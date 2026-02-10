"Miss Merkel: Mord auf dem Friedhof": Kritik zum Film mit Katharina Thalbach

Home News TV-News

Die Altkanzlerin ermittelt in ihrem zweiten Mordfall

10.02.2026, 06.15 Uhr
von Eric Leimann
RTL zeigt erneut "Miss Merkel: Mord auf dem Friedhof". Angela Merkel, gespielt von Katharina Thalbach, klärt den Mord an einem Friedhofsgärtner auf. Bestsellerautor David Safier schuf mit "Miss Merkel" eine erfolgreiche Krimireihe.
Charu Borscht (Farina Flebbe, links), die junge Frau des zweiten Bestatters im Ort, macht ein Selfie mit Angela Merkel (Katharina Thalbach). Ehemann und Bestatter Borscht (Bernhard Schütz) sowie Merkels Personenschützer Mike (Tim Kalkhof, rechts) schauen zu.  Fotoquelle: RTL / Oliver Feist
Nicht alle Krimiklischees, wenn es auch viele sind, treffen bei Miss Merkel (Katharina Thalbach) ins Schwarze. So identifiziert sie mit Mops Helmut nicht etwa den Friedhofsgärtner als Mörder - sondern als Ermordeten.  Fotoquelle: RTL / Oliver Feist
Fantasien der Ex-Kanzlerin (Katharina Thalbach): Die Titelheldin träumt sich in eine Doppelbeziehung mit Ehemann Joachim Sauer (Thorsten Merten, rechts) und Bestatter sowie Shakespeare-Liebhaber Kurt Kunkel (Sven Martinek).  Fotoquelle: RTL / Oliver Feist
Miss Merkel (Katharina Thalbach) und Ehemann Joachim Sauer (Thorsten Merten) können ihren Ruhestand in der Uckermark nicht vollends genießen - ein Mordfall kommt mal wieder dazwischen.   Fotoquelle: RTL / Oliver Feist
Merkel-Ehemann Joachim Sauer (Thorsten Merten, links) und ihr Personenschützer Mike (Tim Kalkhof) werden mal wieder als Hilfsdetektive eingespannt. Welche verdächtige Handlung beobachten sie hier wohl?  Fotoquelle: RTL / Oliver Feist
Angela Merkel (Katharina Thalbach) stattet dem Bestatter Kurt Kunkel (Sven Martinek) einen Besuch ab. Dessen Geschäft sind Leichen. Aber hat er auch selbst welche auf dem Gewissen?   Fotoquelle: RTL / Oliver Feist
Angela (Katharina Thalbach) und Bestatter Kurt Kunkel (Sven Martinek) trauern am Grab von Kunkels vor langer Zeit verunglückter Ehefrau. Der Witwer hat den Grabstein eigenhändig gestaltet.  Fotoquelle: RTL / Oliver Feist
Jessica Kunkel (Paula Kroh, links) und Angela Merkel (Katharina Thalbach) lernen sich auf dem Friedhof kennen. Welches Geheimnis umgibt die beiden Bestatterfamilien der Uckermark-Gemeinde?  Fotoquelle: RTL / Oliver Feist
Bei Ralph Borscht (Bernhard Schütz) und seiner Tochter Merle (Johanna Polley) scheint das Bestatter-Geschäft recht gut zu laufen. Die Stimmung in der Familie ist dennoch angespannt.  Fotoquelle: RTL / Oliver Feist
Da sage noch mal jemand, in der Uckermark sei es öde und langweilig: Miss Merkel (Katharina Thalbach) muss während ihrer Ermittlungen einen Schreckmoment überstehen.   Fotoquelle: RTL / Oliver Feist

Über drei Millionen Menschen sahen im März 2023 bei der ersten Verfilmung eines "Miss Merkel"-Bestsellers von David Safier zu. Ein Jahr später ermittelte die Ex-Kanzlerin (Katharina Thalbach) erneut im TV – im Mord an einem Friedhofsgärtner. RTL wiederholt den Film am Dienstagabend zur besten Sendezeit.

RTL
Kriminalkomödie • 10.02.2026 • 20:15 Uhr

Es klingt nach einer Win-win-Situation, auf die sich Bestsellerautor David Safier ("28 Tage lang") in der Zusammenarbeit mit RTL eingelassen hat. Seine geniale Idee, Altkanzlerin Angela Merkel eine fiktive Rentnerinnen-Biografie als Privatermittlerin in der Uckermark anzudichten, ist mit der Buchreihe "Miss Merkel" voll aufgegangen. 2023 lief die Verfilmung von Band eins, "Mord im Schloss", vor 3,12 Millionen Zuschauern bei RTL, mit dem Buch hatte der Bremer Schriftsteller Platz eins der Spiegel-Bestsellerliste erreicht.

