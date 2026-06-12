TV-Abschied naht: "Notruf Hafenkante"-Star vergießt bittere Tränen

16 Jahre lang gehörte Manuela Wisbeck zum festen Cast bei "Notruf Hafenkante". Doch die Zeit der Schauspielerin beim ZDF-Dauerbrenner neigt sich dem Ende zu. Der nahende Abschied von ihrem langjährigen Arbeitsplatz macht der 43-Jährigen ordentlich zu schaffen. Das offenbart nun ein Video von Wisbeck, das auf einer Instagram-Fanseite der Serie geteilt wurde. Mit feuchten Augen wendet sie sich an ihre Fans und sagt: "Nach außen wirke ich immer sehr tough. Und dass ich das alles schaffe. Das schaffe ich auch, aber innerlich ist es schon ein Prozess."

Trotz der schweren Zeit steckt Manuela Wisbeck bei ihrer Arbeit nicht zurück. "Viele würden sich krankschreiben lassen und würden dann einfach nicht mehr zur Arbeit gehen", vermutet die Schauspielerin. Doch sie sei sich bewusst: "Ich habe eine Verpflichtung und das hier muss ich zu Ende bringen." Gleichermaßen sei ganz klar: "Es ist nicht einfach."

TV-Fans fordern "Notruf Hafenkante"-Boykott In "Notruf Hafenkante" spielt Manuela Wisbeck seit 2009 die Figur der Frauke Prinz. Mitte Mai informierte sie ihre Fans jedoch, dass ihre Zeit in der ZDF-Serie zu Ende geht. "Die Produktion meinte, aus ökonomischen Gründen, dass die Rolle der Frauke Prinz auserzählt ist und da sie nur eine Randfigur ist, wurde ich sozusagen entlassen", erklärte die Schauspielerin damals auf Instagram. "Notruf Hafenkante" ist nur eine von mehreren Vorabendserien, bei denen das ZDF den Rotstift ansetzt. Wisbeck sprach damals von "einem Stich ins Herz".

Von ihren Fans erhält die Schauspielerin auf Instagram Zuspruch. Eine Nutzerin kommentierte unter das Tränenvideo: "Du bist eine tragende Kraft der Serie. Es ist mir unbegreiflich, dass man deine Rolle rausgeschrieben hat." Auch an anderer Stelle ist die Wut groß: "Die Verantwortlichen sollten sich schämen. Man sollte 'Notruf Hafenkante' boykottieren und nicht mehr anschauen."



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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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