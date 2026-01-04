Home News TV-News

"Trauzeugen": Die ungewöhnliche Komödie mit Edin Hasanović

"Trauzeugen"

Wenn zwei gegensetzliche Menschen an einem Strang ziehen

04.01.2026, 06.00 Uhr
von Jasmin Herzog
In der Free-TV-Premiere "Trauzeugen" müssen ein Scheidungsanwalt und eine Paartherapeutin als Trauzeugen zusammenarbeiten. Die Komödie mit Edin Hasanović und Almila Bagriacik sorgt für unterhaltsame Momente und ist bis in die Nebenrollen hochkarätig besetzt.
"Trauzeugen"
Die Paartherapeutin Marie (Almila Bagriacik) und der Scheidungsanwalt Jacob (Edin Hasanovic) sollen als Trauzeugen ihrer besten Freunde zusammenarbeiten.   Fotoquelle: SAT.1/2022 Pantaleon Films GmbH
"Trauzeugen"
Marie (Almila Bagriacik, links) und Jacob (Edin Hasanovic, rechts) liegen sich bei jeder Kleinigkeit in den Haaren.   Fotoquelle: SAT.1/2022 Pantaleon Films GmbH
"Trauzeugen"
Die Braut Ruth Podkowik (Cristina do Rego) ist hochschwanger, was die Aufgabe für die Trauzeugen nicht unbedingt leichter macht.   Fotoquelle: SAT.1/2022 Pantaleon Films GmbH
"Trauzeugen"
Comedian Kurt Krömer spielt den Gutsherren, der seinen Hof für die Hochzeit bereitstellt.  Fotoquelle: SAT.1/2022 Pantaleon Films GmbH

Zwei völlig unterschiedliche Charaktere (Scheidungsanwalt und Paartherapeutin), die wider ihren Willen gezwungen sind, zusammenzuarbeiten (als Trauzeugen für ihre besten Freunde) und sich dabei näher kommen: "Trauzeugen", nun als Free-TV-Premiere bei SAT.1, bedient sich einer oft erprobten Grundkonstellation von klassischen Screwball-Komödien. Und dennoch hat das Regie-Debüt der beiden Drehbuchautoren Christoph Stroeks ("Vielmachglas") und Lena May Graf ("Sophia, der Tod und ich") viel Sehenswertes zu bieten – alleine schon dank der beiden zuletzt sehr angesagten Hauptdarsteller Edin Hasanovic und Almila Bagriacik.

SAT.1
Trauzeugen
Komödie • 04.01.2026 • 22:35 Uhr

Gewöhnlich, aber unterhaltsam

Der Verlauf der Geschichte dürfte zwar nur wenige überraschen und die Dialoge (Er: "In dem Moment, in dem du heiratest und Kinder kriegst, stirbt ein Teil deiner Persönlichkeit." – Sie: "Wow! Das ist richtig gut, das solltest du in deine Hochzeitsrede einbauen.") sind eher Komödien-Standard. Doch wie die beiden konträren Charaktere zwischen Trauring-Anprobe, Fotoshootings und einem unerwarteten Tauben-Zwischenfall navigieren müssen, ist durchaus amüsant zu sehen.

Dazu ist die Komödie bis in die Nebenrollen bestens besetzt: Cristina do Rego ("Türkisch für Anfänger") und László Branko Breiding ("Start the fck up") spielen das Brautpaar, Iris Berben ist als Anwalts-Chefin zu sehen, und Comedian Kurt Krömer spielt den Gutsherren, der seinen Hof für die Hochzeit bereitstellt.

Derzeit beliebt:
>>"Bis morgens um sechs gesoffen": Joko über wilde Nacht mit Florian Silbereisen
>>Täter saß im XY-Studio – Rudi Cerne über perfiden Fall: "werde ich nie vergessen"
>>"Wunderland – Vom Kindheitstraum zum Welterfolg": Kritik zum Dokumentarfilm auf SAT.1
>>"Der Super Mario Bros. Film": Die Free-TV-Premiere auf SAT.1

Trauzeugen – So. 04.01. – SAT.1: 22.30 Uhr

"Tatort": Die schockierende Wahrheit hinter dem Kellerdrama
Im Dresdener Tatort "Nachtschatten" behauptet eine 16-Jährige, sie sei einem Keller entkommen, in dem ihr Vater sie und ihre Schwester gefangen hielt. Inspiriert von realen Fällen, ermitteln Winkler und Schnabel in diesem spannenden Fall.
Gefangenschaft
Tatort: Nachtschatten

