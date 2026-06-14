TV-Fahrplan
Diese WM-Spiele laufen heute (14.6.) und in der Nacht im TV
14.06.2026, 06.00 Uhr
Kai Havertz fand nur lobende Worte über Teamkollege Manuel Neuer. Fotoquelle: Getty Images / Alexander Hassenstein
104 Spiele, 48 Mannschaften, 39 Turniertage – die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 stößt in neue Dimensionen vor. Als TV-schauender Fan den Überblick zu wahren, ist nicht ganz leicht. Zu einem Wildwuchs unterschiedlicher Anstoßzeiten teils zu nachtschlafender mitteleuropäischer Zeit gesellt sich eine komplexe Rechte-Lage.
Alle WM-Spiele zeigt in Deutschland alleine der kostenpflichtige Abo-Dienst Magenta TV. ARD und ZDF teilen sich die Übertragung von insgesamt 60 Begegnungen – darunter alle mit Beteiligung der deutschen Mannschaft.
Diese Paarungen sind am Sonntag, 14. Juni, und in der Nacht zum Montag zu sehen
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- Spieltag, Gruppe E Deutschland – Curaçao, Anstoß: 14.6., 19 Uhr. NRG Stadium (Houston). ARD und Magenta TV.
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- Spieltag, Gruppe F Niederlande – Japan, Anstoß: 14.6., 22.00 Uhr. AT&T Stadium (Dallas). Magenta TV.
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- Spieltag, Gruppe E Elfenbeinküste – Ecuador, Anstoß: 15.6., 1.00 Uhr. Lincoln Financial Field (Philadelphia). ARD und Magenta TV.
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- Spieltag, Gruppe F Schweden – Tunesien, Anstoß: 15.6., 4.00 Uhr. Estadio BBVA (Monterrey). Magenta TV.
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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
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