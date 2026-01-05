Home News Star-News

Raúl Richter und Vanessa Schmitt getrennt – Hochzeit abgesagt

Nach sieben Jahren Beziehung

Raúl Richter und Vanessa Schmitt getrennt – Hochzeit abgesagt

05.01.2026, 10.24 Uhr
Raúl Richter und Vanessa Schmitt haben sich nach sieben gemeinsamen Jahren getrennt. Auf Instagram verkündeten sie das Liebes-Aus, nachdem bereits ihre Hochzeit abgesagt wurde.
Raul Richter und Vanessa Schmitt
Raul Richter und Vanessa Schmitt haben ihre geplante Hochzeit abgesagt.  Fotoquelle: 2022 Getty Images/Gerald Matzka

Die RTL-Show "Das Sommerhaus der Stars" hatten Raúl Richter (38) und Vanessa Schmitt (30) 2024 als Paar verlassen – doch nun verkündete der Schauspieler auf Instagram überraschend das Liebes-Aus. Nach sieben Jahren Beziehung.

Raúl Richter verkündet die Trennung in einer Fragerunde

In seiner Instagram-Story beantwortete Richter in einer Fragerunde Fragen aus seiner Community. Ein User wollte etwa wissen: "Wann läuten die Hochzeitsglocken?" – und bekam eine Antwort, mit der die Fans wohl nicht gerechnet hatten. Die Hochzeit wurde bereits im letzten Jahr abgesagt.

Raúl Richter schreibt dazu: "Vanessa und ich haben uns nach sieben wunderschönen, gemeinsamen Jahren getrennt. Ihr könnt euch vorstellen, dass es aktuell nicht leicht für uns ist und bitten daher, von Nachfragen abzusehen." Was genau zur Trennung geführt hat, wird nicht verraten, die Gründe blieben "privat", so Richter. "Danke an alle für euer Verständnis."

Derzeit beliebt:
>>Joko packt über wilde "Traumschiff"-Nacht mit Florian Silbereisen aus
>>Warum dieser "Bergdoktor"-Star erst gar nicht mitspielen wollte
>>Birgit Schrowange: Mit diesem berühmten Ex-Mann hat sie ein Kind!
>>Daniel und Patrice Aminati getrennt: Zwei Wahrheiten über eine Ehe

Raúl Richter und seine Vanessa: Bereits 2022 gab es eine Beziehungspause

Kurz darauf äußerte sich auch Vanessa Schmitt auf ihrem Instagram-Account. Dort schreibt sie: "Da ich jetzt schon einige Fragen bezüglich Raúls Fragerunde bekommen habe: Ja, es stimmt – wir haben unsere Hochzeit für dieses Jahr im Sommer abgesagt." Es sei für beide keine leichte Entscheidung gewesen, erklärt Schmitt. "Die letzten Wochen waren wirklich nicht einfach, viele haben ja schon bemerkt, dass etwas nicht stimmt. Es ist gerade eine verdammt harte Zeit."



Joko packt über wilde "Traumschiff"-Nacht mit Florian Silbereisen aus
Eigentlich geht es um ein Spiel. Doch ein lockerer Spruch bringt Joko dazu, eine Erinnerung zu teilen, die viele so nicht erwartet hätten.
Eskalation
Joko Winterscheidt mit ernstem Blick.

Es ist nicht das erste Mal, dass es bei dem Paar zu einer Trennung kommt. Bereits im Sommer 2022 legten Schmitt und Richter eine Beziehungspause ein – nachdem er Schmitt betrogen hatte. Bei der Teilnahme an der Reality-Show "Das Sommerhaus der Stars" 2024 sprach das Paar offen über den Seitensprung. "Ich hab's herausgefunden, leider! Natürlich hätte ich mir eher gewünscht, dass du direkt deinen Fehler hättest gestehen können", erklärte Schmitt dazu. Richter beteuerte damals: "Das war nur eine einmalige Sache damals bei mir, und dabei blieb es auch."

