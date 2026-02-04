Home News TV-News

"The Quiet Girl": Kritik zum oscarprämierten Film mit Catherine Clinch

"The Quiet Girl"

Ein Kind sucht die Geborgenheit

04.02.2026, 06.15 Uhr
von Paula Oferath
Das oscarprämierte Drama "The Quiet Girl" erzählt die Geschichte von Cáit, die einen Sommer lang Nähe und Fürsorge bei entfernten Verwandten erlebt, fernab ihrer lieblosen Eltern.
The Quiet Girl
Die kleine Cáit (Catherine Clinch) erfährt von ihren Eltern wenig Zuneigung.   Fotoquelle: ASC Distribution
The Quiet Girl
Seán (Andrew Bennett) erwärmt sich für Cáit (Catherine Clinch).  Fotoquelle: ASC Distribution
The Quiet Girl
Eibhlín (Carrie Crowley, rechts) nimmt die kleine Cáit (Catherine Clinch) liebevoll auf.  Fotoquelle: ASC Distribution
The Quiet Girl
Das Verhältnis zwischen Cáit (Catherine Clinch) und Eibhlín (Carrie Crowley) wird immer vertrauter.  Fotoquelle: ASC Distribution

Was geschieht mit einem Kind, das von seinen Eltern keine Liebe erfährt? Dieser schmerzhaften Frage widmet sich das irische Filmdrama "The Quiet Girl", das ARTE erstmals im linearen Fernsehen zeigt. Irland, 1981: Die junge Cáit (Catherine Clinch) gehört zu jenen Kindern, die kaum auffallen. Sie ist still, schüchtern und in sich gekehrt. Zu Hause erfährt das kleine Mädchen weder Zuneigung noch Geborgenheit, und das Essen ist oft knapp. Sie widersetzt sich nicht, als ihr Vater sie eines Sommers bei entfernten Verwandten auf dem Land zurücklässt.

ARTE
The Quiet Girl
Drama • 04.02.2026 • 21:50 Uhr

Dort wird sie von Eibhlín (Carrie Crowley) empfangen, einer warmherzigen Frau, die das Mädchen liebevoll "Zuckerstückchen" nennt. Mit Geduld und Hingabe kümmert sie sich um Cáit, lässt sie am Alltag teilhaben beim Kuchenbacken ebenso wie beim Füttern der Kälber. Zum ersten Mal erlebt das Kind, was es heißt, gesehen, umsorgt und geliebt zu werden. Selbst Eibhlíns sonst schweigsamer und distanzierter Ehemann Seán (Andrew Bennett) öffnet sich nach und nach und schenkt dem fremden Mädchen Aufmerksamkeit und Nähe. Obwohl Eibhlín betont, in ihrem Haus gebe es keine Geheimnisse, spürt das kleine Mädchen jedoch, dass etwas Unausgesprochenes in der Luft liegt. Mit dem Ende des Sommers droht auch Cáits Zeit an diesem Ort der Zuneigung zu enden ...

Für den Oscar nominiert

Regisseur Colm Bairéad, der auch das Drehbuch schrieb, erzählt diese Geschichte mit großer Feinfühligkeit und Zurückhaltung. Zärtlich und präzise zeichnet er das Porträt eines Kindes, das eine neue Welt entdeckt – eine Welt, in der Liebe und Fürsorge selbstverständlich und nicht hart umkämpft sind. Gedreht in irischer Sprache basiert der Film auf der Novelle "Foster" von Claire Keegan. "The Quiet Girl" wurde 2022 bei den Irish Film and Television Awards mit sieben Preisen ausgezeichnet und 2023 für den Oscar als bester internationaler Film nominiert. Der Film ist zudem in der ARTE-Mediathek verfügbar und wird nun im Rahmen der ARTE-Sonderprogrammierung rund um die 76. Berlinale ausgestrahlt.

Derzeit beliebt:
>>"Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers": Kritik zur Neuinterpretation mit Oscar Isaac
>>Jared Leto als KI-Krieger: Das sind die Heimkino-Highlights der Woche
>>"UdSSR – Das Rote Imperium (1/3)": In drei Teilen durch die Geschichte der Sowjetunion
>>Heute im TV: Bruce Willis im düsteren Meisterwerk einer Monty-Python-Legende

The Quiet Girl – Mi. 04.02. – ARTE: 21.50 Uhr

„Let’s Dance“-Teilnehmerin Bianca Heinicke: So sehr hat sich ihr Leben verändert
Bianca Heinicke, einst bekannt als "BibisBeautyPalace", wagt mit ihrer Teilnahme an der 19. Staffel von "Let's Dance" ein Comeback und zeigt, wie sie sich neu erfunden hat.
Karrierewandel
Bianca Heinicke lacht.

