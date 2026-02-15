Home News TV-News

"Wo die Lüge hinfällt": Die Free-TV-Premiere auf RTL mit Sydney Sweeney

"Wo die Lüge hinfällt"

Sydney Sweeney und Glen Powell als (fast) perfektes Paar

15.02.2026, 06.30 Uhr
von Jasmin Herzog
In der romantischen Komödie "Wo die Lüge hinfällt" treffen Bea und Ben auf einer Hochzeit in Australien aufeinander und müssen als Paar auftreten, obwohl sie sich eigentlich nicht ausstehen können. Wird aus der Lüge am Ende doch noch Liebe?
"Wo die Lüge hinfällt"
Ben (Glen Powell) und Bea (Sydney Sweeney) können sich eigentlich nicht leiden, spielen in "Wo die Lüge hinfällt" aber trotzdem sehr überzeugend ein Liebespaar.  Fotoquelle: RTL / 2023 Columbia Pictures Industries, Inc., Kimmel Distribution, LLC and TSG Entertainment II LLC.
"Wo die Lüge hinfällt"
"Wo die Lüge hinfällt" erzählt eine kurzweilige Liebesgeschichte mit eher unwahrscheinlichem Verlauf. In den Hauptrollen: Sydney Sweeney (rechts) und Glen Powell.  Fotoquelle: RTL / 2023 Columbia Pictures Industries, Inc., Kimmel Distribution, LLC and TSG Entertainment II LLC.
"Wo die Lüge hinfällt"
Eine gespielte romantische Szene endet für Ben (Glen Powell) und Bea (Sydney Sweeney) im Wasser.   Fotoquelle:  RTL / 2023 Columbia Pictures Industries, Inc., Kimmel Distribution, LLC and TSG Entertainment II LLC.

"Ich könnte nie mit einem wie ihm zusammen sein", schimpft sie. Und er stellt fest: "Die Kleine ist ein Desaster." Das also haben Bea (Sydney Sweeney) und Ben (Glen Powell) nach ihrem ersten Date verstanden: Sie mögen sich nicht. Ein zweites Date ist für beide kein Thema. Ausgeschlossen. Niemals. Bah! Und doch führt das Schicksal sie in "Wo die Lüge hinfällt" wieder zusammen. RTL zeigt die charmante US-amerikanische Romanze aus dem Jahr 2023 nun als Free-TV-Premiere.

RTL
Wo die Lüge hinfällt
Komödie • 15.02.2026 • 20:15 Uhr

Wiedersehen auf einer Hochzeit

Schuld am unfreiwilligen Wiedersehen der attraktiven Single-Menschen Bea und Ben ist eine Hochzeit in Australien, zu der beide mit dem gleichen "Problem" anreisen: Sie haben keine Begleitung dabei, würden es aber ganz gerne so aussehen lassen, als hätten sie eine, um nervigen Fragen und noch nervigeren Verkuppelungsversuchen vorzubeugen. Also schließen sie sich zusammen, spielen ein Pärchen und ziehen dabei alle Register. Bei einer Bootsfahrt wird vor versammelter Hochzeitsgesellschaft sogar die "Ich bin der König der Welt"-Szene aus "Titanic" nachgestellt.

"So süß, die beiden", denken alle. Insgeheim finden sich Ben und Bea natürlich weiterhin doof, aber wer weiß, vielleicht wird aus der Lüge am Ende ja doch noch so etwas wie Liebe. Inszeniert wurde "Wo die Lüge hinfällt" schließlich von US-Regisseur Will Gluck (Drehbuch: Gluck, Ilana Wolpert), einem Spezialisten für leichtfüßige romantische Komödien mit eher unwahrscheinlichem Verlauf ("Freunde mit gewissen Vorzügen", "Annie").

Derzeit beliebt:
>>"Polizeiruf 110: Der Wanderer zieht von dannen": Der letzte Fall aus Halle in der ARD
>>"Die Tribute von Panem – The Ballad of Songbirds & Snakes": Das Prequel auf ProSieben
>>"Das Irrste!" Hobby-Schatzsucher findet verlorenen Ehe-Ring von Hardy Krüger junior
>>Mini-Quote für RTL: Stefan Raabs Show fällt auch auf neuem Sendeplatz durch

Wo die Lüge hinfällt – So. 15.02. – RTL: 20.15 Uhr

Nach Tod von "Dawson's Creek"-Star: Hollywood-Stars trauern um James Van Der Beek
James Van Der Beek, bekannt für seine Rolle als Dawson Leery in "Dawson's Creek", ist im Alter von 48 Jahren an Darmkrebs verstorben. Seine Familie und zahlreiche Stars drücken ihre Trauer aus.
Hollywood-Trauer
James Van Der Beek