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Relevante Themen dieses Artikels
Gute Zeiten, schlechte Zeiten (GZSZ)

Das könnte dich auch interessieren

Kann ein Versprechen aus Jugendtagen ein Leben verändern?
"Over & Out"
Over & Out
Dieter Bohlen und Carina Walz haben geheiratet – alle Details zur Traumhochzeit
Tränen den Pop-Titans inklusive
Dieter Bohlen und Carina Walz
Jan Köppens Sixpack-Überraschung: RTL-Star zeigt sich fit wie nie!
Fitness Transformation
Jan Köppen
Dschungelcamp-Star Samira Yavuz ergattert "Unter uns"-Rolle
Doppelauftritt
Samira Yavuz
Diese Trennung bei Mark Forster sorgt gerade für Gesprächsstoff
Offene Worte
Mark Forster auf einer Couch.
Nach 20 Jahren Beziehung: Dieter Bohlen und Carina Walz haben geheiratet
Traumhochzeit
Dieter Bohlen und Carina Walz
RTL gibt bekannt: Diese zwölf Stars ziehen ins Dschungelcamp 2026 ein
Promis im Dschungel
Dschungelcamp 2026
Gerard Butler stürzt im Dschungel ab – RTL zeigt das Drama
"Plane – Absturz im Dschungel"
Plane - Absturz im Dschungel
"Welpen sind keine Plüschtiere": Kim Kardashian sorgt mit Weihnachtsgeschenken für Empörung
Welpen-Kontroverse
Kim Kardashian
Britney Spears' sarkastische Weihnachtsgrüße an die Familie
Familienkonflikt
Britney Spears
Deshalb lehnte Heino Ferch die Rolle als „Traumschiff“-Kapitän ab
Er wollte nicht
Heino Ferch in einem Anzug
„Stranger Things“-Finale: Letzte Folge zwingt Netflix-Server in die Knie
Streaming-Hit
Der Cast von "Stranger Things"
Zu sexy? So reagiert Helene Fischer auf Kritik von Howard Carpendale
Harte Kritik
Helene Fischer auf der Bühne
ZDF-Krimi „SOKO Potsdam“ startet mit Rückkehr von Omar El-Saeidi
"SOKO Potsdam – Nachts im Wald"
SOKO Potsdam - Nachts im Wald
Was geschah 1993? Dieser „Taunuskrimi“ blickt tief in die Vergangenheit
"In ewiger Freundschaft – Ein Taunuskrimi"
"In ewiger Freundschaft - Ein Taunuskrimi"
Kann ein Freigesprochener trotzdem schuldig sein?
"Morden im Norden – Weil du böse bist"
Morden im Norden - Weil du böse bist
ARTE ehrt Michel Piccoli mit seinem bewegendsten Film
"Die Dinge des Lebens"
Die Dinge des Lebens
Zurück mit neuen Gesichtern – "Die Landarztpraxis" startet in eine Rekordstaffel
"Neustart in Wiesenkirchen"
"Die Landarztpraxis"
Es gibt mehr als "Bayern oder Dortmund"
"Wochenendrebellen"
Wochenendrebellen
Tabu-Bruch beim "Traumschiff": So kam die Neujahrsfolge "Afrika: Madikwe" an
TV-Kontroverse
Nadine Wrietz und Götz Schubert
Davina und Shania Geiss über Karriere, Social Media und Eigenständigkeit
15 Jahre "Die Geissens"
Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie
Vin Diesel bestätigt Rückkehr von Paul Walker für „Fast & Furious 11“
Letzter Teil der Saga
Fast & Furious 7 (2015)
Hans Sigl verrät: So bekam Ronja Forcher die Rolle als "Bergdoktor"-Tochter Lilli Gruber
Lilli Gruber im ZDF
Ronja Forcher
Gefühle statt Gesetze: Das steckt hinter „Einspruch für die Liebe“
"Rosamunde Pilcher: Einspruch für die Liebe"
Rosamunde Pilcher: Einspruch für die Liebe
Promis zielen auf das Bull's Eye: Diese Stars werfen bei ProSieben um den Titel
"Die Promi-Darts-WM 2026"
Die Promi-Darts-WM 2026
Betrug, Mord und Entführung: Das sind die Streaming-Tipps der Woche
Streaming-Highlights
"Take the Money and Run"
Von Krimis will er nichts mehr wissen: Das macht "Inspector Barnaby"-Star John Nettles heute
Ruhestand in Devon
John Nettles
Von Schlammsuchern und Magnetieren: Neue Folgen für Barnaby und Winter
"Inspector Barnaby: Schätze der Finsternis"
Inspector Barnaby: Schätze der Finsternis
Wie kommen die Kriminalfälle ins TV?
"Backstage – Aktenzeichen XY... Ungelöst"
"Backstage - Aktenzeichen XY... Ungelöst"
Tobler und Berg im dunklen Märchenwald
"Tatort: Das jüngste Geißlein"
Tatort: Das jüngste Geißlein