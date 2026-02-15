"Wo die Lüge hinfällt": Die Free-TV-Premiere auf RTL mit Sydney Sweeney

"Ich könnte nie mit einem wie ihm zusammen sein", schimpft sie. Und er stellt fest: "Die Kleine ist ein Desaster." Das also haben Bea (Sydney Sweeney) und Ben (Glen Powell) nach ihrem ersten Date verstanden: Sie mögen sich nicht. Ein zweites Date ist für beide kein Thema. Ausgeschlossen. Niemals. Bah! Und doch führt das Schicksal sie in "Wo die Lüge hinfällt" wieder zusammen. RTL zeigt die charmante US-amerikanische Romanze aus dem Jahr 2023 nun als Free-TV-Premiere.

Wo die Lüge hinfällt Komödie • 15.02.2026 • 20:15 Uhr

Wiedersehen auf einer Hochzeit Schuld am unfreiwilligen Wiedersehen der attraktiven Single-Menschen Bea und Ben ist eine Hochzeit in Australien, zu der beide mit dem gleichen "Problem" anreisen: Sie haben keine Begleitung dabei, würden es aber ganz gerne so aussehen lassen, als hätten sie eine, um nervigen Fragen und noch nervigeren Verkuppelungsversuchen vorzubeugen. Also schließen sie sich zusammen, spielen ein Pärchen und ziehen dabei alle Register. Bei einer Bootsfahrt wird vor versammelter Hochzeitsgesellschaft sogar die "Ich bin der König der Welt"-Szene aus "Titanic" nachgestellt.

"So süß, die beiden", denken alle. Insgeheim finden sich Ben und Bea natürlich weiterhin doof, aber wer weiß, vielleicht wird aus der Lüge am Ende ja doch noch so etwas wie Liebe. Inszeniert wurde "Wo die Lüge hinfällt" schließlich von US-Regisseur Will Gluck (Drehbuch: Gluck, Ilana Wolpert), einem Spezialisten für leichtfüßige romantische Komödien mit eher unwahrscheinlichem Verlauf ("Freunde mit gewissen Vorzügen", "Annie").

Wo die Lüge hinfällt – So. 15.02. – RTL: 20.15 Uhr

