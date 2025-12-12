"Sternstunden-Gala 2025": Die Spendengala vom BR für den guten Zweck

Bereits zum 32. Mal bittet der Bayerische Rundfunk zur großen "Sternstunden-Gala". Namhafte Künstler nehmen Spenden für Not leidende, kranke oder verletzte Kinder entgegen und treten live auf der großen Sternstunden-Bühne auf.

Auch in diesem Jahr versammelt sich ein großes Staraufgebot zur großen "Sternstunden-Gala" des Bayerischen Rundfunks, die der BR am Freitag, 12, Dezember, ab 20.15 Uhr, live überträgt. Es moderieren Sandra Rieß und Volker Heißmann. Unter anderem treten Vanessa Mai, der Singer-Songwriter Iggi Kelly, Francine Jordi und Star-Tenor Klaus Florian Vogt in der Nürnberger Frankenhalle auf. Schon traditionell ist ein "Chor bayerischer Spitzenpolitiker" aus Vertretern des Bayerischen Landtags, der ein Weihnachtslied zum Besten gibt. Begleitet wird er von Bandleader Thilo Wolf am Klavier. Das Volksmusik-Duo "Geschwister Strasser" aus Riedering am Simssee wird die oberbayerischen Farben vertreten.

Mit der Gala, die den Abschluss eines "Spendentages" auf allen BR-Hörfunk- und Fernsehkanälen bildet, wird bereits zum 32. Mal Not leidenden Kindern daheim und in aller Welt geholfen. Dafür, dass das bei aller Ernsthaftigkeit auch unterhaltsam wird, sorgt das heimische Komikerduo Heißmann & Rassau mit fränkischem Humor. Nicht zuletzt stattet aber auch das Nürnberger Christkind vom berühmten Nürnberger Christkindlesmarkt seinen Besuch ab. Promis haben im Voraus mit dem Verkauf von Weihnachtssternen auf dem Markt, aber auch mit Versteigerung auf ihren Tourneen ihren Sternstunden-Obolus beigetragen.

Die Hilfsaktion "Sternstunden", mit der der BR den Sternstunden-Tag und die abendliche TV-Gala betreibt, setzt sich seit 1993 für hilfsbedürftige Kinder "in Bayern, Deutschland und auf der ganzen Welt" ein. Fast 430 Millionen Euro haben die Zuschauer und Hörer des BR in all den Jahren gespendet und damit genau 4.172 Hilfsprojekte wie Schulen, Freizeiteinrichtungen oder Rehazentren gefördert.

In Einspielern und Interviews wird während der Gala von vielen sorgfältig überwachten Hilfsaktionen berichtet. So setzt sich etwa die Hilfsorganisation "World Childhood Foundation", die von Königin Silvia von Schweden gegründet wurde, mit ihren Childhood-Häusern für Kinder und Jugendliche ein, die Opfer oder Zeugen von sexualisierter, körperlicher und psychischer Gewalt wurden. Betroffene Kinder aus Kriegs- und Krisengebieten im Alter von drei bis 14 Jahren werden wiederum vom Verein für schwerstbrandverletzte Kinder umfassend versorgt. Bei der Sternstunden-Gala 2024 wurden nicht weniger als 13,69 Millionen für Kinder in Not gespendet. Ein starkes Zeichen in schwierigen Zeiten!

"Der Wahnsinn, wie viele Menschen da mitmachen" "Wir müssen uns darum kümmern, dass diese Kinder die richtige Betreuung bekommen", sagte Sandra Rieß im vergangenen Jahr im Interview mit der Agentur teleschau. "Und wir dürfen nicht vergessen, dass gerade diese Kinder kaum eine Lobby in unserer Gesellschaft haben, weil Eltern in so einer Situation mit ganz anderen Problemen kämpfen müssen. Diese Mobilisierung, das politische Engagement oder die Gründung von Stiftungen wird zweitrangig, was ich aber auch verstehen kann. Sie müssen schauen, dass sie ihr Leben mit den vorhandenen Möglichkeiten organisieren. Ich hoffe, dass wir mit 'Sternstunden' nicht nur am Gala-Abend, sondern auch das ganze Jahr über für Aufmerksamkeit sorgen können."

Sie glaube, "die Vorweihnachtszeit ist bei uns in den Köpfen als Spendenzeit verankert", so Rieß. "Da macht man sich mehr Gedanken über die Probleme dieser Welt als im Sommer. Vielleicht liegt das an der weihnachtlichen Besinnlichkeit, die einen mehr zum Reflektieren bringt. Es gibt aber das ganze Jahr über 'Sternstunden'-Aktionen, die wir auch vorstellen werden. Das ist der Wahnsinn, wie viele Menschen da mitmachen. Auch im BR, im Sender, ist das eine große Sache. An diesem Tag steht dort alles Kopf, und alle engagieren sich."

