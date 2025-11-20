Home News TV-News

"RTL-Spendenmarathon 2025 – Der Start": Das Charity-Event mit Wolfram Kons

"RTL-Spendenmarathon 2025 – Der Start"

Wolfram Kons rennt für den guten Zweck

20.11.2025, 09.51 Uhr
von Rupert Sommer
Wolfram Kons und zahlreiche Stars engagieren sich beim RTL-Spendenmarathon 2025 für benachteiligte Kinder. Höhepunkt ist das Promi-Special von "Wer wird Millionär?" mit Günther Jauch.
RTL-Spendenmarathon 205
Wolfram Kons führt wie gewohnt durch den RTL-Spendenmarathon 2025.  Fotoquelle: RTL
RTL-Spendenmarathon 2025
Prominenter Unterstützer: Julian Nagelsmann hilft diesmal beim Eintreiben von Spendengeld.  Fotoquelle: 2025 Getty Images/Charles McQuillan
RTL-Spendenmarathon 2025
Model Toni Garrn unterstützt die Arbeit für wohltätige Zwecke.  Fotoquelle: 2025 Getty Images/Vittorio Zunino Celotto
Wer wird Millionär? Prominenten-Special
Wer auf dem heißen Stuhl in der Sendung von Günther Jauch Cleverness zeigt und gute Nerven behält, sichert der Charity-Aktion viel Geld.  Fotoquelle: RTL / Stefan Gregorowius

Im Dienst der guten Sache: Wolfram Kons startet mit der Auftaktsendung "RTL- Spendenmarathon 2025 – Der Start" die diesjährige Charity-Aktion der Senderfamilie, bei der es um Geldspenden zur Unterstützung benachteiligter Kinder geht. Die Herausforderung, an das Mitgefühl der Menschen zu appellieren, ist ihm und RTL eine Herzensangelegenheit, aber auch eine Herausforderung – in Zeiten, in denen vielen Menschen selbst große Sorgen, auch finanzieller Art, haben.

RTL
RTL-Spendenmarathon 2025 – Der Start
Show • 20.11.2025 • 18:00 Uhr

Allerdings kennt Wolfram Kons ein sehr überzeugendes Argument gegen Knausrigkeit, das er immer wieder gerne anbringt: "Wer gibt, ist glücklich", sagt der RTL-Ausnahmemoderator. Diesmal steuert er auch auf einen persönlichen Rekord zu – was die Länge der Aktion angeht.

Wer sichert der Aktion die Quizshow-Million?

Offiziell los geht's um 18.00 Uhr mit der Sendung "RTL-Spendenmarathon 2025", in der auch die Projekte vorgestellt werden, die bei der 30. Ausgabe der Charity-Aktion besonders großzügig unterstützt werden sollen. Danach klinken sich Wolfram Kons und seine Mitstreiter – darunter namhafte Paten des "Marathons" – immer wieder ins laufende Live-Programm bei RTL ein, um an die Notwendigkeit zu erinnern, Mitmenschlichkeit zu zeigen.

Mit von der Partie sind bei der Jubiläumsausgabe diesmal Stars wie Toni Garrn, Rea Garvey und Julian Nagelsmann. Sie helfen beim Einsammeln von Spenden für benachteiligte und schwerkranke Kinder in Deutschland. Aber auch internationale Bildungs-, Gesundheits- und Umweltprojekte sollen von den Erlösen profitieren.

Diesmal steht der Spendenmarathon unter dem ehrgeizigen Motto "30 Jahre – 30 Stunden". Es wird also eine XXL-Version, in der Wolfram Kons einen neuen Bestwert aufstellen möchte – mit der Rekordausgabe der längsten Charity-Sendung im deutschen Fernsehen.

Ein Höhepunkt steht gleich am Donnerstagabend an. Dann nämlich geht es beim Prominenten-Special von "Wer wird Millionär?" um 20.15 Uhr ausschließlich um Geld, das gespendet werden soll. Neben der zweifachen Eiskunstlauf-Olympiasiegerin Katarina Witt stellt sich auch Moderatorin Sonja Zietlow mutig den kniffligen Fragen von Günther Jauch. Comedian Till Reiners versucht ebenfalls sein Glück. Auch ZDF-Quizmoderator Johannes B. Kerner ("Der Quiz-Champion") schaut bei der Konkurrenz vorbei und kämpft entschlossen um die begehrte Million. Das gewonnene Geld der Stars wird für den guten Zweck gespendet. Übrigens: Im vergangenen Jahr kamen beim Spendenmarathon rund 16,6 Millionen Euro zusammen,

RTL-Spendenmarathon 2025 – Der Start – Do. 20.11. – RTL: 18.00 Uhr

"Ich falle aus allen Wolken": Rauswurf-Schock bei "The Taste"
Von wegen: Musik entspannt. Gast-Starkoch Daniel Gottschlich wollte den "The Taste"-Teams mit beschwingten Musik-Kochaufgaben gute Lauen machen. Doch so richtig sprang der Funke nicht über. Und dann mussten gleich zwei Kandidaten die Schürze ablegen.
Musikchaos
The Taste

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

