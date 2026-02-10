Home News TV-News

"Tatort: Kehraus": Kritik zu, Krimi im BR mit Miroslav Nemec

"Tatort: Kehraus"

Mord im Fasching: Tatort enthüllt düstere Geheimnisse

10.02.2026, 06.30 Uhr
von Eric Leimann
Der Tatort "Kehraus" entführt nach München zur Faschingszeit und verknüpft einen mysteriösen Mordfall mit einem eindrucksvollen Porträt einer Frau auf der Suche nach einem besseren Leben.
Tatort: Kehraus
Eine "Tatort"-Närrinnen-Geschichte von 2020 wird wiederholt: Die Spur einer Leiche im Münchener Faschingstreiben führt zu Silke Weinzierl (Nina Proll). Den Ermittlern Ivo Batic (Miroslav Nemec, rechts) und Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl) sagt sie jedoch, dass sie den Toten nicht kannte.  Fotoquelle: BR / Lieblingsfilm GmbH / Peter Nix
Tatort: Kehraus
Ivo Batic (Miroslav Nemec, rechts) und Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl) inspizieren den Tatort. Ein 70-Jähriger, der eben noch um die Ecke Fasching feierte, ist offenbar unter Gewalteinwirkung ums Leben gekommen.  Fotoquelle: BR / Lieblingsfilm GmbH / Peter Nix
Tatort: Kehraus
Musik aus, die Party zu Ende? Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl, links) und Ivo Batic (Miroslav Nemec) beruhigen die Feiernden in "Irmis Stüberl", denn sie müssen ein paar Fragen stellen.  Fotoquelle: BR / Lieblingsfilm GmbH / Peter Nix
Tatort: Kehraus
Porträt einer "Lebensspielerin": Silke Weinzierl (Nina Proll) genießt ein kurzes Hoch in Sachen Glück.  Fotoquelle: BR / Lieblingsfilm GmbH / Peter Nix
Tatort: Kehraus
Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl, links) und Ivo Batic (Miroslav Nemec) sprechen mit "Irmi" (Johanna Bittenbinder), der Wirtin der Faschingskneipe.  Fotoquelle: BR / Lieblingsfilm GmbH / Peter Nix
Tatort: Kehraus
Ein Hauch von "Nomadland" in München: Silke Weinzierl (Nina Proll), die all ihr Hab und Gut ins Auto gepackt hat, gönnt sich eine Rauchpause.  Fotoquelle: BR / Lieblingsfilm GmbH / Peter Nix
Tatort: Kehraus
Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl, links) und Ivo Batic (Miroslav Nemec) befragen Zeugen in einer Kneipe, in der ein Toter Minuten vor dem Ende seines Lebens noch Fasching feierte.  Fotoquelle: BR / Lieblingsfilm GmbH / Peter Nix
Tatort: Kehraus
Ivo Batic (Miroslav Nemec) und eine Polizistin führen Silke Weinzierl (Nina Proll, zweite von links) zur Ausnüchterungszelle.  Fotoquelle: BR / Lieblingsfilm GmbH / Peter Nix
Tatort: Kehraus
Kalli Hammermann (Ferdinand Hofer) macht sich seine Gedanken im Präsidium.  Fotoquelle: BR / Lieblingsfilm GmbH / Peter Nix
Tatort: Kehraus
Silke Weinzierl (Nina Proll, rechts) begleicht ihre Mietschulden bei ihrer alten Freundin Anna Pollinger (Monika Gruber).  Fotoquelle: BR / Lieblingsfilm GmbH / Peter Nix
Tatort: Kehraus
Großartiges Frauenporträt: Nina Proll als gefallenes Faschings-Rotkäppchen im Münchener "Tatort: Kehraus".  Fotoquelle: BR / Lieblingsfilm GmbH / Peter Nix

Auch wenn der echte Kehraus-Dienstag – letzter Tag der Faschings-Saison vorm Aschermittwoch – erst eine Woche später stattfindet, dieser Krimi von 2020 ist immer das Anschauen wert: Im "Tatort: Kehraus" befindet sich München im Feiertaumel. Sogar Kommissar Ivo Batic (Miroslav Nemec) ist als "Pilot" unterwegs und hat ein paar "Bienen" kennengelernt – als er mit dem eher faschingsmuffeligen Langzeitkollegen Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl) zu einem Toten gerufen wird. Die 70-jährige Leiche am Fuß einer Treppe hat gemäß ihrem Stempel auf der Hand eben noch in "Irmis Stüberl" direkt um die Ecke gefeiert. In der Kneipe hat man den Mann noch mit einem anderen streiten sehen, der in Begleitung eines "Rotkäppchens" war. Die Frau im Kostüm hört bürgerlich auf den Namen Silke Weinzierl (Nina Proll). Doch sie ist an diesem Abend eindeutig nicht mehr vernehmungsfähig. Batic und Leitmayr bringen ihre volltrunkene Märchenfigur in die Ausnüchterungszelle – und setzen die Arbeit am nächsten Morgen fort.