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*
*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Helene Fischers bessere Hälfte: Das wissen wir über Thomas Seitel
Ein vielseitiger Künstler
Thomas Seitel trägt einen Anzug und schaut in die Kamera.
"Das schnallen die Leute nicht": Amiry Aly redet sich wegen Gil Ofarims Dschungel-Sieg in Rage
Kritik an Gil Ofarim
Amira Aly / Gil Ofarim
"Frisch verliebt": Moderatorin Martina Reuter macht neue Beziehung öffentlich
Transformation
Martina Reuter
So souverän war Gil Ofarims Dschungel-Sieg: RTL veröffentlicht Voting-Ergebnisse
Dschungelkönig 2026
Sonja Zietlow, Jan Köppen und Gil Ofarim
Alle „Let’s Dance“-Gewinner seit 2006: Ihre Karrieren im Überblick
Triumph, Playboy, Skandal
Wayne Carpendale holte sich in der ersten Show von "Let's Dance" mit einer Tanzpartnerin Isabel Edvardsson den Sieg.
Nach Antisemitismus-Skandal: Tal Ofarim verteidigt Bruder Gil bei RTL
Dschungelcamp-Kontroverse
Gil Ofarim blickt nach unten in einem Gerichtssaal.
"Ärgert mich massiv": Hotelmitarbeiter äußert sich über Gil Ofarim nach "Dschungelcamp"
Nach dem "Dschungelcamp"-Sieg
Gil Ofarim hat die RTL-Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" gewonnen. Nun hat sich der Hotelangestellte zu Wort gemeldet und sich über Gil Ofarims Verhalten im "Dschungelcamp" geäußert.
Drama um RTL-Kündigungen: Katja Burkard rudert zurück!
Sie korrigiert sich
Katja Burkard
Meryl Streep und Alec Baldwin: Ein Traumpaar im zweiten Frühling im Free-TV
Romantische Komplikationen
Array
So mörderisch geht die RTL-Krimiserie „Dünentod – Ein Nordsee-Krimi“ weiter
Spannende Folgen
Tjark Wolf (Hendrik Duryn), Fredericke Olsen (Isabel Thierauch)
Überraschendes Comeback: Warum Sasha jahrelang nicht bei Silbereisen auftrat
Das ist der Grund
Sasha steht auf der Bühne vor einem Mikrofon.
Silbereisen wegen "Traumschiff" in der Kritik: Jetzt spricht Barbara Wussow Klartext
Ist er ein guter Kapitän?
Florian Silbereisen, Barbara Wussow und Daniel Morgenroth beim "Traumschiff"-Dreh.
"Ich war verzweifelt": "Nord bei Nordwest"-Star packt über Existenzängste aus
Schauspielerkarriere
Regine Hentschel
Kaum zu glauben, aber wahr: Diese Silbereisen-Geschichten sind echt passiert
Verrückte Stories
Florian Silbereisen.
Holly Hunter lehrt in "Star Trek: Starfleet Academy" auf Paramount+
Starfleet-Evolution
Holly Hunter
Heute im TV: Scorsese stellte mit "Departed" die Gangsterfilm-Welt auf den Kopf
Film-Klassiker
Departed - Unter Feinden
BBC adaptiert "Herr der Fliegen" als Serie: Plötzlich Chef auf einer einsamen Insel
Literatur-Klassiker
Lord of the Flies
Diese Talente starteten dank "The Voice Kids" durch
Karriere-Talente
Mike Sinter
Mord im Milieu: Ein starkes Team deckt auf!
"Ein starkes Team – Abgeschleppt"
Ein starkes Team - Abgeschleppt
Der Rausch: Alkohol als Lebenskunst
"Der Rausch"
Der Rausch
Die Geschichte von Christian Schmiedt: Ein Sportler, der Grenzen überwindet
"einfach Mensch: Christian Schmiedt: Paralympics 2026"
einfach Mensch: Christian Schmiedt: Paralympics 2026
Jetzt geht auch Evelyn Burdecki aufs "Traumschiff" – ihre Rolle spricht Bände
Influencer an Bord
Das Traumschiff - Island
Wenn die Fabrik schließt: Schock für die Region
"ZDF.reportage: Wenn die Fabrik schließt – Heimat ohne Jobs"
Wenn die Fabrik schließt - Heimat ohne Jobs
Alle Stühle neu gemischt: "The Voice Kids" startet mit neuen Coaches
"The Voice Kids"
The Voice Kids
Freundschaft: Ein ewiges Rätsel oder neurobiologisches Phänomen?
"Freundschaft – eine Superkraft?"
Freundschaft - eine Superkraft?
Die erste deutsche HBO-Serie und eine Bestseller-Verfilmung: Das sind die Streaming-Tipps der Woche
Streaming-Hits
"Banksters"
„Bares für Rares“: Kurioser Dachbodenfund bringt 30-fache der Expertise
Ausgabe vom 13. Februar 2026
Moderator Horst Lichter.
"Wussten, ob sie es überlebt": Judith Rakers plädiert dafür, das Böllern einzuschränken
Aberglaube im Podcast
Judith Rakers
"Ältern" in der Krise: Das sind die Kino-Highlights der Woche
Kino-Neustarts
Die Ältern
"Das muss aufhören!": Carsten Maschmeyer springt für Arbeitnehmer in die Bresche
Mitarbeiter wertschätzen
Carsten Maschmeyer