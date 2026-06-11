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"Andreas Giebel – Live auf der Bühne!": Kritik zum BR-Kabarett

Lebenssuche im Alltag

"Andreas Giebel – Live auf der Bühne!": Kritik zum BR-Kabarett

11.06.2026, 06.30 Uhr
von Rupert Sommer
Andreas Giebel denkt über Glück, Alltag und Selbstzweifel nach. Sein Solo-Programm sucht Ruhe in einer überdrehten Welt.
Andreas Giebel - Live auf der Bühne
Vor allem als entspannter Polizist in der BR-Serie "München 7" wurde Andreas Giebel zum Volksschauspieler. Doch er steht schon lange auch auf Kabarettbühnen.   Fotoquelle: BR/Ralf Wilschewski
Andreas Giebel - Live auf der Bühne
Ein Höhepunkt im Programm: Auf einer Art Parkbank kann Andreas Giebel inneren Frieden finden.  Fotoquelle: BR/Ralf Wilschewski
Andreas Giebel - Live auf der Bühne
Endlich raus aus dem Alltagsdruck: Andreas Giebel philosophiert über den steinigen Weg, selbst zur Ruhe zu finden.  Fotoquelle: BR/Ralf Wilschewski
Andreas Giebel - Live auf der Bühne
Eigentlich ist der erhobene Zeigefinger nicht der Gestus, den Andreas Giebel auf der Bühne anstrebt.  Fotoquelle: BR/Ralf Wilschewski

Mit "Das Rauschen in den Bäumen" hat der Kabarettist und Charakterdarsteller Andreas Giebel ("Watzmann ermittelt") ein ebenso nachdenkliches wie pointiertes Solo-Programm auf die Bühne gebracht, das sich den großen und kleinen Fragen des Lebens widmet. In der rund 45-minütigen BR-Aufzeichnung "Andreas Giebel – Live auf der Bühne!" steht weniger der schnelle Gag im Vordergrund als vielmehr eine ruhige, oft philosophische Betrachtung des Alltags. Es geht auch um den Versuch, in einer überdrehten Welt Orientierung zu finden.

BR
Andreas Giebel – Live auf der Bühne
Unterhaltung • 11.06.2026 • 22:00 Uhr

"Andreas Giebel – Live auf der Bühne!": BR-Kabarett über Alltag und Orientierung

Im Zentrum des Programms stehen Figuren, die beispielhaft für unterschiedliche Lebensentwürfe und Sehnsüchte stehen: Lotte, die sich durch den alltäglichen Kleinkram kämpft und verzweifelt versucht, alles richtigzumachen. Horst, der sich kurze Auszeiten gönnt, aber nie wirklich abschalten kann. Viona, die ihr Heil in der inneren Einkehr sucht. Und Anton, der sein Leben zunehmend einem kleinen Bildschirm überlässt. Sie alle eint der Wunsch nach einem gelingenden Leben.

Andreas Giebel sucht das Glück zwischen Anspruch und Wirklichkeit

Andreas Giebel verbindet die Episoden zu einer übergeordneten Erzählung über das menschliche Streben nach Glück. Dabei geht es um Erwartungen, die selten erfüllt werden, um Versprechen, die sich als trügerisch erweisen, und um die permanente Suche nach dem richtigen Weg. Immer wieder stellt sich die Frage, ob Optimismus gerechtfertigt ist.

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Mit feinem Humor und präziser Beobachtungsgabe richtet der langjährige "München 7"-Darsteller den Blick dabei auch auf die eigenen Widersprüche. Es sind nicht nur äußere Einflüsse, die uns ausbremsen, sondern oft die eigenen Ansprüche und Zweifel. Der Alltag wird so zur Bühne für ein ständiges Ringen zwischen Anspruch und Wirklichkeit.

"Das Rauschen in den Bäumen": Stilles Finale auf der Parkbank

Am Ende steht ein stilles Bild, das dem Programm seinen Titel gibt: Ein Mensch sitzt auf einer Parkbank, scheinbar angekommen, ohne den Druck, noch etwas erreichen zu müssen. Ein Moment der Ruhe, in dem es nichts mehr zu verpassen gibt – und in dem nur noch "das Rauschen in den Bäumen" zu hören ist.

Andreas Giebel – Live auf der Bühne – Do. 11.06. – BR: 22.00 Uhr

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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