BR
Tatort: Kehraus
Kriminalfilm • 10.02.2026 • 20:15 Uhr

Doch auch ohne Alkohol ist die Zeugin nicht wirklich eine Hilfe, denn sie bestreitet, den Toten zu kennen. Als endlich ihre Bekanntschaft des Abends ausfindig gemacht wurde, gibt der Mann an, das "Rotkäppchen" und nicht er hätte mit dem später Verblichenen gestritten. Der Verdacht liegt nahe, dass Batic' und Leitmayrs Zeugin erstens nicht die Wahrheit sagt und zweitens auch ihr eigenes Leben zu einer Art Märchen gemacht hat. Je tiefer die Kommissare in den Fall einsteigen, desto schillernder wird ihre Zeugin – oder auch Verdächtige?

Wer Karneval ohne Masken sehen will, schaut "Tatort"

Selbst wenn sich Batic und Leitmayr in diesem vielleicht melancholischsten deutschen Faschingsfilm aller Zeiten zu Beginn in einem klassischen "Whodunit"-Fall zu bewegen scheinen – mit der Zeit wird klar: Eigentlich verfolgt man hier das fein geschriebene und superb gespielte Porträt einer Frau, deren Leben ein großer (Selbst)betrug zu sein scheint.

Derzeit beliebt:
>>"Miss Merkel: Mord auf dem Friedhof": Kritik zum Film mit Katharina Thalbach
>>"Hubert und Staller": Kritik zur ersten Staffel der Erfolgsserie in der ARD
>>Moderator Twenty4Tim verrät über neue Staffel "Reality Queens": "Es ist wirklich echt heftig"
>>Helene Fischer verrät: "Der einzige, der mir jetzt einfällt, ist natürlich Florian"

Silke hat arge Geldnöte. Immer träumt sie vom nächsten großen Geschäft, das ihr aber stets im letzten Moment zu entgleiten scheint, oder das Schicksal spielt ihr einen anderen üblen Streich. Zu ihrem halbwüchsigen Sohn hat sie wenig Kontakt. Der Junge entschied sich für die Stabilität eines bürgerlichen Lebens beim Vater und dessen neuer Familie. Dass Silke vom Luxus träumt und ihn genussvoll lebt, wenn sich auch nur für kurze Zeit die Chance dazu bietet, macht sie natürlich verdächtig. Könnte der Tote ihr "Opfer" für ein besseres Leben gewesen sein?

Das Drehbuch von Stefan Betz, der einige Eberhofer-Krimis zum Drehbuch umformte, und Stefan Holtz ("Die Ibiza-Affäre", "Blood Red Sky") könnte das Porträt einer Mörderin sein. Oder auch das einer Spielerin, die ihr Leben abseits bürgerlicher Sicherheitsnormen lebt und dafür einen Preis bezahlt. Wunderbar auch die Wendung, die Prolls Figur im letzten Drittel des Films erfährt. Dann, wenn wohl der letzte aktive Faschingsfan sich von diesem "Tatort" (Regie: Christine Hartmann) verabschiedet hat. Die Handlung, so viel sei verraten, endet am Morgen des Aschermittwochs.

Heimatloses Rotkäppchen

"Kehraus", der Titel des "Tatorts", spielt nicht nur auf Gerhard Polts ebenso benannte, genial traurige Faschingskomödie von 1983 an. Kehraus steht als Begriff auch für ein Großreinemachen im Leben. Ein Akt, dem der Film ein balladenhaftes Denkmal setzt. Übrigens eines, das prall gefüllt mit Münchener Dialekt, melancholisch-bissigen Menschen und abgründig-bayerischem Humor ist. Dass beide Drehbuchautoren sowie die Regisseurin aus dem Großraum München stammen, half wohl dabei.

Die größte Leistung des Films bietet jedoch die Österreicherin Nina Proll in der Hauptrolle. Sie lebt im Auto und will sich im Leben nicht mehr binden. Silke Weinzierl transportiert ihr gesamtes Hab und Gut im abgewetzten Kombi. Doch solange der Fasching tobt, hat das Rotkäppchen seine Heimatlosigkeit wohl kurz vergessen. Man muss auch mal abschalten können.

Tatort: Kehraus – Di. 10.02. – BR: 20.15 Uhr

So souverän war Gil Ofarims Dschungel-Sieg: RTL veröffentlicht Voting-Ergebnisse
Die 19. Runde des Dschungelcamps ist zu Ende gegangen, Gil Ofarim darf sich ab sofort Dschungelkönig nennen. Der Sieger polarisiert – aber nur in den Schlagzeilen. Bei den Voting-Zahlen, die RTL nun veröffentlicht hat, ergibt sich ein anderes Bild.
Dschungelkönig 2026
Sonja Zietlow, Jan Köppen und Gil Ofarim

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*
*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Relevante Themen dieses Artikels
Tatort