Seitdem gibt es jedes Jahr einen neuen Roman – mittlerweile sind es vier – und RTL kann sie mit kleinem Sicherheitsabstand von ein bis anderthalb Jahren verfilmen. Die Adaption von Band zwei, "Mord auf dem Friedhof", lief erstmals 2024 und wird nun am Dienstagabend bei RTL wiederholt. Fall drei, "Mord auf hoher See", feierte vergangenen September TV-Premiere, demnach könnte die Adaption des 2024 erschienenen Romans "Mord in der Therapie" im Laufe dieses Jahres ins Programm kommen.

Doch zurück zu Fall zwei: "Miss Merkel: Mord auf dem Friedhof" lässt die Altkanzlerin beim Spaziergang mit Mops Helmut (im Buch hieß er "Putin", doch der taugt nicht mehr zum Schmunzeln) eine Leiche auf dem Friedhof entdecken. Es ist der Gärtner, der dort mit den Füßen nach oben im Mutterboden steckt. Doch wer hatte Interesse daran, den stillen Einzelgänger loszuwerden?

Weil die örtliche Polizei unter Kommissar Hannemann (Sascha Nathan) wie immer die Hände in den Schoß legt, muss die Polit-Entscheiderin von einst nun auch in Klein-Freudenstadt die Dinge regeln. Unterstützt von Ehemann Joachim Sauer (Thorsten Merten) und Personenschützer Mike (Tim Kalkhof) geraten zwei verfeindete Bestattungsunternehmer in den Fokus von Merkels Ermittlungen.

Bestatter, Witwer und Shakespeare-Fan Kurt Kunkel (Sven Martinek), den Miss Merkel durchaus attraktiv findet, führt sein Unternehmen gemeinsam mit den erwachsenen Kindern (Paula Kroh, László Branko Breiding). Noch etwas erfolgreicher scheint jedoch Konkurrent Ralph Borscht (Bernhard Schütz) zu sein, der mit Tochter Merle (Johanna Polley) und seiner sehr jungen Ehefrau Charu (Farina Flebbe) in einer schicken Villa lebt. Trotzdem wirkt der Mann angespannt, unglücklich und verschlossen. Kann Miss Merkel das Geheimnis der beiden Familien aufklären und den oder die Mörder überführen?

Verpasste Digitalisierung und Satanismus auf dem Lande

2023 überschlug sich die Kritik nicht gerade vor Begeisterung über den ziemlich klamottig inszenierten Schmunzelkrimi "Miss Merkel" an RTLs "Tödlichem Dienstag". Doch der Erfolg mit über drei Millionen Zusehenden gab dem Produkt recht. Wobei der Krimi damals wie ein jahr später (Buch: Anja Flade-Kruse, Regie: Torsten Wacker) auch seine Stärken hatte: Da wären zum einen zwei über jeden Zweifel erhabene Schauspiel-Granden wie Katharina Thalbach und Thorsten Merten als Ehepaar, das sich auf seinem eigentlich entspannter eingeplanten, herrlich provinziellen Alterswohnsitz kabbelt, neckt, aber am Ende doch liebt.

Und wie im ersten Fall sind es auch hier jene Scherze um Angelas politische Weltkarriere, die am meisten amüsieren. Wenn die Bild- und Tonverbindung zwischen Angie und dem auf einem Berggipfel urlaubenden Herrn Sauer nicht so gut funktioniert, murmelt die Altkanzlerin zum Computerbildschirm: "Ich hätte mehr Geld in die Digitalisierung stecken müssen." Und wenn nachts Satanisten eine alte Uckermark-Kirche für ihr Treffen nutzen, raunt die Ex-Kanzlerin aus der Beobachterposition: "Ich habe ja immer gesagt: Nicht die Jugendclubs auf dem Land schließen!"

Was den Fall selbst angeht: Hier wird solide Miträtselkost geliefert. Miss Marple ist nicht umsonst Vorbild für Merkels Figur. Wer "Miss Merkel" liest oder schaut, weiß, was er oder sie bekommt: Einen Schmunzelkrimi mit genialer Grundidee, dessen Kriminalfall sich eher auf Vorabendniveau abspielt, dessen Ermittler-Figuren jedoch durchaus Klasse mitbringen.

Bei der Erstausstrahlung von "Miss Merkel: Mord auf dem Friedhof" schalteten im März 2,36 Millionen Menschen ein, bei "Mord auf hoher See" im September 2025 waren es mit 2,05 Millionen Menschen noch einmal weniger.

Miss Merkel: Mord auf dem Friedhof – Di. 10.02. – RTL: 20.15 Uhr

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

