Raúl Richter und Vanessa Schmitt getrennt – Hochzeit abgesagt

Die RTL-Show "Das Sommerhaus der Stars" hatten Raúl Richter (38) und Vanessa Schmitt (30) 2024 als Paar verlassen – doch nun verkündete der Schauspieler auf Instagram überraschend das Liebes-Aus. Nach sieben Jahren Beziehung.

Raúl Richter verkündet die Trennung in einer Fragerunde In seiner Instagram-Story beantwortete Richter in einer Fragerunde Fragen aus seiner Community. Ein User wollte etwa wissen: "Wann läuten die Hochzeitsglocken?" – und bekam eine Antwort, mit der die Fans wohl nicht gerechnet hatten. Die Hochzeit wurde bereits im letzten Jahr abgesagt.

Raúl Richter schreibt dazu: "Vanessa und ich haben uns nach sieben wunderschönen, gemeinsamen Jahren getrennt. Ihr könnt euch vorstellen, dass es aktuell nicht leicht für uns ist und bitten daher, von Nachfragen abzusehen." Was genau zur Trennung geführt hat, wird nicht verraten, die Gründe blieben "privat", so Richter. "Danke an alle für euer Verständnis."

Raúl Richter und seine Vanessa: Bereits 2022 gab es eine Beziehungspause Kurz darauf äußerte sich auch Vanessa Schmitt auf ihrem Instagram-Account. Dort schreibt sie: "Da ich jetzt schon einige Fragen bezüglich Raúls Fragerunde bekommen habe: Ja, es stimmt – wir haben unsere Hochzeit für dieses Jahr im Sommer abgesagt." Es sei für beide keine leichte Entscheidung gewesen, erklärt Schmitt. "Die letzten Wochen waren wirklich nicht einfach, viele haben ja schon bemerkt, dass etwas nicht stimmt. Es ist gerade eine verdammt harte Zeit."

Es ist nicht das erste Mal, dass es bei dem Paar zu einer Trennung kommt. Bereits im Sommer 2022 legten Schmitt und Richter eine Beziehungspause ein – nachdem er Schmitt betrogen hatte. Bei der Teilnahme an der Reality-Show "Das Sommerhaus der Stars" 2024 sprach das Paar offen über den Seitensprung. "Ich hab's herausgefunden, leider! Natürlich hätte ich mir eher gewünscht, dass du direkt deinen Fehler hättest gestehen können", erklärte Schmitt dazu. Richter beteuerte damals: "Das war nur eine einmalige Sache damals bei mir, und dabei blieb es auch."

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

