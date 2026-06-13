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Diese WM-Spiele laufen heute (13.6.) und in der Nacht im TV

WM 2026 TV-Plan

Diese WM-Spiele laufen heute (13.6.) und in der Nacht im TV

13.06.2026, 06.00 Uhr
Größer, teurer und unübersichtlicher als alle Weltmeisterschaften bisher ist die Fußball-WM 2026. Hier kommt der aktuelle TV-Fahrplan.
Fußball-WM
Raul Jimenez (Zweiter von rechts) traf für Mexiko beim WM-Eröffnungsspiel.  Fotoquelle: 2026 Getty Images/Carl Recine

104 Spiele, 48 Mannschaften, 39 Turniertage – die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 stößt in neue Dimensionen vor. Als TV-schauender Fan den Überblick zu wahren, ist nicht ganz leicht. Zu einem Wildwuchs unterschiedlicher Anstoßzeiten teils zu nachtschlafender mitteleuropäischer Zeit gesellt sich eine komplexe Rechte-Lage.

Alle WM-Spiele zeigt in Deutschland alleine der kostenpflichtige Abo-Dienst Magenta TV. ARD und ZDF teilen sich die Übertragung von insgesamt 60 Begegnungen – darunter alle mit Beteiligung der deutschen Mannschaft.

Diese Paarungen sind am Samstag, 13. Juni, und in der Nacht zum Sonntag zu sehen

    1. Spieltag, Gruppe B Katar – Schweiz, Anstoß: 13.6., 21 Uhr. Levi's Stadium (San Francisco Bay Area). ZDF und Magenta TV.
    1. Spieltag, Gruppe C Brasilien – Marokko, Anstoß: 14.6., 0.00 Uhr. MetLife Stadium (New York/New Jersey). ZDF und Magenta TV.
    1. Spieltag, Gruppe C Haiti – Schottland, Anstoß: 14.6., 3.00 Uhr. Gillette Stadium (Boston). ARD und Magenta TV.
    1. Spieltag, Gruppe D Australien – Türkei, Anstoß: 14.6., 6.00 Uhr. BC Place Stadium (Vancouver). Magenta TV.

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
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