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*
*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Papa Wilsberg und sein Sohn Ekki müssen zum Therapeuten
"Wilsberg – Trügerische Sicherheit"
Wilsberg - Trügerische Sicherheit
Im Free-TV: Mit diesem Film ging der Oscar fast nach Deutschland
Sandra Hüller im Ersten
Anatomie eines Falls
"Die Kanzlei – Weites Land": Kritik zum neuen Film mit Sabine Postel
Anwälte auf Abwegen
"Die Kanzlei - Weites Land"
Späte Fortsetzung von Bullys Hit: Das sind die Heimkino-Highlights der Woche
DVD-Neuerscheinungen
"Das Kanu des Manitu"
Weihnachtsklassiker verpasst? Hier gibt es "Liebe braucht keine Ferien" und Co.!
Festtagsfilme
"Liebe braucht keine Ferien"
Heimliche Wünsche zwischen Rolltreppe und Schmucktheke
"Weihnachten im Olymp"
Weihnachten im Olymp
Ehe oder Scheidung? Alle Entscheidungen im Finale von „Hochzeit auf den ersten Blick“
Liebe, Freundschaft oder Aus?
"Hochzeit auf den ersten Blick"
Ein neuer Weihnachtsfilm von Richard Curtis mit Melissa McCarthy
"The Genie"
"The Genie"
"Dahlmanns letzte Bescherung": Kritik zum ZDF-Krimi mit Anja Kling
Weihnachtskrimi
Dahlmanns letzte Bescherung
ARD zeigt Patchwork-Weihnachtskomödie mit Starbesetzung
"Abenteuer Weihnachten – Familie kann nie groß genug sein"
Abenteuer Weihnachten - Familie kann nie groß genug sein
Heftige Kritik an neuer "Traumschiff"-Folge: "An Respektlosigkeit kaum zu übertreffen"
Tabubruch auf See
"Das Traumschiff"
Dschungelcamp-Star Samira Yavuz ergattert "Unter uns"-Rolle
Doppelauftritt
Samira Yavuz
Jan Köppens Sixpack-Überraschung: RTL-Star zeigt sich fit wie nie!
Fitness Transformation
Jan Köppen
"Dauernd ihre Handys in der Hand": "Ku'damm"-Star Sonja Gerhardt über die Kinder dieser Zeit
Einfluss der 90er
Sonja Gerhardt im Interview
Deshalb hätte Mark Keller beinahe seine "Bergdoktor"-Rolle abgelehnt
"Viel zu klein"
"Der Bergdoktor"
Mel Gibson wird 70: Ein Blick auf seine besten und miesesten Streifen
Hollywood-Titan
Mel Gibson
Ein Blick hinter die Kulissen von "Aktenzeichen XY... Ungelöst"
True-Crime-Dauerbrenner
"Backstage - Aktenzeichen XY... Ungelöst"
Vom Ursprung großer Kunst
"Renaissance – Glanz und Gewalt einer Epoche"
"Renaissance - Glanz und Gewalt einer Epoche"
Wie wird ein Song zum Ohrwurm und warum?
"So klingt Deutschland – Unsere 50 beliebtesten Dauerbrenner"
So klingt Deutschland - Unsere 50 beliebtesten Dauerbrenner
Birgit Schrowange: Mit diesem berühmten Ex-Mann hat sie ein Kind!
Folgenreiche Liaison von „Extra“ und „Explosiv“
Birgit Schrowange
Andrea Kiewels Beziehung stand wegen ihrer Diät vor dem Aus: Verlobung geplatzt?
Radikale Gewichtsabnahme
Andrea "Kiwi" Kiewel
Diese Trennung bei Mark Forster sorgt gerade für Gesprächsstoff
Offene Worte
Mark Forster auf einer Couch.
Wird Hans Sigl der neue „Traumschiff“-Kapitän? Die Antwort des "Bergdoktor"
Aplen-Panorama statt traumhafte Südsee
Hans Sigl auf der Bühne & Florian Silbereisen im Kapitänskostüm. Fotomontage.
„Der Bergdoktor“ Staffel 19: Ronja Forcher gibt erste Einblicke
Große Gefühle am Wilden Kaiser
Hans Sigl und Ronja Forcher sitzen auf einer Biertischgarnitur vor den Bergen Tirols.
Hinter den Kulissen von „Der Bergdoktor“: Hans Sigls stilles Erfolgsrezept
Set-Geheimnisse
"Der Bergdoktor"
Thomas Gottschalk polarisiert: Ein Überblick über seine größten Fauxpas
Skandale des Showmasters
Thomas Gottschalk und Heidi Klum
"Da würde ich eher betteln gehen": Diese Raritäten würde Händler Walter Lehnertz niemals verkaufen
Unverkäufliche Schätze
Walter Lehnertz
Was wurde aus den "Harry Potter"-Kinderstars?
Karrieren nach Hogwarts
Was wurde aus den Stars der "Harry Potter"-Reihe?
"Tatort": Die schockierende Wahrheit hinter dem Kellerdrama
Gefangenschaft
Tatort: Nachtschatten
True-Crime-Serie über die Krypto-Queen: "Take the Money and Run"
Krypto-Betrug
Take the Money and Run