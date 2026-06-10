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"Emotional eine Achterbahn": Jeanette Biedermann redet offen über ihre späte Schwangerschaft

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"Emotional eine Achterbahn": Jeanette Biedermann redet offen über ihre späte Schwangerschaft

10.06.2026, 15.39 Uhr
Anfang 2026 verkündete Jeanette Biedermann ihre erste Schwangerschaft. Für 46-Jährige war die Neuigkeit eine große Überraschung – und ein noch größeres Glück. Dennoch ist die Sängerin und Schauspielerin vorsichtig.
Jeannette Biedermann
Jeannette Biedermann erwartet ihr erstes Kind.  Fotoquelle: 2024 Getty Images/Matthias Nareyek

Als die Ehe von Jeanette Biedermann mit ihrem langjährigen Partner wenige Monate vor ihrem 13. Hochzeitstag in die Brüche ging, kam die Nachricht für die Fans des ehemaligen "Gute Zeiten, schlechte Zeiten"-Stars überraschend. Ein Jahr später wurde publik, dass Biedermann, die neben ihrer Schauspielkarriere in den Nullerjahren auch einige Pop-Hits in den Charts landete, einen neuen Partner habe. Dann die erneute Überraschung: Im März 2026 verkündete die 46-Jährige ihre erste Schwangerschaft.

Obwohl die Schwangerschaft nicht geplant gewesen sei, handelt es sich doch um ein Wunschkind: Den "gemeinsamen Traum einer Familie" hätten Biedermann und ihr neuer Partner durchaus gehabt, verriet die Schauspielerin nun gegenüber "Bunte". "Emotional ist diese Zeit eine Achterbahn", sagte Biedermann, die "in den vergangen Jahren privat sehr viel durchgemacht" hat. Nach dem Ende ihrer Ehe wollte sie "einfach wieder glücklich sein und leben". Mit ihrem neuen Familienglück scheint ihr das gelungen zu sein.

Über den Vater ist wenig bekannt

Trotz der Freude gibt "natürlich auch Angst", sagte Biedermann gegenüber "Bunte" weiter. "Wenn man sich so sehr freut, entsteht automatisch die Sorge, etwas könnte passieren", erklärt die Sängerin. Eine Schwangerschaft mit Mitte 40 gilt als Risikoschwangerschaft.

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Zwar handelt es sich um Biedermanns erstes leibliches Kind, ihr Partner hat aber bereits einen zehnjährigen Sohn. Ansonsten ist wenig bekannt über den Vater ihres Kindes. Lediglich, dass sein Vorname Sebastian ist und er als Unternehmer tätig ist, ist öffentlich bekannt. Auch mit Details über ihre Ehe zu Jörg Weißelberg hielt sich die Sängerin eher zurück. "Wir haben nie eine öffentliche Beziehung geführt", hatte sie nach dem Ende der Beziehung ihre Entscheidung begründet, nicht im Detail über ihr Liebes-Aus zu sprechen.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
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Gute Zeiten, schlechte Zeiten (GZSZ)

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