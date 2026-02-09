Gil Ofarim gewinnt Dschungelcamp – und beschert RTL Mega-Quoten

Die Teilnahme Gil Ofarims bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" war kontrovers diskutiert worden. Dass der Musiker das Reality-Format letztlich gewonnen hat, heizte die Debatte weiter an. Von der Aufregung hat RTL durchaus profitiert, das Dschungelcamp bescherte dem Sender zufriedenstellende Quoten. Abzulesen ist das auch und besonders am Finale am Sonntag, das RTL einen Erfolg beschert hat wie seit sechs Jahren nicht mehr.

Wie der Mediendienst "DWDL" berichtet, haben im Durchschnitt 5,15 Millionen Menschen die letzte Folge von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" gesehen. In der Spitze soll die Sendung einen Quotenwert von 5,75 Millionen erreicht haben. Das entspricht einem Marktanteil von 20,9 Prozent. Besser lief es in der Primetime nur für die neueste Episode des Saar-"Tatorts". "Das Böse in dir" konnte 7,31 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer vor die Mattscheibe locken.

Die Causa Gil Ofarim Auch bei der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen fand das Dschungelcam-Finale mit 1,91 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 33,8 Prozent großen Anklang, Bei der erweiterten Zielgruppe (14- bis 59-Jährige) lag der Martkanteil bei starken 30,5 Prozent. Das Nachsehen hatte vor allem die private Konkurrenz. Am besten schnitt noch ProSieben ab, dessen Ausstrahlung von "Kingsman: The Golden Circle" laut "Quotenmeter" rund 1,06 Menschen erreichte.

Gil Ofarims Sieg beim Dschungelcamp war für viele Beobachter eine Überraschung. Die Teilnahme des 43-Jährigen am Reality-Format war umstritten. Ofarim hatte 2021 Schlagzeilen gemacht, nachdem er behauptet hatte, ein Rezeptionist in einem Leipziger Hotel hätte sich ihm gegenüber antisemitisch verhalten. Bei einer Verhandlung ab November 2023 hatte der Musiker gestanden, die Vorwürfe erfunden zu haben. Das Verfahren wurde im Sommer 2024 gegen Zahlung einer Geldauflage eingestellt.

Wenn du die Sendung auf RTL+ streamen willst, kannst du hier die 30-tägige Probeversion ausprobieren!*

*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.



Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Relevante Themen dieses Artikels