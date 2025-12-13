Home News TV-News

"Friesland – Geisterstunde": Kritik zum ZDF-Krimi mit Maxim Mehmet

"Friesland – Geisterstunde"

Wer hat den Dorfarzt "abgemurkst"?

13.12.2025, 06.00 Uhr
von Susanne Bald
Im 24. Friesland-Krimi "Geisterstunde" im ZDF fehlt das Herzstück: Süher und Insa sind abwesend, während Henk und Brockhorst gegen Chaos und Verdächtigungen ankämpfen.
Friesland - Geisterstunde
Bestatter Habedank (Holger Stockhaus, links) war gerade mit Melanie Harms (Tina Pfurr) unterwegs und beklagte sich, dass sich sein Schwarm Insa seit ihrem Umzug in die USA noch nicht bei ihm gemeldet hat, da stießen sie auf den tödlich verunglückten Dr. Momsen. Und die Hobbyermittler haben für Polizist Henk (Maxim Mehmet) auch gleich eine Theorie.  Fotoquelle: ZDF/Michael Kötschau
Friesland - Geisterstunde
Die IT-Expertin Kim Erveling (Veronique Coubard) ist zwiegespalten, was das Wiederauftauchen ihres Mannes Tom Nitschke (Adrian Julius Tillmann) angeht.   Fotoquelle: ZDF/Marius Becker
Friesland - Geisterstunde
Dr. Hauke Momsen (Klaus Peeck, rechts) und seine Tochter Alrike (Christina Hecke) streiten sich einmal mehr über ihre Vorgehensweisen, da staunen auch Bestatter Wolfgang Habedank (Holger Stockhaus, zweiter von links) und Kommissar Jan Brockhorst (Felix Vörtler) nicht schlecht.  Fotoquelle: ZDF/Willi Weber
Friesland - Geisterstunde
Fedder Offermann (André M. Hennicke) ist seit seiner Verletzung geradezu abhängig von Schmerztabletten. Anders als ihr Vater möchte Alrika Momsen (Christina Hecke) aber einen ganzheitlichen Behandlungsansatz versuchen.  Fotoquelle: ZDF/Willi Weber
Friesland - Geisterstunde
Da seine Partnerin Süher nach Langeoog ausgeliehen ist, ermittelt Henk (Maxim Mehmet, links) mit seinem Chef Brockhorst (Felix Vörtler), der in diesem Fall ständig etwas an ihm auszusetzen hat.  Fotoquelle: ZDF/Michael Kötschau
Friesland - Geisterstunde
Bestatter Wolfgang Habedank (Holger Stockhaus, Mitte) und Apothekerin Melanie Harms (Tina Pfurr) haben den tödlich verunglückten Dr. Momsen am Strand gefunden. Aufgrund einer gebrochenen Achse am Strandsegler, glauben sie und Polizist Henk Cassens (Maxim Mehmet), dass es sich um Mord handeln könnte.  Fotoquelle: ZDF/Michael Kötschau
Friesland - Geisterstunde
Reela Linnewevers (Katharina Heyer, links) hält regelmäßig Séancen ab, an denen auch der ermordete Dr. Momsen teilnahm, um mit seiner verstorbenen Frau in Kontakt zu treten. Das möchte sich Melanie Harms (Tina Pfurr, zweite von rechts) einmal genauer ansehen.  Fotoquelle: ZDF/Michael Kötschau
Friesland - Geisterstunde
Alrike Momsen (Christina Hecke, rechts) und Reela Linnewever (Katharina Heyer) sind sich nicht grün. Hat ihr Vater Dr. Momsen Reela, der er viel Geld für ihr Séancen zahlte, irgendetwas verraten, das sie wissen sollte?   Fotoquelle: ZDF/Michael Kötschau
Friesland - Geisterstunde
Anders als zuletzt spielt Sühers Bruder Yunus Özlügül (Yunus Cumartpay, links) im neuen Fall keine größere Rolle, kann Polizist Henk Cassens (Maxim Mehmet) aber immerhin eine interessante Info liefern.  Fotoquelle: ZDF/Frank W. Hempel
Friesland - Geisterstunde
Was haben Fedder Offermann (André M. Hennicke, links) und der Hacker und Betrüger Tom Nitschke (Adrian Julius Tillmann), der frisch aus dem Gefängnis entlassen ist, miteinander zu tun?  Fotoquelle: ZDF/Frank W. Hempel