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*
*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Relevante Themen dieses Artikels
Berlinale

Das könnte dich auch interessieren

Die Verzweiflung der "Displaced Persons"
"Die Überlebenden – Neuanfang nach dem Holocaust (1/2)"
Die Überlebenden - Neuanfang nach dem Holocaust (1/2)
Unglaubliches Meisterwerk: "Son of Saul" zeigt das Grauen von Auschwitz
Holocaust-Mahnmal
"Son of Saul"
Im Free-TV: Dieser starbesetzte Endzeit-Thriller zeichnet ein düsteres Bild für 2027
Endzeitthriller
Children of Men
Film aus der Hölle: ARTE zeigt schwer erträgliches Meisterwerk
"Son of Saul"
"Son of Saul"
Premiere nach über 80 Jahren: Authentischer Kriegsfilm schrieb Oscar-Geschichte und läuft im Free-TV
Oscar-Meilenstein
Tödliches Kommando
Eine tote Braut im Maisfeld
Dorfkrimi – Die tote Braut
"Dorfkrimi - Die tote Braut"
"Ein mächtiger Gegner": Alle Infos zur spannenden Miniserie bei ARTE
Anwältin in Bedrängnis
Ein mächtiger Gegner
Heute im TV: Mit diesem Film holte sich Jeff Bridges seinen überfälligen Oscar
Jeff Bridges' Oscar-Rolle
Crazy Heart
"Thelma & Louise"-Star wird 70: Was macht Geena Davis eigentlich heute?
Hollywood-Ikone
Geena Davis
„Little Miss Sunshine“ wird 20: Die Tragikomödie, die Kino-Geschichte schrieb
Abigail Breslins Werdegang
Was wurde aus Abigail Breslin
Nach kryptischem Instagram-Post: Rebecca Mir verrät "große Neuigkeiten"
Kinderbuchprojekt
Rebecca Mir
Heidi Reichinnek stichelt gegen Markus Söder: "Da kann er noch etwas von mir lernen"
Politikerin im Social-Media-Hype
Heidi Reichinnek
Spekulationen um Zverev & Daur: Jetzt meldet sich Sophia Thomallas Mutter
Was sagt sie dazu?
Simone Thomalla sitzt auf einem Sessel.
RTL schmeißt Raab aus der Primetime – Familie Ritter übernimmt
Programm-Änderung
Stefan Raab auf der Bühne
"Miami Vice" trifft "Police Academy": Diese Fortsetzung ist besser als das Original und läuft im Free-TV
Verbrecherjagd in Miami
Ride Along: Next Level Miami
Marco Girnth verlässt „SOKO Leipzig“ – das ist der Grund
Nach 25 Jahren
Schauspieler Marco Girnth steht am Set der ZDF-Krimiserie "Soko Leipzig".
"Flummis und Hundemasken": Moderator Jan Köppen spricht über skurrile Sammel-Leidenschaft
Moderator und Sammler
Jan Köppen
„Let’s Dance“-Teilnehmerin Bianca Heinicke: So sehr hat sich ihr Leben verändert
Karrierewandel
Bianca Heinicke lacht.
„Nord bei Nordwest“-Star Marleen Lohse über die neuen Folgen der ARD-Serie
„Natürlich wird es spannend“
Marleen Lohse schaut in die Kamera.
"Let's Dance" 2026: RTL bestätigt den Sendestart
Promi-Tanzshow
"Let's Dance"
"Isch komm da her": So entstand die schicksalhafte Liebe zwischen Helene Fischer und Thomas Seitel
Unerwartetes Liebesglück
Helene Fischer und Thomas Seitel bei einem Kunststück an einem Seil.
„Bares für Rares“: Picasso im Gepäck – Händler können’s kaum glauben
Ausgabe vom 3. Februar
Horst Lichter steht im „Bares für Rares“-Studio und betrachtet eine Vase, die er in den Händen hält.
2. Staffel: So geht es mit der ARD-Erfolgsserie „Oderbruch“ weiter
13 Millionen Streaming-Aufrufe
Der "Oderbruch"-Cast
Frisch verliebt? Marie Nasemann überrascht Fans mit Knutsch-Foto aus dem Urlaub
Urlaubsflirt
Marie Nasemann
40 Jahre Pixar: So wurde eine Lampe zum Maskottchen des Animationsstudios
Lampen-Maskottchen
Pixar
Dschungelcamp-Begleitung Claudia Obert über Eva Benetatou: „Sie hält sich an gar nix“
Streit im Dschungel
Eva Benetatou und Claudia Obert am Flughafen.
Schockierende Expertise bei „Bares für Rares“: „Leck mich am Arsch“
Große Überraschung
Hörst Lichter beim "Bares für Rares"-Set.
Christoph Maria Herbst über Zärtlichkeit und Eifersucht in der Ehe
"Extrawurst"
Christoph Maria Herbst trägt eine Brille und eine rote Mütze.
Keine „Let’s-Dance“-Rückkehr für Christina Hänni: Was steckt dahinter?
Nicht dabei
Profitänzerin Christina Hänni und Profitänzer Sergiu Maruster bei der Lets Dance Profi-Challenge 2025
„Let’s-Dance“-Absage: Isabel Edvardsson verrät den Grund
Sie lehnte ab
Isabel Edvardsson (Jury) zeigt die volle Punktzahl an und hält ein Schild mit der Punktzahl 10 hoch.