Catherine O'Hara: Todesursache offiziell bestätigt

10.02.2026, 11.24 Uhr
Vor knapp zwei Wochen starb "Kevin – Allein zu Haus"-Darstellerin Catherine O'Hara überraschend mit 71 Jahren. Nun haben Behörden die offizielle Todesursache bekannt gegeben.
Catherine O'Hara starb am 30. Januar mit 71 Jahren. Nun wurde die offizielle Todesursache enthüllt.  Fotoquelle: 2025 Getty Images/Frazer Harrison

Unerwartet war am 30. Januar die erfolgreiche Schauspielerin Catherine O'Hara im Alter von 71 Jahren verstorben. Laut ihres Managers starb die "Schitt's Creek"-Darstellerin in ihrem Haus in Los Angeles "nach einer kurzen Krankheit". Nun haben Behörden im US-Bundesstaat Kalifornien die offizielle Todesursache veröffentlicht.

Nach einem Bericht des Gerichtsmedizinischen Instituts von Los Angeles County, aus dem unter anderem das Boulevard-Magazin "TMZ" zitiert, erlitt O'Hara eine Lungenembolie. Damit wird eine Verstopfung eines Blutgefäßes in der Lunge bezeichnet. Außerdem soll Darmkrebs zu ihrem Tod beigetragen haben. Die Schauspielerin war wegen akuter Atemnot in ein Krankenhaus eingeliefert worden, kurz darauf starb sie.

Weltbekannt durch eine Rolle

Catherine O'Hara hatte seit den 1970er-Jahren vor der Kamera gestanden. Vor allem als Darstellerin in Komödien machte sie sich einen Namen. Ihren Durchbruch hatte sie 1985 an der Seite von Rosanna Arquette und Griffin Dunne in Martin Scorseses Tragikomödie "Die Zeit nach Mitternacht". Danach war sie unter anderem in "Sodbrennen" (1986) und "Beetlejuice" (1988) zu sehen.

Weltweite Bekanntheit erlangte die kanadisch-US-amerikanische Schauspielerin mit "Kevin – Allein zu Haus". In der Weihnachtskomödie spielt sie die Mutter in einer Familie in Chicago, die in den Urlaub nach Paris aufbricht und dabei vor lauter Stress den achtjährigen Sohn (gespielt von Macaulay Culkin) zu Hause vergisst. Auch in der gleichfalls erfolgreichen Fortsetzung "Kevin – Allein in New York" war O'Hara mit von der Partie.

Große Erfolge feierte die 1954 in Toronto geborene Schauspielerin auch mit Fernsehproduktionen. Für ihre Hauptrolle im Sitcom-Hit "Schitt's Creek" wurde sie unter anderem mit dem TV-Preis Emmy und einem Golden Globe ausgezeichnet. Zuletzt war O'Hara an der Seite Pedro Pascals in der dystopischen Dramaserie "The Last of Us" und in einer Nebenrolle der preisgekrönten Sitcom "The Studio" zu sehen.

Nach dem Saarbrücken-"Tatort": Warum ist die Flutung von alten Stollen umstritten?
Der neue Saarbrücken-Tatort führt Kommissarin Esther Baumann in ihr Heimatdorf an der französischen Grenze zurück. Zwei verfeindete Familien, ein Mord und das hochaktuelle Thema der Grubenflutung sorgen für Spannung. Persönliche Konflikte und gesellschaftliche Themen werden geschickt verknüpft.
Familiendrama und Grubenflutung
"Tatort: Das Böse in Dir"