Warum funktionieren manche Filme einer Reihe richtig gut und andere kommen nicht so recht in Schwung, so wie "Friesland – Geisterstunde", der 24. Fall, der am Samstagabend im ZDF und vorab in der Mediathek zu sehen ist? Der alte Leerer Hausarzt Dr. Momsen ist mit seinem Strandsegler tödlich verunglückt. "Sabotage!", vermutet Apothekerin Melanie Harms (Tina Pfurr), unterstützt von Bestatter Wolfgang Habedank (Holger Stockhaus). Ja, Dorfpolizist Henk Cassens (Maxim Mehmet) muss sich keine Sorgen um Ermittlungshilfe machen, während seine Partnerin Süher Özlügül (Sophie Dal) bei den Kollegen auf Langeoog aushilft.

ZDF
"Friesland – Geisterstunde"
TV-Krimi • 13.12.2025 • 20:15 Uhr

Henks Chef Brockhorst (Felix Vörtler) schießt sich schnell auf die Ärztin Alrike (Christina Hecke) als Täterin ein, Dr. Momsens Tochter. Die beiden hatten aufgrund ihrer unterschiedlichen Vorstellungen über die Praxisführung ein angespanntes Verhältnis, aber ist das ein Motiv? Und was ist mit Fedder Offermann? Er gab Momsen die Schuld daran, dass er nach einer Verletzung nie wieder richtig gesund wurde. Sogar Drohungen hatte er dem Arzt geschickt, ihn aber nicht "abmurksen" wollen, wie er versichert. Der auf Fieslinge abonnierte André Hennicke spielt Offermann sichtlich vom Leben gestreift und mit einer gewissen bösen Aura.

Die glaubt die Strandsegler-Verkäuferin Reela (Katharina Heyer) auch an Henk zu spüren: "Vielleicht waren Sie in Ihrem früheren Leben selber Verbrecher. Und jetzt müssen Sie Ihre Wut darüber an anderen auslassen", unterstellt sie dem Polizisten, dem das dann doch zu viel Hokuspokus ist. Dr. Momsen dagegen soll Reelas teure Dienste als Medium genutzt haben, um mit seiner verstorbenen Ehefrau in Kontakt zu kommen.

Kim Erveling (Veronique Coubard), die IT-Expertin der Polizei Leer, bekommt derweil unerwarteten Besuch aus ihrer Vergangenheit – und direkt aus dem Knast. Was führt ihr entfremdeter Ehemann im Schilde? Was mauschelt er mit Offermann?

Süher und Insa fehlen dem "Friesland"-Krimi

Verdächtigungen hier, Erkenntnisse dort, doch irgendwie scheint dem 24. "Friesland"-Fall der rote Faden zu fehlen. Brockhorst ist noch schlechter gelaunt als sonst, nicht zuletzt, weil er seinen alten Mantel verloren hat. Dass er seinen Frust am armen Henk auslässt, ihn als inkompetent beschimpft und behauptet, dass er ohne Kollegin Süher nichts schaffe, das geht dann aber doch zu weit. Aber zugegeben, vielleicht ist das ja das Problem des Films: Henk und Süher gemeinsam bilden das Herz von "Friesland", und das fehlt nun, aufgrund von Schauspielerin Sophie Dals Mutterschaft, schon zum zweiten Mal. Aber immerhin meldet sich Süher gelegentlich telefonisch.

Und auch sie fehlt: Apothekerin, Ko-Ermittlerin und Habedank-Schwarm Insa Scherzinger hat Leer verlassen, um in den USA ein Forensik-Studium aufzunehmen. Ob der Abschied für immer ist und Schauspielerin Theresa Underberg die "Friesland"-Reihe verlassen hat, ist nicht bekannt. Sicher ist aber: Im 25. "Friesland"-Krimi "Schiffe schrotten" wird zum Jubiläum keine Geringere als "Tatort"-Urgestein Ulrike Folkerts als Gaststar dabei sein. Der Ausstrahlungstermin für diesen und drei weitere abgedrehte "Friesland"-Filme steht noch nicht fest.

"Friesland – Geisterstunde" – Sa. 13.12. – ZDF: 20.15 Uhr

Tränen am Set: So emotional war Marisa Burgers letzter „Rosenheim-Cops“-Dreh
Nach 25 Jahren steht ein großer Abschied bei den „Rosenheim-Cops“ an. Was hinter dem Aus von Marisa Burger steckt – und warum Fans sich warm anziehen müssen.
Kultfigur verabschiedet sich
Marisa Burger in ihrer Rolle Miriam Stockl lächelt in die Kamera.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

