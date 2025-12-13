"Friesland – Geisterstunde": Kritik zum ZDF-Krimi mit Maxim Mehmet

Warum funktionieren manche Filme einer Reihe richtig gut und andere kommen nicht so recht in Schwung, so wie "Friesland – Geisterstunde", der 24. Fall, der am Samstagabend im ZDF und vorab in der Mediathek zu sehen ist? Der alte Leerer Hausarzt Dr. Momsen ist mit seinem Strandsegler tödlich verunglückt. "Sabotage!", vermutet Apothekerin Melanie Harms (Tina Pfurr), unterstützt von Bestatter Wolfgang Habedank (Holger Stockhaus). Ja, Dorfpolizist Henk Cassens (Maxim Mehmet) muss sich keine Sorgen um Ermittlungshilfe machen, während seine Partnerin Süher Özlügül (Sophie Dal) bei den Kollegen auf Langeoog aushilft.

Henks Chef Brockhorst (Felix Vörtler) schießt sich schnell auf die Ärztin Alrike (Christina Hecke) als Täterin ein, Dr. Momsens Tochter. Die beiden hatten aufgrund ihrer unterschiedlichen Vorstellungen über die Praxisführung ein angespanntes Verhältnis, aber ist das ein Motiv? Und was ist mit Fedder Offermann? Er gab Momsen die Schuld daran, dass er nach einer Verletzung nie wieder richtig gesund wurde. Sogar Drohungen hatte er dem Arzt geschickt, ihn aber nicht "abmurksen" wollen, wie er versichert. Der auf Fieslinge abonnierte André Hennicke spielt Offermann sichtlich vom Leben gestreift und mit einer gewissen bösen Aura.

Die glaubt die Strandsegler-Verkäuferin Reela (Katharina Heyer) auch an Henk zu spüren: "Vielleicht waren Sie in Ihrem früheren Leben selber Verbrecher. Und jetzt müssen Sie Ihre Wut darüber an anderen auslassen", unterstellt sie dem Polizisten, dem das dann doch zu viel Hokuspokus ist. Dr. Momsen dagegen soll Reelas teure Dienste als Medium genutzt haben, um mit seiner verstorbenen Ehefrau in Kontakt zu kommen.

Kim Erveling (Veronique Coubard), die IT-Expertin der Polizei Leer, bekommt derweil unerwarteten Besuch aus ihrer Vergangenheit – und direkt aus dem Knast. Was führt ihr entfremdeter Ehemann im Schilde? Was mauschelt er mit Offermann?

Süher und Insa fehlen dem "Friesland"-Krimi Verdächtigungen hier, Erkenntnisse dort, doch irgendwie scheint dem 24. "Friesland"-Fall der rote Faden zu fehlen. Brockhorst ist noch schlechter gelaunt als sonst, nicht zuletzt, weil er seinen alten Mantel verloren hat. Dass er seinen Frust am armen Henk auslässt, ihn als inkompetent beschimpft und behauptet, dass er ohne Kollegin Süher nichts schaffe, das geht dann aber doch zu weit. Aber zugegeben, vielleicht ist das ja das Problem des Films: Henk und Süher gemeinsam bilden das Herz von "Friesland", und das fehlt nun, aufgrund von Schauspielerin Sophie Dals Mutterschaft, schon zum zweiten Mal. Aber immerhin meldet sich Süher gelegentlich telefonisch.

Und auch sie fehlt: Apothekerin, Ko-Ermittlerin und Habedank-Schwarm Insa Scherzinger hat Leer verlassen, um in den USA ein Forensik-Studium aufzunehmen. Ob der Abschied für immer ist und Schauspielerin Theresa Underberg die "Friesland"-Reihe verlassen hat, ist nicht bekannt. Sicher ist aber: Im 25. "Friesland"-Krimi "Schiffe schrotten" wird zum Jubiläum keine Geringere als "Tatort"-Urgestein Ulrike Folkerts als Gaststar dabei sein. Der Ausstrahlungstermin für diesen und drei weitere abgedrehte "Friesland"-Filme steht noch nicht fest.

