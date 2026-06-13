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"ZDF.reportage. Jung und schön": Kritik zur Dokumentation

Schönheitswahn

"ZDF.reportage. Jung und schön": Kritik zur Dokumentation

13.06.2026, 06.00 Uhr
von Rupert Sommer
Die ZDF-Reportage "Jung und schön" zeigt, wie junge Menschen unter dem Druck leiden, perfekt auszusehen. Zwischen Selbstverwirklichung und Anpassungsdruck kämpfen sie mit den Erwartungen der Gesellschaft.
ZDF.reportage. Jung und schön
Melody Haase nimmt schmerzhafte Injektionen in Kauf, um möglichst perfekt auszusehen.  Fotoquelle: ZDF/Harald Schmuck
ZDF.reportage. Jung und schön
Auch immer mehr Männer helfen nach, wenn sie mit ihrem Aussehen nicht mehr zufrieden sind.  Fotoquelle: ZDF/Harald Schmuck
ZDF.reportage. Jung und schön
Botox ist das Mittel der Wahl für viele Menschen, die auf die Wirkung von straffer Haut setzen.  Fotoquelle: IStock/Mariya Borisova
ZDF.reportage. Jung und schön
Gerade junge Männer verbringen viel Zeit und Aufwand damit, ihre Körper zu formen.  Fotoquelle: IStock/Viktor_Gladkov

Die Sehnsucht nach dem perfekten Körper steht im Mittelpunkt von "Jung und schön", einer neuen ZDF-Reportage am späten Samstagnachmittag. Der Beitrag von Lara Heinemann, Eva Knäusl und Anna Pflüger begleitet junge Menschen, die viel investieren, um gesellschaftlichen Schönheitsidealen zu entsprechen – körperlich, finanziell und psychisch. Ob makellose Haut, muskulöser Körper oder perfekte Proportionen: Der Druck, attraktiv und optimiert auszusehen, wächst gerade durch soziale Medien enorm. Bilder werden permanent bewertet, bearbeitet und kommentiert, Selbstoptimierung wird für viele zum Alltag. Die Reportage zeigt, wie stark insbesondere junge Menschen unter dem Vergleich mit vermeintlich perfekten Vorbildern leiden und welche Konsequenzen das haben kann.

ZDF
ZDF.reportage. Jung und schön
Reportage • 13.06.2026 • 17:35 Uhr

Im Zentrum stehen mehrere Frauen und Männer mit sehr unterschiedlichen Geschichten. Sportinfluencerin Paula etwa arbeitet nahezu täglich an ihrem Körper und ihrer Online-Karriere. 15 Stunden Training pro Woche sowie ein strenger Ernährungsplan gehören für sie selbstverständlich dazu. "Wenn man up to date sein möchte, dann muss man alle fünf Jahre irgendwie anders aussehen", sagt sie.

"Ich kam schon immer ganz gut an. Und ich habe Angst, das zu verlieren."

Auch Manuel (34), Personal Trainer, investiert gezielt in sein Äußeres. Botoxbehandlungen und eine Eigenhaartransplantation sollen ihm zu einem perfekten Erscheinungsbild verhelfen. "Ich habe eine gewisse Vorbildfunktion meinen Kunden gegenüber. Und da möchte ich natürlich schon ästhetisch aussehen."

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Noch weiter geht Reality-Star Melody Haase, die bereits mehrere Schönheitsoperationen hinter sich hat. Nasenkorrektur, Brazilian Butt Lift und eine Schamlippenverkleinerung gehören zu den Eingriffen, mit denen sie ihr Aussehen optimieren will. "Ich kam schon immer ganz gut an. Und ich habe Angst, das zu verlieren", sagt sie offen. Als Vorbild nennt sie Kim Kardashian.

Die Filmemacherinnen zeigen eindrücklich, wie eng Schönheitsideale, soziale Medien und wirtschaftliche Interessen inzwischen miteinander verknüpft sind und wie weit manche Menschen bereit sind zu gehen, um einem idealisierten Körperbild möglichst nahezukommen.

ZDF.reportage. Jung und schön – Sa. 13.06. – ZDF: 17.35 Uhr

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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