Nach Tod von "Dawson's Creek"-Star: Hollywood-Stars trauern um James Van Der Beek

Hollywood-Trauer

Nach Tod von "Dawson's Creek"-Star: Hollywood-Stars trauern um James Van Der Beek

12.02.2026, 10.33 Uhr
James Van Der Beek, bekannt für seine Rolle als Dawson Leery in "Dawson's Creek", ist im Alter von 48 Jahren an Darmkrebs verstorben. Seine Familie und zahlreiche Stars drücken ihre Trauer aus.
James Van Der Beek
Der Schauspieler James Van Der Beek ist im Alter von 48 Jahren verstorben.  Fotoquelle: 2019 Getty Images/Emma McIntyre
"Dawson's Creek"
Der Cast der Serie "Dawson's Creek", von links: Michelle Williams, James Van Der Beek, Joshua Jackson und Katie Holmes.  Fotoquelle: Columbia TriStar

"Unser geliebter James David Van Der Beek ist heute Morgen friedlich verstorben. Er hat seine letzten Tage mit Mut, Glauben und Würde gemeistert", so schreibt die Familie des sechsfachen Vaters auf Instagram. Und weiter: "Es gibt viel zu erzählen über seine Wünsche, seine Liebe zur Menschheit und die Heiligkeit der Zeit. Diese Tage werden kommen. Jetzt bitten wir um friedliche Privatsphäre, während wir um unseren geliebten Ehemann, Vater, Sohn, Bruder und Freund trauern."

Van Der Beek, der in den Neunzigern vor allem durch seine Rolle des Dawson Leery in "Dawson's Creek" bekannt geworden war, hatte seine Krebserkrankung erst im November 2024 öffentlich gemacht. In Interviews zeigte sich der Familienvater zuletzt noch optimistisch – nun hat er den Kampf gegen die Krankheit verloren.

Hollywood-Stars trauern um James Van Der Beek

Neben seiner Frau Kimberly hinterlässt Van Der Beek sechs gemeinsame Kinder. Doch nicht nur seine Familie trauert um den 48-Jährigen, auch viele Hollywood-Stars und Schauspielkollegen melden sich zu Wort und drücken ihre Trauer aus.

Derzeit beliebt:
>>Bill und Tom Kaulitz kündigen "geheimes Projekt" an: "Es kommt im Mai!"
>>"Ihr werdet beklaut!": Katja Krasavice warnt ihre Fans vor gefälschten KI-Videos
>>Leslie Nielsen: Vom ernsthaften Schauspieler zur Comedy-Ikone
>>Meryl Streep und Alec Baldwin: Ein Traumpaar im zweiten Frühling im Free-TV

So schreibt Schauspielerin Reese Witherspoon unter dem Beitrag an seine Ehefrau gewandt: "Ich schicke alle meine Engel, um ihn nach Hause zu tragen. Du und deine wundervolle Familie seid in meinem Herzen." Hilary Duff kommentiert: "Oh Kimberly. Ich sende dir all die Liebe, die ich habe."

"Buffy"-Schauspielerin Sarah Michelle Gellar schreibt in ihrer Instagram-Story zu einem gemeinsamen Foto: "Ich bin zusammen mit James aufgewachsen. Er war einer der Guten." Mary-Margaret Humes, die in "Dawson's Creek" die Mutter von Dawson Lerry spielte, zeigte sich ebenfalls bestürzt: "Selten bin ich sprachlos ... heute wäre die Ausnahme", schrieb sie auf Instagram. "James, mein liebenswürdiger Kämpfer, du hast mit solcher stillen Stärke und Würde einen harten Kampf gegen alle Widrigkeiten geführt. Dafür werde ich dich immer lieben und bewundern."

"Gebührender Abschied": Michelle erlebt rührende Überraschung bei Kölner Konzert
Nach ihrer Abschiedstournee "Zum letzten Mal" zieht sich Michelle endgültig aus dem Musikgeschäft zurück. Ihr Auftritt in der ausverkauften Lanxess-Arena wurde mit dem "Sold Out Award" geehrt.
Karriereende
Michelle

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

