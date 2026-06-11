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Helene Fischer feiert Tour-Auftakt – Thomas Seitel steht mit ihr auf der Bühne

Tourstart in Dresden

Helene Fischer feiert Tour-Auftakt – Thomas Seitel steht mit ihr auf der Bühne

11.06.2026, 13.35 Uhr
von Julian Flimm
Der Auftakt in Dresden wurde nicht nur musikalisch zum Ereignis. Ein gemeinsamer Auftritt mit Thomas Seitel sorgte für viel Gefühl.
Helene Fischer steht auf der Bühne und trägt ein rotes Outfit.
Helene Fischer beim Tour-Auftakt  Fotoquelle: picture alliance/dpa | Robert Michael

Helene Fischer hat ihre "360°"-Tour am 10. Juni in Dresden eröffnet. Rund 35.000 Zuschauer sahen laut Konzertveranstaltern die erste Show, mit der die Sängerin das 20-jährige Jubiläum ihrer Bühnenkarriere einläutete. Die 41-Jährige präsentierte eine aufwendige Open-Air-Produktion mit Pyrotechnik, Spezialeffekten, einem mehrstöckigen Bühnenaufbau und diversen Outfitwechseln.

Thomas Seitel mit Helene Fischer auf der Bühne

Ein besonderer Moment des Abends war der gemeinsame Auftritt mit ihrem Partner Thomas Seitel. Der Luftakrobat und Tänzer wurde an Seilen herabgelassen und von Fischer auf der Bühne mit einem Handkuss begrüßt. Anschließend zeigte das Paar eng umschlungen eine akrobatische Darbietung – direkt über dem Publikum. Begleitet wurde die Szene von Fischers neuem Song "An meiner Seite".

Die Sängerin erklärte laut Bild: "Ich habe mich sehr auf euch gefreut." Im Vorfeld hatte sie angekündigt, die Shows so "intim wie nur möglich" zu gestalten und mit einer zentralen Bühne besonders nah bei den Fans zu sein. Gegenüber Hit Radio FFH erklärte Fischer sinngemäß, das Tourleben sei für sie einfacher, wenn ihre Familie dabei sei und keine lange Trennung entstehe. Ihr Partner und die beiden gemeinsamen Töchter reisen mit auf der Tournee.

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Helene Fischer Tour 2026: Premiere mit emotionalem Bühnenmoment

Neben Hits wie "Atemlos durch die Nacht", "Herzbeben" und "Null auf 100" präsentierte Fischer in Dresden auch neues Material. Gespielt wurden neben "An meiner Seite" auch der Titel "Warum" sowie der aktuelle WM-Song "Heute Nacht". Für ihre Auftritte wechselte Fischer fünfmal das Outfit, darunter Bühnenlooks in Rot, Blau und Silber.

Während der Show kam es auch zu direkten Fanbegegnungen. So holte Fischer etwa eine Zuschauerin für ein gemeinsames Foto auf die Bühne und gratulierte dann einem Brautpaar, das am Tag der Show standesamtlich geheiratet hatte. Bei der Live-Performance von "Schau mal herein" – ihrer 2025 veröffentlichten Version mit Florian Silbereisen – unterlief ihr derweil ein kurzer Texthänger; Fischer nahm den Moment aber mit Humor: "Ich vermisse Flori!"

Tourstart in Dresden: Diese Lieder sind auf Helene Fischers Setlist
Helene Fischer hat ihre große "360° Stadion Tour 2026" in Dresden mit einer spektakulären Show eröffnet. Die Sängerin überraschte die Fans mit einem dramatischen Auftritt und einer beeindruckenden Setlist, die Hits wie "Atemlos" und "Phänomen" umfasst. Weitere Termine folgen in Berlin und Stuttgart.
Große Tour
Helene Fischer in einem roten Body auf der Bühne.

Alle Infos zu Helene Fischers "360°"-Tour

Die aktuelle "360°"-Tour umfasst laut offizieller Terminliste 15 Konzerte in Deutschland, Österreich, der Schweiz und den Niederlanden. Stationen sind unter anderem Berlin, Stuttgart, Frankfurt, Gelsenkirchen, Köln, Hamburg, Hannover, Wien, Zürich, Amsterdam und München. Das Tourende ist für den 17. Juli 2026 in der Münchner Allianz Arena terminiert.

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