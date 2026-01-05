Home News TV-News

ZDF-Krimi „SOKO Potsdam“ startet mit Rückkehr von Omar El-Saeidi

"SOKO Potsdam – Nachts im Wald"

ZDF-Krimi „SOKO Potsdam“ startet mit Rückkehr von Omar El-Saeidi

05.01.2026, 09.00 Uhr
von Maximilian Haase
Die ZDF-Krimiserie "SOKO Potsdam" startet mit der achten Staffel. Im ersten Fall müssen die Ermittler um David Grünbaum den Mord an einem Naturfotografen aufklären, der sie in einen Müllskandal verwickelt. Auch ein alter Bekannter kehrt zurück.
SOKO Potsdam - Nachts im Wald
Kommissar David Grünbaum (Omar El-Saeidi, links) feiert in der achten Staffel "SOKO Potsdam" endgültig sein Comeback und ermittelt unter anderem mit Samir Amari (Skandar Amini, rechts) in einem Mordfall.   Fotoquelle: ZDF/Fotografin: Britta Krehl
SOKO Potsdam - Nachts im Wald
Tamara Meurer (Anja Pahl, links) und Pauline Hobrecht (Agnes Decker) bekommen es im Wald mit Bewaffneten zu tun.  Fotoquelle: ZDF/Fotografin: Britta Krehl
SOKO Potsdam - Nachts im Wald
Die Ermittlerinnen Pauline Hobrecht (Agnes Decker, links) und Tamara Meurer (Anja Pahl, zweite von links) rätseln über den Mord an einem Naturfotografen.   Fotoquelle: ZDF/Fotografin: Britta Krehl
SOKO Potsdam - Nachts im Wald
Samir Amari (Skandar Amini, links) und David Grünbaum (Omar El-Saeidi, zweiter von links) geraten in einen Skandal um illegale Müllentsorgung.   Fotoquelle: ZDF/Fotografin: Britta Krehl
SOKO Potsdam - Nachts im Wald
FÖJ-ler Assan Nuri (Mekyas Mulugeta endeckt den Toten unter einem Hochstand.  Fotoquelle: ZDF/Fotografin: Britta Krehl

Seit 2018 ermittelt sich das Team der "SOKO Potsdam" in der gleichnamigen ZDF-Krimireihe durch die brandenburgische Landeshauptstadt. Wer die mittlerweile fast 80 Fälle von Anfang an verfolgte, konnte sich zum Ende der letzten Staffel über ein überraschendes Wiedersehen freuen.

ZDF
SOKO Potsdam – Nachts im Wald
Kriminalfilm • 05.01.2026 • 18:00 Uhr

Omar El-Saeidi kehrt als Kommissar David Grünbaum zurück

Omar El-Saeidi, der in den ersten drei Jahren bis 2021 den Kommissar David Grünbaum verkörperte, feierte sein Comeback. Eines, das nun von Dauer ist: In der achten Staffel, die zum Jahresauftakt beginnt, kehrt der Ermittler endgültig zurück. Im Premierenfall "Nachts im Wald" untersucht der neue, alte Kommissar mit seinen Kollegen den Mord an einem Naturfotografen. Schnell führt die Spur zu Wilderern, Liebesaffären und einem Skandal um illegale Müllentsorgung.

Die Ermittlungen des Teams um Grünbaum, Tamara Meurer (Anja Pahl), Pauline Hobrecht (Agnes Decker) und Samir Amari (Skandar Amini) fördern im 79. Fall der Reihe Erstaunliches zutage: Der erschossene Fotograf, aufgefunden unter einem Hochstand im Potsdamer Forst, fotografierte neben tierischen Waldbewohnern auch so manche illegale Aktivität. Auf seinen früheren Bildern finden sich etwa Wilderer, aber auch maskierte Typen und suspekte Fässer mit Industrieabfällen.

Agrarchemie-Unternehmen im Fokus der Ermittler

Hatte die verbotene Müllentsorgung etwas mit dem Mord zu tun? In den Fokus der Ermittlungen gerät eine Firma für Agrarchemie, deren Chef Jochen Lemischkow (Konstantin Lindhorst) jedoch alles abstreitet. Als die verschwundene Kamera des Toten schließlich gefunden wird, kommt derweil eine Affäre mit Todesfolge ans Licht. Motive und Verdächtige gibt es im Krimi der Autoren Richard Kropf und Julius Kalisch jedenfalls einige.



Die junge Regisseurin Helena Herb, die bereits in der letzten Staffel zwei "SOKO Potsdam"-Episoden inszenierte, zeichnet neben der Premierenfolge auch für den zweiten Film der achten Staffel verantwortlich: Der insgesamt 80. Fall unter dem Titel "Noch einmal Venedig" läuft in der Folgewoche, am Montag, 12. Januar (18 Uhr im ZDF).

SOKO Potsdam – Nachts im Wald – Mo. 05.01. – ZDF: 18.00 Uhr

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

