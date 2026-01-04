"Trauzeugen": Die ungewöhnliche Komödie mit Edin Hasanović

Zwei völlig unterschiedliche Charaktere (Scheidungsanwalt und Paartherapeutin), die wider ihren Willen gezwungen sind, zusammenzuarbeiten (als Trauzeugen für ihre besten Freunde) und sich dabei näher kommen: "Trauzeugen", nun als Free-TV-Premiere bei SAT.1, bedient sich einer oft erprobten Grundkonstellation von klassischen Screwball-Komödien. Und dennoch hat das Regie-Debüt der beiden Drehbuchautoren Christoph Stroeks ("Vielmachglas") und Lena May Graf ("Sophia, der Tod und ich") viel Sehenswertes zu bieten – alleine schon dank der beiden zuletzt sehr angesagten Hauptdarsteller Edin Hasanovic und Almila Bagriacik.

Trauzeugen Komödie • 04.01.2026 • 22:35 Uhr

Gewöhnlich, aber unterhaltsam Der Verlauf der Geschichte dürfte zwar nur wenige überraschen und die Dialoge (Er: "In dem Moment, in dem du heiratest und Kinder kriegst, stirbt ein Teil deiner Persönlichkeit." – Sie: "Wow! Das ist richtig gut, das solltest du in deine Hochzeitsrede einbauen.") sind eher Komödien-Standard. Doch wie die beiden konträren Charaktere zwischen Trauring-Anprobe, Fotoshootings und einem unerwarteten Tauben-Zwischenfall navigieren müssen, ist durchaus amüsant zu sehen.

Dazu ist die Komödie bis in die Nebenrollen bestens besetzt: Cristina do Rego ("Türkisch für Anfänger") und László Branko Breiding ("Start the fck up") spielen das Brautpaar, Iris Berben ist als Anwalts-Chefin zu sehen, und Comedian Kurt Krömer spielt den Gutsherren, der seinen Hof für die Hochzeit bereitstellt.

Trauzeugen – So. 04.01. – SAT.1: 22.30 Uhr