Das könnte dich auch interessieren

Nach dem Saarbrücken-"Tatort": Warum ist die Flutung von alten Stollen umstritten?
Familiendrama und Grubenflutung
"Tatort: Das Böse in Dir"
Gil Ofarim: sein Zuhause, skurrille Fanerlebnisse und ein peinicher Vorfall
Private Einblicke
"Dschungelcamp"-Teilnehmer Gil Ofarim gibt einen spannenden Einblick in sein Privatleben.
„Es bricht mir das Herz“: Deshalb verlässt Marco Girnth „SOKO Leipzig“
Nach 25 Jahren
Marco Girnth schaut ernst.
Eingeholt von der eigenen Vergangenheit
"Tatort: Das Böse in Dir"
"Tatort: Das Böse in Dir"
Premiere für Golo Euler und Emily Cox im "Thüringenkrimi"
"Thüringenkrimi – Gerechtigkeit"
"Thüringenkrimi - Gerechtigkeit"
"Ich trinke gerne Kaffee, auf eine spezielle Art": So tickt der neue Kommissar im "Thüringenkrimi"
Neuer Thüringenkrimi
Golo Euler
"Nord bei Nordwest – Blindgänger": Kritik zum ARD-Krimi mit Hinnerk Schönemann
Krimi-Komödie
"Nord bei Nordwest - Blindgänger"
Spannung und Humor: Bastian Pastewka im Krimi-Fieber
Krimi-Parodie
Bastian Pastewka
„Nord bei Nordwest“-Star Marleen Lohse über die neuen Folgen der ARD-Serie
„Natürlich wird es spannend“
Marleen Lohse schaut in die Kamera.
"Allmen und das Geheimnis des Koi": Kritik zum ARD-Krimi mit Heino Ferch
Kunstdetektiv
"Allmen und das Geheimnis des Koi"
Martin Rütter zerlegt Markus Söder im Podcast: "Nicht besonders intelligent"
Söder-Kritik
Martin Rütter
Marlene Lufen spricht mit verurteilter Mörderin – am Ende kommen ihr die Tränen
Ergreifende Podcast-Folge
Marlene Lufen
Gil Ofarim gewinnt Dschungelcamp – und beschert RTL Mega-Quoten
Sieger in Australien
Finale im Dschungelcamp
Atom-U-Boot im Fokus: Die packende Serie "Vigil"
"Vigil – Tod auf hoher See"
Vigil - Tod auf hoher See
Christoph Maria Herbst wird 60: So stark hat sich der Darsteller verändert
Vielseitiger Schauspieler
Christoph Maria Herbst
Bekannt aus "Hubert und Staller": Was wurde aus Annett Fleischer?
Das macht sie heute
Hubert und Staller
Doppelte Liebeskomödie: Die besten Til-Schweiger-Filme im Free-TV
Schweiger-Doppel
"Keinohrhasen"
Die gespaltenen Staaten von Amerika: Kid Rocks alternative Super-Bowl-Show erreicht Millionenpublikum
Spaltung durch Musik
Kid Rock
"Hat mich völlig auflaufen lassen": "Frühstücksfernsehen"-Star spricht über prägendes Interview
Unvergessliche Begegnung
Daniel Boschmann
Felix Neureuther über Vonn-Sturz: Es war schwierig, "danach weiter zu kommentieren"
Olympia-Drama
Felix Neureuther
Vor Zverev: Die Ex-Partner von Sophia Thomalla im Überblick
Wer sind sie?
Sophia Thomalla ist seit 2021 mit Tennis-Profi Alexander Zverev liiert.
„Traumschiff“-Debatte um Florian Silbereisen: Barbara Wussow äußert sich
Macht er einen guten Job?
Florian Silbereisen, Barbara Wussow und Daniel Morgenroth beim "Traumschiff"-Dreh.
Wie Helene Fischer ihren Thomas Seitel wirklich kennenlernte
Ihr Liebesglück
Helene Fischer und Thomas Seitel bei einem Kunststück an einem Seil.
So souverän war Gil Ofarims Dschungel-Sieg: RTL veröffentlicht Voting-Ergebnisse
Dschungelkönig 2026
Sonja Zietlow, Jan Köppen und Gil Ofarim
Seit Jahrzehnten ein Paar: Barbara Wussow und ihr berühmter Ehemann
Große Liebe
Barbara Wussow und Albert Fortell.
Agatha Christie trifft "Downton Abbey": Starbesetztes und ausgezeichnetes Meisterwerk im Free-TV
Gesellschaftsdrama
Gosford Park
Vom Skandal zur Krone: Was Gil Ofarims IBES-Sieg wirklich bedeutet
Seine Dschungelkrone
Gil Ofarim steht vor einer grünen Fotowand.
Nick Nolte wird 85: Von Hollywoods Wildem zum gefeierten Star
Hollywood-Veteran
Nick Nolte
Tomb Raider: Die neue Lara Croft erobert die Leinwand
Menschliche Heldin
Tomb Raider
Wie die Liebe wirklich besser wird
"ARD Wissen: Mein Körper. Meine Lust"
ARD Wissen: Mein Körper. Meine Lust