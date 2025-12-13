Roland Kaiser privat: Das macht der Schlagerstar mit seinem Vermögen

Aus einem Berliner Autoverkäufer wurde einer der erfolgreichsten Schlagerstars Deutschlands – und längst auch ein Multimillionär. Das „Vermögen-Magazin“ beziffert Roland Kaisers finanzielles Polster inzwischen auf über 50 Millionen Euro. Eine Summe, die zu Beginn seiner Karriere weit jenseits dessen lag, was er sich je hätte vorstellen können.

Seine Musik-Karriere startete er zunächst bescheiden mit Auftritten auf Hochzeiten oder Firmenfeiern, ehe ihm in den 1970er-Jahren der Durchbruch gelang. Seither hat Roland Kaiser nicht nur musikalische Erfolge gefeiert, sondern sich auch ein beachtliches Vermögen erarbeitet. Mit dem Geld sorgt der Schlagerstar für ein komfortables Leben seiner Familie – und gönnt sich dabei auch ein durchaus kostspieliges Hobby.

Wie Roland Kaiser seinen ersten Millionen-Hit nutzte Für seine Reisen auf die Insel Sylt setzt Kaiser gerne auf ein ganz besonderes Fortbewegungsmittel: sein eigenes Flugzeug. Bereits 1993 legte der Sänger die Prüfung für den Flugschein ab. Und auch einen anderen Traum erfüllte er sich früh. Schon zu Beginn seiner Karriere kaufte er sich mit den Einnahmen aus seinem Megahit „Santa Maria“ einen gebrauchten Sportwagen.

Doch verschwenderisch ist der gebürtige Berliner nie gewesen – im Gegenteil. Er beschreibt sich selbst als äußerst bedacht, wenn es um Ausgaben geht. Gleichzeitig teilt er seinen Erfolg und unterstützt regelmäßig wohltätige Projekte mit einem Teil seines Vermögens.

Umzug mit Komfort: Roland Kaisers Wohntraum in Münster Beim Thema Wohnen zeigt sich Kaiser durchaus großzügig. Erst vor wenigen Monaten zog der Schlagerstar in ein prachtvolles Anwesen in Münster. Besonders stolz ist er dabei auf die hauseigene Schwimmhalle, in der er künftig seine Bahnen ziehen kann. „Und auch der große Garten ist ein Traum“, schwärmte er im Gespräch mit der BILD. Das neue Domizil ist ein moderner Bungalow – sein altes Haus behält er jedoch weiterhin.

Weit umziehen musste Kaiser übrigens nicht: Nur rund 500 Meter trennen das neue Zuhause von seinem bisherigen. In das alte Haus ist inzwischen sein Ziehsohn Tim mit seiner Familie eingezogen. So bleibt der Sänger in unmittelbarer Nähe zu seinen Enkelkindern, deren Gesellschaft er sichtlich genießt.

