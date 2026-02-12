Nach Tod von "Dawson's Creek"-Star: Hollywood-Stars trauern um James Van Der Beek

"Unser geliebter James David Van Der Beek ist heute Morgen friedlich verstorben. Er hat seine letzten Tage mit Mut, Glauben und Würde gemeistert", so schreibt die Familie des sechsfachen Vaters auf Instagram. Und weiter: "Es gibt viel zu erzählen über seine Wünsche, seine Liebe zur Menschheit und die Heiligkeit der Zeit. Diese Tage werden kommen. Jetzt bitten wir um friedliche Privatsphäre, während wir um unseren geliebten Ehemann, Vater, Sohn, Bruder und Freund trauern."

Van Der Beek, der in den Neunzigern vor allem durch seine Rolle des Dawson Leery in "Dawson's Creek" bekannt geworden war, hatte seine Krebserkrankung erst im November 2024 öffentlich gemacht. In Interviews zeigte sich der Familienvater zuletzt noch optimistisch – nun hat er den Kampf gegen die Krankheit verloren.

Hollywood-Stars trauern um James Van Der Beek Neben seiner Frau Kimberly hinterlässt Van Der Beek sechs gemeinsame Kinder. Doch nicht nur seine Familie trauert um den 48-Jährigen, auch viele Hollywood-Stars und Schauspielkollegen melden sich zu Wort und drücken ihre Trauer aus.

So schreibt Schauspielerin Reese Witherspoon unter dem Beitrag an seine Ehefrau gewandt: "Ich schicke alle meine Engel, um ihn nach Hause zu tragen. Du und deine wundervolle Familie seid in meinem Herzen." Hilary Duff kommentiert: "Oh Kimberly. Ich sende dir all die Liebe, die ich habe."

"Buffy"-Schauspielerin Sarah Michelle Gellar schreibt in ihrer Instagram-Story zu einem gemeinsamen Foto: "Ich bin zusammen mit James aufgewachsen. Er war einer der Guten." Mary-Margaret Humes, die in "Dawson's Creek" die Mutter von Dawson Lerry spielte, zeigte sich ebenfalls bestürzt: "Selten bin ich sprachlos ... heute wäre die Ausnahme", schrieb sie auf Instagram. "James, mein liebenswürdiger Kämpfer, du hast mit solcher stillen Stärke und Würde einen harten Kampf gegen alle Widrigkeiten geführt. Dafür werde ich dich immer lieben und bewundern."

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!