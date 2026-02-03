Dschungelcamp-Begleitung Claudia Obert über Eva Benetatou: „Sie hält sich an gar nix“

Großer Knall zwischen Samira Yavuz und Eva Benetatou Fans der beiden Reality-Stars Samira Yavuz und Eva Benetatou wussten bereits vor dem ersten Aufeinandertreffen der beiden im diesjährigen Dschungelcamp, dass ein harmonisches Zusammenleben nicht möglich sein wird. Und so sollte es auch kommen, denn schon am dritten Tag kommt es zwischen den Rivalinnen zum großen Knall. Grund dafür ist Evas One-Night-Stand mit Samiras Mann Serkan Yavuz, den diese öffentlich gemacht hat, sich aber erst neun Monate später für ihr Fehlverhalten entschuldigte.

Für Samira ein absolutes No-Go und eine Entschuldigung, die ihrer Ansicht nach viel zu spät erfolgte: „Schämst du dich nicht? Du bist ein Teil, der meine Ehe zerstört hat“, poltert Yavuz. Eva hingegen sieht die alleinige Schuld für das Scheitern der Ehe nicht bei sich, wie sie im Dschungeltelefon mitteilt: „Ich bin nicht der Grund, warum die sich getrennt haben“. Der Disput der beiden ist ein Thema, das aktuell in aller Munde ist und auch andere Reality-Stars mischen fleißig mit und kritisieren in Instagram-Kommentaren Evas Verhalten.

Jetzt platz auch Claudia Obert der Kragen Doch nicht nur andere Reality-Größen diskutieren dabei eifrig mit, sondern auch Evas Dschungelbegleitung Claudia Obert, die im Interview mit RTL nicht mehr an sich halten kann: „Eva leidet da so vor sich hin […]. Sie leidet auch, wenn sie die falschen Schuhe anhat. Eva ist jemand, der scheinbar unheimlich gerne leidet, der unglaublich sensibel ist. Ganz im Gegensatz zu mir. Mich könnten die alle am Arsch lecken“. Trotzdem findet die Unternehmerin, dass Eva ihren Teil dazu beigetragen hat, weshalb sie nun in einem negativen Licht stehe: „Am besten, sie hätte Serkan nicht ge***, dann hätten wir das Thema nicht. Das ist nun mal so“. Auch Ratschläge, die Obert ihr vor dem Einzug ins Camp gegeben habe, ignoriere die 33-jährige einfach: „Ich hab Eva genug mitgeteilt, sie hält sich an gar nix!“.

In diesem Punkt hält Claudia Obert zu Eva Benetatou Entschuldigen müsse sich Eva aber für gar nichts, findet die 64-jährige und stellt sich in einem Punkt auf ihre Seite: „Eva muss sich auch für nichts entschuldigen, wenn sich einer entschuldigen muss, ist es Serkan bei Samira! […]. Der Verursacher von dieser ganzen Thematik ist nun mal Serkan, dieser Hallodri“. Folgerichtig sieht sie Serkan selbst in der Verantwortung: „Wieso muss ich mich bei einer Frau entschuldigen, wenn ihr Mann fremdgeht? Sagt mal, tickt ihr alle noch ganz richtig, wer scheißt denn euch ins Hirn? […]“. Obwohl sich die Unternehmerin in Rage redet, empfindet sie für Eva und zugleich auch für Samira im Endeffekt nur Mitleid: „Eigentlich tun mir beide wirklich leid, dass sie sich so vorführen lassen. Dass da so zwei Häufchen Elend im Dschungel sitzen, kann ich nicht mit umgehen!“.

