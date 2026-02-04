Unfall-Schock im Dschungel: Gil Ofarim muss nach Sturz sofort in Klinik

Ergebnis geschickter Manipulation oder der gerechte Aufstieg eines reuigen Sünders? Irgendwie hat es Gil Ofarim (43) geschafft, von der Persona non grata zum Favoriten der RTL-Dschungelshow "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" zu werden. Und dann das: Gleich zu Beginn von Folge 12 erfuhr man, dass der Musiker in der Dschungelprüfung einen Prüfungsunfall hatte und ins Krankenhaus gebracht werden musste. Wie schlimm es um ihn stand, erfuhr man zunächst nicht.

Dabei hätte es ausnahmsweise fast eine Wohlfühl-Folge werden können. Nur anfangs gerieten erneut Samira Yavuz (32) und Eva Benetatou (33) aneinander, weil Erstere dem Seitensprung ihres Noch-Ehemannes in einem von der Produktion angeordneten Psychospielchen eine kleine Plastikschlange als Symbol überreicht hatte. Dass sie das erstaunlich freundlich verpackt und Eva zugetraut hatte, sich zu "häuten" und neu anzufangen, schien diese glatt überhört zu haben. Die Lage eskalierte – mal wieder. Bis es Simone Ballack (49) zu bunt wurde: Sie sei selbst schon betrogen worden und wisse deshalb: einen Mann, der gehen wolle, könne frau nicht daran hindern. Stattdessen sollten beide froh sein, Serkan Yavuz (32) los zu sein. Word!

Gil, das Chamäleon Es wurden noch weitere Tierchen verteilt – zum Beispiel von Stephen Dürr (51), der Gil das Chamäleon überreichte, weil er den Charakter des Musikers nicht so recht einordnen konnte: "Es gibt den Gil hier im Camp und es gibt den Gil draußen." Den sympathischen Kerl auf der einen und den moralisch fragwürdigen auf der anderen Seite, und beide bringe er nicht recht zusammen, zumal er in Leipzig, dem Ort von Ofarims Vorfall, gut vernetzt sei. Mit seiner Dschungel-Teilnahme habe Gil Erwartungen geweckt, die durch sein Schweigen unerfüllt blieben: "Ich glaube, es ist nicht gut, dass du hier wie'n Chamäleon agierst", warnte Dürr.

Daraufhin rang Gil sich tatsächlich zu einem Statement durch: "Was mir wichtig ist zu sagen: Der Vorfall ereignete sich in Leipzig, hatte aber nie etwas mit der Stadt Leipzig, mit dem Bundesland Sachsen zu tun. Wenn das so rübergekommen ist, dann möchte ich mich entschuldigen bei den Bürgern von Leipzig und allen, die sich angesprochen fühlen in Sachsen. Das tut mir leid, das wollte ich nicht." Eine Entschuldigung – aber irgendwie an der Sache vorbei.

Intime Nähkästchen-Anekdoten Etwas frivoler wurde es beim Spiel "Wahrheit oder Pflicht", dass schnell auf ein Thema abzielte: Hubert Fella (58) plauderte von Liebesspielen in der Sauna, im Dampfbad oder auf einem Balkon über dem Megapark auf Mallorca. Selbstverständlich mit Gatte Matthias Mangiapane (42), dem er immer treu gewesen sei. Ob umgekehrt auch, wollte Ariel wissen, aber da zuckte Hubert nur mit den Schultern: Das wisse er nicht. Mit einem Mann hatte auch Stephen schon Erfahrungen gesammelt, wie er verriet. Ebenso, dass Simone schon mal in die Dusche gepinkelt hatte und Patrick Romer (30) schon mal auf seiner Lieblingskuh Wanja geritten ist.

Doch all das war nur Füllwerk auf dem Weg zum eingangs angekündigten Unfall: Bei der kaum zu gelingenden Prüfung "Schwierige Fanggelegenheit" ging es ums Schwimmen, Balancieren auf nassem Untergrund und Bälle-Fangen. Gil und Eva bemühten sich redlich, aber erfolglos, und dann passierte es: Gil stürzte, knallte auf eine Plattform, blieb liegen, Dr. Bob (75) und Sanitäter eilten herbei – und schickten den Verunglückten schließlich zum Check-up ins Krankenhaus.



Mehr dazu in unserer Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden.Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Einverstanden Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden. Entwarnung und Auszug Eine verstörte Eva kehrte ins Camp zurück, wo die Nachricht plötzlich einen ungeahnten Teamgeist weckte: Eva bekam eine Umarmung von Gegnerin Ariel, die wie alle anderen ihrem Erzfeind Gil die Daumen für eine baldige Genesung drückte. Und siehe da: Am Ende humpelte der, gestützt von Rangern und unter dem Einfluss von Schmerzmitteln, tatsächlich ins Camp. Gebrochen sei nichts, erklärte er, nur gezerrt. Er müsse allerdings auf Anraten der Ärzte in einem der Betten schlafen. Kein Problem – Hardy Krüger jr. (57) räumte seines für ihn und würde fortan auf dem Boden oder in der Hängematte nächtigen. In einem weichen Hotelbett schlafen darf dagegen nun Stephen. Für ihn hatten am wenigsten Fans angerufen, er schied nach seinem vierten "Vielleicht" aus der Show aus.

