free-TV wandern, wird enttäuscht. Auch in der K.-o.-Phase behält MagentaTV zahlreiche Exklusivrechte. Nach bisherigem Stand zeigt der Telekom-Dienst sechs der 16 Sechzehntelfinals, drei der acht Achtelfinals, zwei der vier Viertelfinals sowie das Spiel um Platz drei exklusiv.

ARD und ZDF teilen sich die übrigen Begegnungen. Sicher ist dabei vor allem eines: Alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft laufen auch im Free-TV. Sollte das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann Gruppensieger werden, würde das mögliche Sechzehntelfinale am 29. Juni um 22.30 Uhr im ZDF übertragen werden. Ein mögliches Achtelfinale und Halbfinale mit deutscher Beteiligung zeigt die ARD, ein mögliches Viertelfinale wiederum das ZDF.

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Tom Kaulitz übernimmt bei der WM 2026 einen Experten-Job bei MagentaTV und tritt damit erstmals ohne Bruder Bill an. Der Musiker spricht über Lampenfieber, die Fußball-Vorlieben der Zwillinge und seinen Optimismus für das deutsche Team.
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WM-Finale im ZDF: Für viele Fans bleibt das Abo-Problem

Unabhängig vom Abschneiden Deutschlands sind außerdem die beiden Halbfinals und das Finale frei empfangbar. Das Endspiel am 19. Juli in New Jersey läuft im ZDF.

Dennoch bleibt die Bilanz aus Sicht vieler Zuschauer ernüchternd: Schon in der ersten K.-o.-Runde verschwindet mehr als ein Drittel aller Spiele exklusiv bei MagentaTV. Wer die Weltmeisterschaft vom ersten bis zum letzten Tag vollständig verfolgen möchte, kommt deshalb trotz der umfangreichen Berichterstattung von ARD und ZDF kaum um ein kostenpflichtiges Abo herum.

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
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